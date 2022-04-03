Ozan Orhon: Yeni nesil bizden daha zeki, biz çok safmışız

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Gençliğimin en ünlü şarkıcılarından biriydi Ozan Orhon. 40 yıl geçse şarkılarını ezbere bildiğiniz isimler olur ya hani... O zamanlar biz genç kızlar ‘Ozancılar’, ‘Burakçılar’ (Kut) diye bölünürdük kendi içimizde. Ozan Orhon’la yeni teklisi vesilesiyle Zoom üzerinden bile olsa röportaj yapmak da heyecan vericiydi tabii benim için. Daha sohbete başlar başlamaz “Sizin şarkılarınızı çok severdim ama kusura bakmayın, ben hep ‘Burakçı’ oldum” deyince eşiyle (Selcan Demirci) ikisi kahkahayı patlatıverdi. Sonrası da “Kesin birlikte 90’ları dinleyebileceğimiz bir yerlere gidelim” diye biten tatlı bir sohbetti...



En popüler olduğu yılların ardından bir ara zayıflamak için geçirdiği ve hayati tehlike atlattığı mide ameliyatıyla gündeme gelmişti Orhon. Sonraki yıllarda KKTC’ye yerleştiğini öğrendik. Kıbrıs’ta uzun süre otelcilik sektöründe çalışmış ama müziği de hiç bırakmamış. Orada bulunduğu dönemde ilk 90’lar partilerini başlatmış, büyük ilgi görmüş bu partiler. Orkestrasıyla sahneye çıkıp 90’lardan 2000’lere uzanan bir repertuvar icra ediyormuş...



Türkiye’ye eşinin desteğiyle, müzik piyasasına da 10 yıl aradan sonra yeni şarkısı ‘Arı’ ile döndü Ozan Orhon. Bu tekliye çok samimi bir de klip çekti. Sanat dünyasından Zeynep Casalini, Tayfun (Duygulu) gibi dostları, hatta modacı anneannesi bile eşlik etti ona klibinde. “Sanki konsere çıkıyormuşum gibi kendi klibimde çok heyecanlandım” diye anlatıyor sahalara dönüşünü... Onu bugünkü müzik piyasasında en çok şaşırtan şeyse adaletsizlik: “Paran varsa muhteşem bir promosyon, harika bir izlenme... Paran yoksa yeteneğin olduğu yerde kalıyor. Nerede bu yetenekli çocuklar?”

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“Tarkan hakkında konuşanlara ‘Çıkın bir Tarkan gibi olun, ondan sonra konuşun’ diyorum. Başarı hep kıskanılır.”

Orhon, Z Kuşağı’nın da şarkısını beğeneceğine inanıyor ancak onları eleştirmeden de geçemiyor: “Gördüğüm kadarıyla Z Kuşağı müzisyenleri ‘ünlü olalım’ diye yola çıkıyor. Bu baştan yanlış. Ondan sonra tabii ki psikolojileri bozulur.” Her şeyin ‘bi tık’ meselesi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Mesela bir diziye oyuncu arıyorlar. Giriyorlar sosyal medyaya, takipçi sayısına bakıyorlar ilk. Niye bu çocuklar konservatuvardan mezun oluyor ki o zaman? Dizi yapımcıları takipçi sayısına bakıp ona göre rol veriyor. Aynı şekilde konserler için de bu böyle... Bir albümün üç haftada eskiyebildiği bir dönemdeyiz artık!”



Bu arada özeleştiri yapmayı da ihmal etmiyor sanatçı: “Ne gülünç şeyler yapmışız bir zamanlar. Devir değişiyor ve sen biraz geri planda kaldığında yarışı kaybediyorsun. Belki de bunların böyle yaşanması gerekiyordu. Bu konuda en güzelini Tarkan yapıyor. Onun hakkında konuşanlara diyorum ki: ‘Çıkın bir Tarkan gibi olun, ondan sonra konuşun.’ Başarı her zaman kıskanılır. 90’lı yıllarda da vardı bu.



O yüzden gülüp geçiyorum artık. Belki yaş, belki olgunluk. Allah’tan yeni nesil bizden daha zeki. Biz çok safmışız.”

Müzik yapmaktan hiç vazgeçmeyeceğini söylüyor sanatçı. Yeni projeleri de hazır: “Sevilen eski şarkılarımdan birini çıkarıp ondan sonra yine sıfır bir şarkı yapacağım. Yine araya eski bir şarkı alıp o şekilde devam edeceğim. İlk ‘Saman Alevi’ne klip çekmek var.

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‘Edis’te kendi gençliğimi görüyorum’

“Yeni nesil çok çabukçuluk yapıyor. Eğitim almadan, bir şey dinlemeden... Hayatta her şey şarkı söylemek değil. Müzik kültürün olmak zorunda. Çok iyi bir müzik dinleyicisi, iyi bir müzik yorumcusu olmadan sanatçı olamazsın. Bir kalıpla şarkı söylersen o kalıbın içinde kalırsın.

Yeni nesilden Edis’i çok seviyorum ben. Onda kendi gençliğimi görüyorum. O kıpır kıpır enerjisi değişmezse hep başarılı olur. Tarkan her zaman Tarkan’dır. Bir zaman sonra yaştan dolayı o ‘top pop’ adamlar olmayacağız ama o inşallah starlığı götürecek. Kadınlardan da çok başarılılar var. Melek Mosso gibi. Çok yetenekli alternatif gruplar var.”