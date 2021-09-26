Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Domatesin zam yolculuğu Tarladan markete ikiye katlanıyorDomatesin zam yolculuğu! Tarladan markete ikiye katlanıyor#Domates
Sanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibiSanırım Millet İttifakı’nın planı belli oldu gibi#Meral Akşener
Yeni nesil çiftçi Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndüYeni nesil çiftçi! Sosyal medya mutlu etmedi baba mesleğine döndü#Çiftçi
Başpiskopos bir İstanbul çocuğu Bağnazların hücmuna uğradıBaşpiskopos bir İstanbul çocuğu! Bağnazların hücmuna uğradı#Belgrad
TEKNOFESTte önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacakTEKNOFEST'te önemli mesajlar: Türk astronot buradan çıkacak#TEKNOFEST
Akşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soruAkşener’in başbakanlık çıkışıyla akla gelen ilk soru#Meral Akşener
İcrayla çocuk görme devri artık bitiyorİcrayla çocuk görme devri artık bitiyor#Yargı Reformu
Frank Sinatra bu New York’u görse...Frank Sinatra bu New York’u görse...#New York
Yaprak Dökümünün Sedefi Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldımYaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldım#Seda Demir
UEFAda beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdimUEFA'da beni azarlayan o adamın yüzünü görmek isterdim#Simone De Beauvoir
Çirkin olayda flaş gelişme Aynı skandala daha önce de imza atmış...Çirkin olayda flaş gelişme! Aynı skandala daha önce de imza atmış...#Engelliler
Almanyada kıran kırana yarış Türk Armin arayı kapattıAlmanya'da kıran kırana yarış! Türk Armin arayı kapattı#Almanya
Kumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikayeKumanyalar, fotoromanlar, şarkılar... Baştan sona bir hikaye#Suzan Kardeş
Adana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı Beşiktaş maçında olay olmuştuAdana Demirspor tribünlerinden dikkat çeken Balotelli pankartı! Beşiktaş maçında olay olmuştu#Balotelli
O şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim ettiO şimdi dört çocuk, dokuz torun sahibi: Efsane güzel kendini yıllara teslim etti#Prenses Caroline
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

#Saffet Emre Tonguç#Mobil Uygulama#Rehber
Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

Ünlü rehber Saffet Emre Tonguç’un mobil uygulaması SET, gezginlerin hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar gittikleri şehirdeki gezi, otel, yeme-içme önerilerine tek tıkla ulaşabiliyor.

Haberin Devamı

(Melis Yılmaz/melis.yilmaz@hurriyet.com.tr)- Hürriyet Seyahat yazarımız, rehber ve tarihçi Saffet Emre Tonguç, meslekteki 35 yıllık deneyimini dijitale taşıdı ve bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi. SET (Saffet Emre Tonguç) uygulaması gittiğiniz yerlerde görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikleri, yeme-içme ve konaklama önerilerini, Tonguç’un yazdığı yazıları, çektiği televizyon ve YouTube programlarını tek tuşla cebinize getiriyor.

Tonguç “Gittiğiniz bir şehirde oraya dair tüm bilgilere bu ücretsiz uygulama üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Siirt’te Tillo’ya veya Londra’da Big Ben’e gittiğinizde burasıyla ilgili kısa ve net bir yazıya erişebileceksiniz” diyor.

Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

Akıllı telefonunuza uygulamayı indirip giriş yaptığınızda SET sizden konumunuza erişim izni istiyor. Onay verdiğiniz takdirde konumunuzla uygulama senkronize oluyor ve ana ekran açılıyor.

Karşınıza üzerinde ‘pin’ler (işaretler) olan bir harita çıkıyor... Yakınızdaki restoranlar, oteller, müzeler hepsi bu haritada işaretli. Bu ‘pin’lerin üzerine tıkladığınızda bilgilere ulaşıyorsunuz.

Haberin Devamı

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde kullanılabilen uygulamayla ayrıca tesislere direkt çevrimiçi ve aracısız rezervasyon yapabiliyorsunuz.

Profesyonel rehberimiz hep yanımızda

YENİ SEZON BAŞLADI

Saffet Emre Tonguç’un ‘Ayrıcalıklı Rotalar’ programının yeni sezonu başladı. Yeni bölümler her cumartesi NTV’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saffet Emre Tonguç#Mobil Uygulama#Rehber