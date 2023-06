Sanat sıcağı sevdi

Haberin Devamı

Ekilen tohumlar büyüdü, ağaç oldu, meyve vermeye başladı. Önceleri sadece birkaç galerinin adı geçiyordu. Şimdilerdeyse birçok galeri yaz gelince Bodrum projelerine ‘start’ veriyor. PİLEVNELİ gibi zeytin ağaçları arasında kalıcı mekânları olanlar da var, otellerle işbirliğine gidip sergi ya da pop-up galeri açanlar da… Deniz, kum ve güneş üçlüsüne artık sanat da eklenmiş durumda. Yerel sanatçılar, yabancı sanat tutkunlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu. Galeriler ilginin yüksek olduğunu söylüyor. Otel yöneticileriyse sanatla farklılık yaratmanın peşinde… Biz de rotamızı sahillere çevirdik ve yaz boyunca düzenlenecek sanat etkinliklerine bir göz attık.



Arka arkaya sergiler



Yaz gelince İstanbul’dan Bodrum’a taşınan galerilerden biri de Anna Laudel. Üstelik sezonu erkenden, ZAİ Yaşam’daki galerisinde özel bir seçkiyle 20 Nisan’da açtı. 18 Haziran’a kadarsa Emin Mete Erdoğan’ın ismini zamanaltı ve mekânüstü terimlerinden alan ‘Over the Under’ sergisi devam ediyor. Anna Laudel Bodrum’da 25 Haziran’dan itibaren Daniele Sigalot’un ‘Around the Word’ adlı kişisel sergisi ziyarete açılacak. Çalışmalarını Roma’da sürdüren sanatçının post-it kâğıt algısı yaratan, aslında metal konstrüksiyon üzerine yazılı sözlerden oluşan eserleri ziyaretçileri hem gülümsetmeyi hem de düşündürmeyi amaçlıyor. Sergi 23 Temmuz’a kadar sürecek. Aynı galeride 29 Temmuz’dan itibaren Ayça Okay küratörlüğünde ‘Karmacoma’ karma sergisi, 9 Eylül’den sonra da Ekin Su Koç’un ‘The Re-Birth of Venus’ sergisi görülebilir.

◊ Özellikle son dönemlerde, yaz aylarında sanata olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Bunda işinsanlarının, sanat kurumlarının, galerilerin ve sanatçıların bölgede bir süredir yaptıkları yatırımın büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.◊ Bodrum galerimizin ikinci yılını kutlarken modern sanata olan talepten çok memnunuz. Hedefimiz bu yaz da tüm galeri mekânlarımızda sergi programımızı zenginleştirmek, daha fazla sanatsevere ulaşmak ve sanatçılarımızı uluslararası platformlarda temsil etmek.◊ Birlikte çalıştığımız sanatçıların ve küratörlerin sürekli üretim halinde olması ve kendilerini sanatın her alanında geliştirmeleri sayesinde çeşitliliğimizi koruyabiliyoruz. Böylece ziyaretçilerimize tüm galerilerimizde farklı bir deneyim yaşatma imkânına sahibiz.

‘Yabancı misafirlerin ilgisi yoğun oluyor’

Doğal malzemeler kullanarak yaptığı büyük ölçekli, renkli işleriyle ‘Cloud Nine’ sergisine katılan Canan Savaş, sanatın yaz aylarında sahillere inmesinden memnun: “Yabancı misafirlerin sergilere ilgisi yoğun oluyor. Özellikle Amerikalı ve Avrupalı turist ilgi gösteriyor. Sanatseverin sanatla ilişkisi yazın da kesilmemiş oluyor, sanata erişebilirlik izleyiciye en huzur bulduğu tatil alanında da devam ediyor. ”

Mutluluk ilham verdi

İstanbul’un önde gelen galerilerinden Muse Contemporary bu yıl METT Bodrum’da farklı sergiler düzenleyecek. İlki ilhamını Türkçe anlamı ‘Mutluluktan havalara uçmak’ olan ‘On cloud nine’ ifadesinden alan ‘Cloud Nine’ sergisi. Ayşe Pınar Akalın küratörlüğündeki sergide Canan Savaş, Ebru Yılmaz Kale, Jeff Robb ve Sinan Polvan gibi isimlerin farklı disiplinlerdeki eserleri var. Sergi 15 Eylül’de sona erecek. Bu süre zarfında otelde farklı etkinlikler ve atölye çalışmaları da olacak.

