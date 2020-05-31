Ofise dönüş telaşı başladı, yine düştük yollara...

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde ofise dönmeye hazırlanan çalışanların akıllarında alınan tedbirlerle ilgili birçok soru var. Belediyeler toplu taşıma araçları için yeni kurallar getirdi. Yoğun saatlerde sefer sayıları arttırılacak, araç takviyesi yapılacak. Araçların tümünde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek ve kolonya, maske, dezenfektan bulundurulacak. Maskesiz yolcu araca alınmayacak, şoförler de maskesiz sefere çıkamayacak. Kurallara uyulup uyulmadığıysa araç içi kameralardan izlenecek. Bilim kurulu üyeleri bu konuyla ilgili neler söylüyor? Toplu taşıma araçlarını kullananlar neler düşünüyor? Belediyeler ne gibi önlemler aldı?

MASKE TAKMAYANLAR UYARILMALI

Hürriyet Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan



Toplu taşıma araçlarında maskeli ve mesafeli yaşam çok önemli. Bu araçları kullanan herkesin ‘1.5 metre kuralı’na uyması gerekiyor. Bir diğer konu el hijyeni... Duraklara, araçların kapılarına el dezenfektanı konulmalı. Şoför de maske takmalı. Bir koltuğu boş bırakıp diğerine oturmak gerekiyor. COVID-19 belirtileriyle hastaneye gidenlerin toplu taşımayı kullanmaması lazım. Kontrole giderken mutlaka merkezlerden yardım istemeliler. Mesafeye dikkat etmek ve maske kullanımı virüsün bulaşma riskini azaltır. Maske takmayan kişiler uyarılmalı.

PENCERELER AÇIK OLMALI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay



Havalar güzel, evden biraz erken çıkıp kısa mesafeleri yürüyerek kat edebilir miyiz diye düşünelim. Toplu taşımayı kullanmamız gerekiyorsa içeride kalınan süreyi azaltmayı planlamalıyız. Bir-iki durak önce inmek de işe yarar. Pencerelerin veya tavan havalandırmalarının açık olup olmadığını kontrol edelim; açık değillerse açtıralım. Belediyeler seyreltme ve sefer sayısını arttırma gibi önemler alıyor. Yolcuların da sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Önemli bir konu daha var: Eldiven kullanmanın kişilerde gereksiz bir güven duygusu oluşturduğu biliniyor. Bazı meslek grupları dışındakilere eldiven kullanımını önermiyoruz.

BÜYÜKŞEHİRLERDE NELER OLUYOR?

ANKARA: ARAÇLAR HER GÜN TEMİZLENİYOR

EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı

Araçlarımıza el dezenfektanı ve ücretsiz maske dağıtıyoruz. Bakanlığın ve belediyemizin ortak kararına uygun olarak yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşıyoruz. Araçlara sosyal mesafe kuralı hakkında bilgilendirmeler astık. Şoförlerimize de maske kullanımını zorunlu tuttuk. Şoförden vatandaşa veya vatandaştan şoföre virüs bulaşmasın diye şeffaf bir siperlikle şoför kabinini ayırdık. Araçlarımız her gün özel dezenfektan malzemelerle detaylı olarak temizleniyor. Dezenfektan ve maske stokuna özen gösteriyoruz.

İSTANBUL: VATANDAŞLARA ‘SİZİ ALAMAYIZ’ DEMEK SORUN OLDU

İETT Basın Danışmanlığı

Kısıtlamalar başlamadan önce araçların temizlik sıklığını arttırdık. Sefer aralarında da dezenfekte ediyoruz. Boş bırakılacak koltukları işaretledik. İstanbul Valiliği’nin toplu taşıma kurallarını değiştirmesi üzerine önlemlerimizi güncelledik. Haziran itibariyle yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayacağız. Şoförlerimiz bu süreçte yolcuları saymak zorunda kalıyor. Yolcuya ‘Sizi alamıyoruz’ demek epey sorun oldu. Şoförlerimizle vatandaşların karşı karşıya gelmesi üzücü. Emniyet görevlileri pek çok noktada otobüsleri durdurarak ceza kesti.

İZMİR: 2 MİLYONDAN FAZLA TIBBİ MASKE DAĞITILDI

İzmir Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreterliği

Mart ayı ortasından itibaren; toplu ulaşım araçlarına yönelik önlemler aldık. Başta aktarma merkezleri olmak üzere toplu ulaşımın yoğun olduğu tüm noktalarda ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Vatandaşlar, toplu ulaşımda kullandıkları İzmir’im kartlarını göstererek haftada bir kez beşli maske paketlerini alabiliyor. Maskematiklerle birlikte bugüne kadar 2 milyondan fazla tıbbi maske dağıtıldı. Dezenfeksiyon aparatları metro ve tren istasyonlarına, tramvay duraklarına, vapur iskelelerine ve otobüslere monte edildi.

YOLCULAR NELER SÖYLÜYOR?



Tedbirsiz yakalandık

Müşerref Al, 43

Sosyal mesafemi koruyorum, maskesiz insanları uyarıyorum ve onlara yaklaşmıyorum. Virüs bir anda geldiği için hazırlıksız yakalandık. En iyi tedbir sosyal mesafemizi korumak ve maskesiz dışarı çıkmamak. Büyük şehirler toplu taşıma seferlerini arttırabilir. Bunların yanı sıra ben kullandığım maske ve eldivenimi tekrar kullanmıyorum, eve dönünce hiçbir şeye dokunmadan gün boyu üzerimde olan kıyafetlerimi çıkarıyorum ve bağışıklık güçlendirici yiyecekler tüketiyorum.

Vapur kullanıyorum, güvende hissediyorum

Seray Güray, 28, satış yöneticisi

Virüsle yaşamayı öğrenmek zorundayız. İstanbul’da, Avrupa Yakası’nda oturuyorum. İşyerim Anadolu Yakası’nda. İşe giderken otobüs, metrobüs ve dolmuş kullanıyordum. Salgından sonra metrobüs yerine vapur kullanmaya başladım. Açık havada kendimi daha güvende hissediyorum.