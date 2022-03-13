Omikron sonun başlangıcı mı?

Haberin Devamı

Omikron, bir diğer adıyla Nu varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘kaygı uyandıran’ varyantlar listesine beşinci varyant olarak eklendi. Pandemi başladığından bu yana en hızlı yayılan varyant olarak kabul edilen Omikron, geçen ay yeni bir tartışmayı da başlattı. Hızla bulaştığı için çok fazla insanı enfekte eden bu varyantın kısa süre içinde toplum bağışıklığı yaratıp yaratmayacağı merak konusu oldu. Biz de 6 Şubat 2022 tarihinde yayımladığımız haberde, alanında uzman 22 kişiye bu soruyu sorduk: “Omikron pandemiyi endemiye çevirir mi, artık salgın sona eriyor diyebilir miyiz?” Yanıtlarda 9 kişi mümkün olduğunu söylese de 13 kişi bunu konuşmak için erken olduğunu dile getirdi. ‘Omikron bölüm sonu canavarı olabilir mi?’ başlıklı haberimizden bazı yanıtları derledik.

Haberin Devamı

‘Yakında endemi olacak’

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu

Üsküdar Üniversitesİ

Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı

Oluşan her yeni varyantın öncekilerden daha bulaşıcı ve görece daha az öldürücü olduğunu gördük. Bunu salgının başından beri azalan vaka-ölüm oranlarına bakarak anlayabilirsiniz. Omikron’un alt tipleri de tanımlandı. Alt varyantlardan BA.2’nin hızlı yayıldığı haberleri var ama bunların hepsi Omikron varyantı olduğundan düşük kuvvete sahip olurlar. Salgının sonunun geldiğini söyleyebilirim, en azından bundan sonrası yokuş aşağı bir yol…

Prof. Dr. Derya Unutmaz

Bağışıklık uzmanı

Evet, bu varyant pandeminin sonunu getirecektir çünkü çok kısa sürede çok insan enfekte olacak. Aşı olmayanlar ve daha önce COVID-19’a yakalanmayanlar da çok hızlı bir şekilde olacaklar. Bu da tüm dünyada bir bağışıklık oluşturacak. Benim tahminim birkaç ay içinde birçok ülkede pik noktasına ulaşacak ve ondan sonra hızlı bir şekilde azalmaya başlayacak.

‘Bitiyor demek için henüz erken’

Prof. Dr. Mithat Kıyak

Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve halk sağlığı uzmanı

Pandemi, Omikron varyantı nedeniyle her gün rekorlar kırarak devam ederken bitmez. Salgının durması için yeni varyantın bulaşıcılık özelliğinin düşük olması gerekiyor.

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu

Medipol Üniversitesi göğüs hastalıkları uzmanı



Omikron’un salgını bitirmekten çok uzak olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs enfeksiyonlarında tahminimiz 5 yılın sonunda tamamen yok olacağı yönünde. Bundan sonrasında tahmin edilen omuz-baş-omuz formasyonu gibi bir yapının olması. İlk omzu geçen yıl vermişti, bu sene başı veriyor, önümüzdeki sene yeniden omuz vererek yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.

Haberin Devamı

Doç. Dr. Adil Can Güngen

İstinye Üniversitesi LIv Hospital göğüs hastalıkları uzmanı



COVID-19 kızamık ya da suçiçeği gibi ömür boyu bağışıklık sağlamıyor. Omikron varyantıyla bulaştırıcılık daha da yükseldi. Bu varyantla hastalanan bireylerin bir ay arayla tekrar hastalandığına şahit olduk. Kalıcı bağışıklığın sağlanması şu anda çok zor görünüyor. Maske-mesafe-hijyen kurallarına uymaya devam etmeli, aşılarımızı tamamlamalıyız.