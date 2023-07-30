Şımarıklık mı yardım çağrısı mı?

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Annemin kedisi Biber, mutfakta yanımıza gelip gözümüzün içine baka baka yere işemişti hiç âdeti değilken. “Dur, hop! Ne yapıyorsun” demeye kalmadı, bir de baktık, çişi kıpkırmızı. Hemen veterinere götürdük. Meğer böbreklerinde sorun başlamış. Serumlar, antibiyotikler, iyileşti. Resmen gelip ‘Ben hastayım’ demişti bize. Konuşamıyorlar ama insanlarla yaşadıkça dertlerini anlatmanın değişik yollarını buluyor bazıları. Doğurmak üzereyken ya da yaralanınca hastane kapısına giden kedi haberleri görüyoruz mesela.

Bazen de aniden bize tuhaf ya da iğrenç gelen davranışlar sergilemeye başlıyorlar. Bunların bazıları şımarıklıktan, haylazlıktan, ilgi çekmek için yaptıkları şeyler. Ama bazen de bir rahatsızlığın belirtisi. Veteriner hekim Yeter Öcal ile kedi ve köpeklerimizin dertlerini anlamamızda bize yol gösterebilecek bazı tuhaflıklarını listeledik.

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◊Poposunu sürekli yere sürtüyorsa: İç paraziti olabilir. Anal kese tıkanması ya da enfeksiyonu da bu sürtme hareketini tetikler. Kesenin sıkılarak boşaltılması gerekebilir. Bu özellikle köpeklerin çoğunda rutin yapılan bir işlem. Genetik olabileceği gibi sağlıksız, lif yönünden fakir beslenme de keseyi tıkayabilir.

◊Sürekli yalanma: Alerji, kaşıntı, pire ihtimalini gösterebilir. Kendilerini stres altında hissettiklerinde yalanma artar. Kediler serinlemek için de kendilerini yalar. Kedi ya da köpeğin sürekli poposunu yalamasıysa genelde bağırsak paraziti göstergesidir. Köpeğiniz durmadan patilerini yalıyorsa kullanılan temizlik malzemesine hassasiyetten ya da mamanın çok proteinli olmasından kaynaklanabileceği gibi mantar ve maya enfeksiyonu veya stres belirtisi de olabilir.

◊Kafa sallama ve silkelenme: Kulak enfeksiyonu ya da pire sebepli olabilir.

◊Vücutta irkilme, kas atması, tikler: Nörolojik rahatsızlıklara ya da pireye işaret edebilir.

◊Ot yeme: Genelde midelerini rahatlatmak ve mide asidini bastırmak için yerler. Ardından kusmaları ya da öksürür gibi bir hareketle tükürmeleri normaldir.

◊Mamasını gömen kedi: Mamayı sevmemiştir, kokusu, aroması gitmiş olabilir.

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◊Kuytularda saklanma: Ateşi çıkmış ya da ağrısı olabilir. Ayrıca kedilerde gözün perdelenmesi yani iç gözkapaklarının görünür hale gelmesi de genelde ateş göstergesidir.

◊Ortalık yere çişini yapan kedi: Kıskanma, ilgi isteği ya da sizi cezalandırma yöntemi olabileceği gibi idrar yolu ya da böbrek sorununu da gösterebilir. Koku ve renk farklı olabilir. Böbrek değerlerine baktırmakta fayda var.

◊Su kabına kafasını, patisini sokan, su kabının önünde yatan kedi: Şeker, böbrek rahatsızlığı ya da tiroit sorunu olabilir. Ama patisini su kabına sokup suyu sağa sola atıyorsa genelde haylazlıktan ya da suyu hareketlendirmek içindir. Su pınarları böyle kediler için ideal.

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◊Sürekli kum kutusuna giren kedi: Böbrek, idrar yolu sorunu ya da kabızlık çekiyor olabilir. Kediler genelde siz tam kum kutularını temizlerken hacetlerini görmeye bayılır. Özellikle çiş yapma süresine göre çıkan çiş azsa bir veteriner ziyareti zamanı gelmiş demektir.

◊Köpeğinizin yattığı yerde ıslaklık varsa: Popo tarafında ıslaklık varsa idrar yolu enfeksiyonu, sistit, rahim iltihabı ya da enfeksiyonu (piyometra), vajinal akıntı... Ağzının olduğu yerde ıslaklık (genelde pembemsi) varsa diş, dişeti, diş taşı problemine işaret edebilir.

◊Garip şeyler yalayan kedi: Plastik ya da paket kenarlarındaki yapışkan kısım gibi petrol ürünlerindeki bir aroma bazı kedilere çok cazip geliyor. Ya da ısırırken çıkan ses hoşlarına gidiyor. Ama duvar yalama viral hastalıklarda özellikle FIP’te (bağışıklık sistemine etki eden, ölümcül olabilen bir hastalık) çok görülüyor. Ayrıca kum kabındaki kumu yemek de FIP’te çok belirleyici.

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◊Kaka yiyen köpek: Başka köpeğin kakasını yiyorsa vitamin, mineral eksikliğine, kendi kakasını yiyorsa psikolojik soruna delalet.