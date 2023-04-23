Sayfaları çevirdikçe iyileşeceğiz

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Çocukların hayal dünyasının zenginleşmesi, değişik alanlara yönelmesi, kelime haznesinin gelişmesi ve yazı yazma becerisinin artmasında kitap okumanın rolü büyük. Bu yüzden 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki çocukların yaşamlarını iyileştirmek için hayata geçirilen projelerde bu konuya da önem veriliyor. Gönüllüler ve dernekler bir yandan kitap toplarken bir yandan da bölgede kütüphanelerin kurulmasına önayak oluyorlar.

Bu çabaların son örneklerinden biri Gaziantep’te bugün yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanan prefabrike kütüphane. Burada çocuk kitabı yazarları ve çocuk ruh sağlığı uzmanlarının desteğiyle bir yıl boyunca atölyeler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Aylardır bölge için çalışan ve projeler yürüten isimlerden çocuk kitabı yazarı Özge Altınok Lokmanhekim bugüne kadar yapılanları ve bundan sonra yapılabilecekleri anlattı...



‘Çadırkentlerde gezgin çocuk kitaplıkları kuruyoruz’

Özge Altınok Lokmanhekim, çocuk kitapları yazarı

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-Reklam ajansı Air İstanbul,11 Şubat’ta ‘Gezgin Çocuk Kitaplıkları’ projesini hayata geçirdi. 5 kitaplık, toplam 250 kitap için yola çıkıldı ve gönüllülerin desteğiyle kısa sürede 1.200 kitap toplandı. Kitapları benim de yazar olarak dahil olduğum, psikologlar ve uzmanlardan oluşan küçük bir ekip seçiyor. Projeye destek olmak isteyenler İstanbul Kitapçısı’nın sitesinden (istanbulkitapcisi.com) kitapları satın alabilir. Kitapları, çadır ve konteynerkentlerdeki çocuk ve eğitim çadırlarında kurduğumuz kitaplıklara gönderiyoruz. Hatay’da 3 ve Kahramanmaraş’ta 1 kitaplık kuruldu.- Kırmızı Çocuklar Derneği’nin Kahramanmaraş’ta bugün açacağı çocuk dostu merkez Kırmızı Çatı, ÇABAÇAM’ın Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu eğitim destek birimleri ve Filli Boya’nın Hatay, Samandağ’da kurduğu Cumhuriyet İlkokulu Çadır Kenti yeni kitaplıkların kurulacağı merkezler.-Marmara Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Kulübü, Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü ortaklığında Gaziantep’te sahra çocuk kütüphaneleri projesi hayata geçiyor. Dernek üyeleri tarafından toplanan kitap ve kutu oyunlarıyla eğitim malzemeleri kulüp üyesi öğrenciler tarafından kütüphane sistemine göre düzenlenip hazırlandı. Bugüne açılması planlanan bu prefabrike kütüphanelerde çocuk kitapları yazarları ve çocuk ruh sağlığı uzmanlarının destekleriyle bir yıl boyunca atölyeler ve etkinlikler düzenlenecek. (@sahracocukkutuphaneleri)- Krizdeki Çocuklar Fonu’nun bu yıl destekleyeceği projeler içinde deprem sebebiyle Türkiye’nin de olduğu belirtildi. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin öncülüğünde deprem bölgesinde kurulacak kütüphaneler ve bu kütüphanelerde görev alacak personelin kitaplarla terapi anlamına gelen bibliyoterapi eğitimleri bu fondan destek alabilecek.

Destek olabiliriz

-Kahramanmaraş’ta bir kütüphane kurmak için @1kitap1fotograf Instagram hesabı üzerinden bir yardım kampanyası başlatıldı. Evinizdeki yıpranmamış kitaplardan yollayabiliyorsunuz. Ayrıca yayımlanan listeye göz atıp ihtiyaca göre gönderim yapabilirsiniz. @1kitap1fotograf

- Farklı yaş gruplarına uygun, kullanılmamış oyuncak ve yıpranmamış kitaplarınızı gönderebiliyorsunuz. Bağışta bulunmak için akanaplatform@gmail.com’dan iletişime geçebilirsiniz.

@akana.platform

- Psikoterapist Ersin Akkurt ve Hatay’da yaşayan depremzede sosyal hizmetler uzmanı Ahmet Sert’in önderliğinde kurulan BAYETAV desteğiyle sürdürülen projenin hedefi kalıcı bir kütüphaneyi Hatay’da hayata geçirmek. Şu an aktif olarak kullanılan Samandağ’da kurdukları çadır kütüphaneyi büyütmeyi hedefliyorlar. Aynı zamanda kütüphanenin bir etkinlik alanı olması için çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle kutu oyunları, film CD’leri gibi gönderimleri de kabul ediyorlar. Şu anda toplamda 30 bin kitaba ulaşıldı. Kitap gönderimi yapmak ve detaylı bilgi için (0543) 373 64 98 No’lu telefonu arayabilirsiniz.