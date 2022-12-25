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Sinemada 2022'nin öne çıkanları: Hiç de ‘kurak’ bir yıl değildi

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#Sinema#Bergen#Beni Sevenler Listesi
Sinemada 2022nin öne çıkanları: Hiç de ‘kurak’ bir yıl değildi
Uğur VARDAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

2022, pandemi sonrası insanların eski sevdalarına kavuşma yolunda adımlar attığı bir yıl oldu. Bu dönemde sinema salonları da geçmişteki konuklarını tekrar buyur etmeye başladı. Hoş, insanlar salgın döneminde bir cankurtaran simidi misali el uzattıkları sinemayı özellikle platformlar üzerinden takip etmişlerdi ve bu, artık yeni izlenme biçimlerinin hayatımızdaki yerlerini de sağlamlaştıran bir hamleye dönüşmüştü. Bu durumda doğal olarak salonların yolunu tekrar tutmak için ev ortamlarında izlenebilecek ‘sanat sineması’ örneklerinden ziyade büyük stüdyo yapımı, gösterişli, ‘süper kahramanlı’ filmler beklenir oldu.

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Seyirciden büyük ilgi gördü

*‘Hangi filmler sinematografik olarak öne çıktı ve gönlümüzü çaldı’ diye sorarsanız ‘yerli cephe’de son yıllardaki en iyi filmlerden ‘Kurak Günler’i ilk sıraya koyarım. Emin Alper imzalı yapım önce festivallerden övgü aldı, ödüllere uzandı, sonrasında vizyona girdi ve seyirciden de büyük ilgi gördü.

*Keza Türkiye’yi Oscar’da temsil edecek olan Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Kerr’i, Ferit Karahan imzalı ‘Okul Tıraşı’, Mehmet Binay-M. Caner Alper ikilisinin yönettikleri ‘Bergen’, Emre Erdoğdu imzalı Beni Sevenler Listesi, Ketche imzalı ‘Dilberay’, Erkan Kolçak Köstendil’in ilk uzun metrajı ‘Tamirhane’ 2022’nin vizyona giren ve öne çıkan yapımlarıydı.

*‘Yabancı’ kanatta ilk elde şu yapıtları sayabilirim: ‘Paralel Anneler’/Madres paralelas (Yön: Pedro Almodóvar), ‘Vortex’ (Yön: Gaspar Noé), ‘Memoria’ (Yön: Apichatpong Weerasethakul), ‘Hüzün Üçgeni’/Triangle of Sadness (Yön: Ruben Östlund), ‘Drive My Car’ (Yön: Ryûsuke Hamaguchi), ‘The Batman’ (Yön: Matt Reeves), ‘Bergman Adası’/Bergman Island (Yön: Mia Hansen-Løve), ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda/Every-
thing Everywhere All at Once (Yön: Daniel Kwan-Daniel Scheinert), ‘Peter von Kant’ (Yön: François Ozon)
ve ‘Yola Devam’/Jaddeh Khaki (Yön: Panah Panahi).

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‘Aşk, Mark ve Ölüm çarpıcıydı’

Sinemada 2022nin öne çıkanları: Hiç de ‘kurak’ bir yıl değildi

*‘Box office’ listesinin en üst sırasındaysa 5.484.798 kişi tarafından izlenen ‘Bergen’ vardı. Sıralamanın diğer basamaklarıysa şöyleydi: ‘Kesişme-İyi ki Varsın Eren’ (2.327.838 kişi), ‘Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında’ (1.563.041 kişi), ‘Thor: Aşk ve Gökgürültüsü’ (1.229.668 kişi) ve ‘Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi’ (1.194.379).

*Festivallerde izleyici karşısına çıkan ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Ayrılık Kararı’ ve ‘Fire of Love’ da çok etkileyiciydi. Ayrıca Almanya’da yaşayan Cem Kaya’nın gurbetçilerin serüvenini müzik kültürleri eşliğinde perdeye taşıdığı belgeseli ‘Aşk, Mark ve Ölüm’ yılın en çarpıcı yapımlarından biriydi.

 

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#Sinema#Bergen#Beni Sevenler Listesi

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