Bu kez Fransız galeri

Demirbükü Koyu’ndaki Bodrum Loft, 2020’de açıldığı günden beri sanata yer veriyor. Geçen yıl Almanya merkezli König Galerie ile işbirliğine gitmişti. Bu yılsa Fransa merkezli galeri Perrotin’i ağırlayacak. Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstlendiği ‘French Delights’ sergisi 1 Temmuz Cumartesi günü açılıyor. Sergide aralarında Takashi Murakami, Daniel Arsham ve Laurent Grasso’nun olduğu 12 sanatçının 18 eseri olacak.

Adeta fuar

Geçen yıllarda otellerde bir ya da iki sergiye rastlarken bu sezon birçok yerde programlar tüm sezona yayılacak şekilde tasarlanmış. Örneğin Bodrum’daki resort otel Carresse, a Luxury Collection Resort&SPA, Caresse Art projesini bu ay başlattı. Proje kapsamında Elçin Sümer sanat yönetmenliğinde açılan ilk sergi ‘Artistik Integrity’ adını taşıyor. Server Demirtaş, Ara Güler, İbrahim Örs gibi 100 sanatçının 400’ün üzerinde eseri otelde yaz boyunca görülebilecek. Adeta bir sanat fuarı niteliğindeki proje kapsamında söyleşi, tur gibi farklı sanatsal etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Ayşe Pınar Akalın küratörlüğündeki ‘Cloud Nine’ sergisi 15 Eylül’e kadar METT Bodrum’da.

Bugün son günü

Bodrum, Cennet Koyu’ndaki Mandarin Oriental’da 4 Haziran’da açılan serginin bugün son günü. EArt Galeri’nin altı çağdaş sanatçısının eserlerinden oluşan ‘Encounter/Karşılaşma’ adlı serginin küratörü Marcus Graf. Eserleri sergilenen isimlerse şöyle: Ergin İnan, Burcu Yavuz, Alea Pınar du Pre, Gülçin Aslandoğan, Ertuğrul Berberoğlu ve Eelco Hilgersom.

İki yeni mekânla birlikte...

6,5 dönümlük arazideki PİLEVNELİ Yalıkavak,

kapılarını 16 Haziran’da açıyor. Üstelik iki yeni mekân sürpriziyle. İstanbul’un popüler meyhanesi Şişko Perihan ve Misk restoran pop-up mekânlarıyla yaz boyunca galeriye gelenlerin doğanın içinde sanatla bütünleşerek güzel vakit geçirmeleri için hizmet verecek. İlk serginin tarihiyse 23-24 Haziran. PİLEVNELİ Shop da tasarım ürünü meraklıları için açık olacak.

İstanbul’dan Göcek’e

Sanat Platformu İSTANBUL’74’ün Utöpia eşküratörlüğünde gerçekleştirdiği ‘Flags for Future/Gelecek için Bayraklar’ projesi temmuz ayında Göcek’te olacak. Geçen yıl ilk kez Haliç kıyılarında sergilenen, yerli ve yabancı

30’un üzerinde sanatçının sürdürülebilir malzemeden yaptığı limitli sayıdaki bayrakların satışından elde edilecek gelirin yüzde

90’ı depremden etkilenen bölgelere aktarılacak. Sergide bayrakları olan isimler arasında Robert Montgomery de var, Kezban Arca Batıbeki de…

Özel gruplara etkinlikler

Erin İlkcan Aslan’ın solo sergisi ‘The Heart of Fire’a bu yaz Akyaka’daki butik otel Room Kite Mansion ev sahipliği yapıyor. Sergi sırasında özel gruplar için workshop’lar ve sanat etkinlikleri de yapılacak.

NFT eser

Şimdi biraz da güneye inelim. Antalya’daki Ela Excellence Resort Belek misafirlerini dijital sanatla karşılıyor. Ecem Dilan Köse’nin ‘Aquatic Dreams’ adlı NFT eseri otelin lobisinde sergileniyor. İlhamını otelden alan eser, izleyenleri Akdeniz esintisi, deniz, koi balıkları, starliçe çiçeği, muz ağaçları, şifalı sular ve yıldızlarla dolu rüya gibi bir dünyada gezintiye çıkarıyor.