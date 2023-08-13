Sadece havalar değil sular da ısınıyor

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İklim krizinin etkilerinin yoğun hissedildiği bir hafta geride kaldı. Haftanın en çok dikkat çeken haberleriyse karada değil, denizlerde yaşananlardı. Farklı sivil toplum örgütleri ve araştırmacılar deniz suyundaki aşırı ısınmayla ilgili üst üste duyurular yaptılar. Örneğin, Washington Post, Florida açıklarındaki okyanus sıcaklıklarının ‘gerçek küvet koşullarına’ ulaştığını okurlarına duyurdu. Türkiye’de de hem Akdeniz’den hem de Karadeniz’den deniz suyu sıcaklığında artış haberleri geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) tarafından yayımlanan rapordaysa dünya genelinde iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı doğa olayları nedeniyle kuzey yarımküredeki yaşam koşullarının biraz daha zorlaştığına dikkat çekildi. İklim olayları nedeniyle insan sağlığı ve çevrenin büyük zararlar gördüğü belirtilen raporda aşırı ısınan deniz suyu sıcaklıklarından onlarca can kaybına ve binlerce insanın tahliyesine neden olan orman yangınlarına, üst üste kırılan sıcaklık rekorlarından hava kalitesinin bozulmasına kadar birçok örnek sıralanıyor. Ancak, ‘hiç mi iyi bir şey yok’ diyenlere umut verecek haberlerimiz de var altta...

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Uluslararası Balina Kurulu (IWC), Meksika Pasifik sahilinde yaşayan körfez muturu (Vaquita porpoise) balinasının sadece 10 tane kaldığını duyurdu. Ancak tüm umutların tükenmediğini belirten kurul, Meksika Körfezi’nde ağ avcılığına tamamen yasak getirilmesi halinde muturların kurtulabileceğini ifade etti.

Derelere alabalık

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 2023 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında Şavşat Mansurat, Şaşvat Papart ve Yusufeli Barhal derelerine 60 bin adet yavru alabalık bıraktı. Yavru alabalıklar Trabzon Maçka Alabalık Üretim İstasyonu’nda yine bu derelerden alınan alabalıklardan üretildi.

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Dünyada alageyiğin doğal ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olan Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndaki Alageyik Üretme Merkezi’nde bu yıl 41 sağlıklı yavruyla rekor kırıldı. Dünyaya Toroslar’dan yayılan alageyiklerin bir tek Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Son yıllarda koruma çalışmaları türün sayısını arttırarak tehlike sınırından uzaklaştırdı.

Oxford Üniversitesi önderliğinde uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan ve Nature Ecology& Evolution’da yayımlanan araştırma yok olma riskiyle karşı karşıya olan 900’den fazla türün uluslararası ticaret korumalarından yoksun olduğunu ortaya koydu. IUCN’in Kırmızı Listesindeki türleri, küresel yaban hayatı ticaret sözleşmesi olan CITES kapsamındaki türlerle karşılaştıran çalışma vahşi yaşam ticareti nedeniyle risk altında olduğu düşünülen türlerin beşte ikisinin korunmadığını ortaya koyuyor. Cennet papağanları da bu türlerden biri.