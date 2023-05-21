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Neler oluyor hayatta...

Güncelleme Tarihi:

#Doğa#Çevre#Leylek Jonas
Neler oluyor hayatta...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

Seçim atmosferinden sonra kendi atmosferimize döneceğiz. Seçim süreci kadar heyecanlı olmasa bile doğada da duygu durumumuzla oynayacak birçok olay gerçekleşiyor. Bu hafta ülkemizde ve dünyada bir tur atıp, neler olup bittiğine bakalım.

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Ülkemiz bildiğimiz gibi. Doğaya ilişkin hemen her konuda ince buz üstünde yürüyoruz. Örneğin bir yandan kuraklığın eşiğindeyiz, diğer yandan sel baskınları tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tarımda bahar yağmurlarıyla gelen güzel gelişmeler de var, kuraklığın pençesindeki Trakya için afet boyutunda ürün kaybı olabileceği haberleri de... Ancak net olan bir şey var ki üzerinde yürüdüğümüz buz her geçen gün biraz daha inceliyor. Bazı sorunların çözümü için sadece ülke olarak değil, dünya genelinde çaba gerekiyor.  

Ayarlar bozuldu

Kanada: Alberta bölgesinde çıkan 110 yangında 43 bin hektar orman küle döndü.

Vietnam: 44,1 dereceyle ülkede sıcaklık rekor kırdı. Yetkililer halka dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Demokratik Kongo: Ülkenin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde sel ve heyelanlar nedeniyle 400’ün üzerinde insan yaşamını yitirdi.

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Rusya: Ural ve Sibirya’da çıkan orman yangınlarında 21 kişi öldü.

İspanya: Yağış alamadığı bahar aylarının ardından ‘kalıcı kuraklığa’
hazırlanan İspanya’da hükümet önlemler paketi açıkladı; kuraklıkla mücadeleye 2,2 milyar euro fon ayrıldı.

Myanmar: Bengal Körfezi’ndeki şiddetli bir siklonik fırtına olan Mocha Kasırgası, saatte 280 kilometre hızla Myanmar’ı vurdu. Birleşmiş Milletler Myanmar’da 2 milyon kişinin risk altında olduğunu duyurdu.

Somali: 3 yıl süren kuraklığın ardından yaşanan sel ağır hasara, 22 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kuşlar da etkileniyor

50’den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip 28 ülkedeki verilerden yola çıkarak yaklaşık 40 yılda Avrupa semalarında uçan 550 milyon kuşun tarımda yoğun olarak kullanılan böcek ilacı ve gübre nedeniyle yok olduğunu ortaya koydu. Proceedings of the National Academy Of Sciences dergisinde yayımlanan makaledeki verilere göre tarlakuşlarının sayılmaya başladığı 40 yıl öncesinden bu yana 28 ülkede yüzde 56,8 oranında popülasyon düşmüş durumda.

Neler oluyor hayatta...

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Ankara’nın doğasını keşfedin

Doğa Koruma Merkezi Vakfı ve ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) işbirliğiyle bugün ODTÜ Yerleşkesi’nde ‘Tür Say!’ etkinliği gerçekleştirilecek. Tür sayma, diğer adıyla bioblitz, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor. Katılımcılar doğada çokgözlü mavi kelebeği gibi canlıları uzmanlar yardımıyla tanımlıyorlar. Katılım için www.dkm.org.tr adresi üzerinden form doldurmak yeterli.

Neler oluyor hayatta...

Leylek Jonas kartala av oldu

Doğduğu Almanya ile Afrika arasında 2013 yılından bu yana gidip gelen, yolu Anadolu’dan geçtiğinde meraklı kuş gözlemcilerine selam veren Leylek Jonas’ın hayat yolculuğu bir ak kuyruklu kartalın pençesinde son buldu. Takip edilmesini sağlayan uydu vericisi sayesinde bir kartal yuvasında olduğu tespit edilen Jonas’ın Türkiye’de de birçok takipçisi vardı. Jonas geçen yıl İstanbul’a uğramış ve bir hafta boyunca kentimizde vakit geçirmişti.

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Neler oluyor hayatta...

BM: Plastik kirliliği sorununu çözebiliriz

Plastik kirliliğinin 2040 yılına kadar yüzde 80 oranında azaltılabileceğini söyleyen Birleşmiş Milletler (BM) raporu, ihtiyaç duyulan değişikliklerin büyük ama aynı zamanda pratik ve karşılanabilir olduğunu söylüyor.

Neler oluyor hayatta...

Dünyanın en yaşlı aslanı öldürüldü

Kenyalı yetkililer, dünyanın en yaşlı aslanlarından biri olduğuna inanılan 19 yaşındaki Loonkiito’nun, Olkelunyiet Köyü’nde çiftlik hayvanlarını avladığı için çobanlar tarafından mızraklarla öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca doğada aslanların ortalama 13 yıl yaşadığı belirtildi.

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Neler oluyor hayatta...

Kızılgeyiklerin yeri genişledi

16 yılda 91 kızılgeyik üretip Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde doğaya bırakan Samsun, Vezirköprü Kunduz Dağları’ndaki kızılgeyik üretme çiftliği, yapılan çalışmalarla büyütülüp 84 hektara çıkarıldı. 1984 yılında 2 adet geyikle 7 hektar alanda kurulan tesiste halen koruma altında 39 kızılgeyik var.

Neler oluyor hayatta...

 

 

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#Doğa#Çevre#Leylek Jonas

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