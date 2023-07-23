Sosyal kelebekler de yorulur

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Aktif bir sosyal hayat, çevrenin yoğun beklentilerini karşılama çabası zihinsel ve duygusal tükenmişliğe neden olabilir. Uzmanlar bu durumu ‘sosyal yorgunluk’ olarak adlandırıyor. Klinik psikolog Çiğdem Cordan Kudiaki ve uzman klinik psikolog Fundem Ece sosyal yorgunluğun nedenlerini, zararlarını ve nasıl giderilebileceğini anlattı.

SEBEPLERİ NELERDİR?

‘Kişisel faktörler etkileyebilir’

Başkalarının beklentilerine uyum sağlama, sosyal rolleri yerine getirme, çatışma çözme veya grup normlarından kaynaklanan zorluklar sosyal yorgunluğa yol açabilir. Bireyin kişilik özellikleri, enerji seviyesi, stres toleransı ve sosyal etkileşimlerden nasıl etkilendiği gibi kişisel faktörler de tükenmişlik hissini tetikleyebilir. Herkesin farklı tepkileri ve sınırları vardır. (Fundem Ece)

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ZARARI VAR MI?

‘Endişeler enerjimizi tüketir’

Hepimiz ait olma, yakın hissetme, sevgi, saygı görme gibi tüm psikolojik ihtiyaçlarımızı çevremizden ya da kurduğumuz temaslar yoluyla karşılıyoruz. Çevremizle sosyal etkileşimimiz olmazsa bu ihtiyaçlarımızı gidermemiz mümkün olmaz. Nasıl beslenmek için yememiz, susuz kalmamak için su içmemiz gerekiyorsa psikolojik olarak varlığımızı sürdürebilmek için de diğer insanlara ihtiyacımız var.



Dinlememek, duyduğumuzu doğru biçimde anlamlandırmamak, uygun tepkiler verememek, sık sık “Ne olmuştu, ne demişti, ne yapmıştım” Gibi zihinsel tekrarlar yaşamamıza yol açar. Bu tür endişeler de tüm enerjimizi tüketir ve yorulmamıza neden olur. (Çiğdem Cordan Kudiaki)

NASIL GİDERİLİR?

Kendimize zaman ayırmamız ve dinlenmemiz önemli. Yalnız kalmak, bir hobiyle ilgilenmek veya doğa yürüyüşü yapmak gibi aktiviteler enerjimizi yenileyebilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyumak, derin nefes almak, meditasyon veya yoga yapmak da fiziksel ve zihinsel gücümüzü arttırabilir. Vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılamak sosyal yorgunluğun etkileriyle başa çıkmamıza yardımcı olabilir.



Sosyal etkileşimlere sınırlar koymak önemlidir. “Hayır” demeyi öğrenmeliyiz ve gerektiğinde sosyal etkinliklere katılmamayı seçebiliriz. Sürekli sosyal medya ve diğer teknolojik platformlarda zaman geçirmek de sosyal yorgunluğa neden olabilir. Bu yüzden dijital detoks yapmak faydalı olabilir. (Fundem Ece)