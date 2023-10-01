Ne yenir, ev nerede tutulur, fotokopi nerede çektirilir? Gurbetçi öğrenciler için şehir rehberi

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Yarın akademik yıl başlıyor. Dersler, ödevler, sınavlar, yeni arkadaşlar... Kimileri ailelerinin yanında üniversite eğitimlerini sürdürecek kimileri de tanımadıkları şehirlere gidecek. Hepsi yeni ortamlarına alışmaya çalışacak. Belki de okullarını bitirdiklerinde tıpkı Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Sait Sevban Cander gibi bu süreçte onlara yardımcı olanlara teşekkür edecekler. Mezun olduktan sonra Cander sosyal medyadan bir teşekkür metni paylaştı ve mahalle esnafına teşekkür etti: “Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanınca İstanbul’a yerleştim. İlk yıllarım hem şehre hem de okula alışma süreciyle geçti. Buraya tek başıma geldim ve birkaç akrabam dışında tanığım hiç kimse yoktu. Ancak sonraki yıllarda daha çok insan tanıdım, kampüsten dışarı adım attığımızda bizi karşılayan mahalle olan Hisarüstü’nün esnafı da adaptasyon sürecime büyük katkı sağladı.” Cander gibi farklı şehirlerde okuyacak yeni üniversiteliler için Türkiye’nin dört bir yanından hayatı kolaylaştıran tüyolar topladık...

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İSTANBUL

DENEYİMLİLERDEN YOL HARİTASI

‘Kütüphanede yer kapmaca...’

Furkan Çakar (22)



İstanbul Üniversitesi

◊ Kesinlikle Unkapanı Pilavcısı’nda o pilavı yeriz. Fotokopi dedin mi ya Köşe Kırtasiye’ye gidersin ya da Kaya Fotokopi’ye... Kahve içeceğim diyorsan Sütlü’ye geçersin, arkadaşlarınla dedikodu yaparsın. Eğlenmek istiyorsan, 2-3 saatlik ders arasında Vefakar’a gidersin. Çapa’nın bir kuralıdır bu.

◊ Vize, final haftası gelmişse Kalenderhane, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve çeşitli Fatih kütüphanelerinde doluluk oranını kontrol ederek yer kapmaca oynarsın. İstanbul Üniversitesi ana kampüsteki Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’ne geçersin, aurası bambaşkadır. Genelde herkes vize dönemi orada karşılaşır.

◊ Okulun düzenli olarak her ay verdiği partiler de var eğlence için, özellikle vize ve finallerden önce. Dönem sonuna doğru ‘Kulüp Haftası’ oluyor çok eğlenceli geçer o hafta. Konaklama için Fatih civarı tercih edilir genellikle. Fındıkzade, Topkapı da olur...

‘Arkadaş edinemem diye korkma’

Tuba Aracı (21)-Yeditepe Üniv.

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◊ Fotokopi için Yeditepe Copy Center her derde deva, çok yardımcı oluyorlar. Biz Levera Fırın’da tatlı yemeyi çok severiz. Herkese yurt maalesef çıkmadığından okulun etrafındaki rezidanslarda konaklıyor öğrenciler genelde. Eğer okulun atmosferi bizi bunalttıysa Suadiye arabayla 10 dakika mesafede. İnsanlara nasıl yaklaşırsan öyle oluyor, gelenler arkadaş edinemem diye korkmasın, herkes herkesle iletişim kuruyor.

‘Uygun fiyatlı yerlere gidiyoruz’

Begüm Ayna (21)

Yıldız Teknik Üniversitesi

◊ Beşiktaş’ta okuyan bir öğrenci olarak Çarşı’ya gidiyorum genellikle, çok mekân var.Uygun fiyatlı olan yerleri tercih ediyoruz. Beltur’da yer bulabilirsek yemek yiyoruz ya da üniversite yemekhanesine gidiyoruz. Kırmızı Kedi’den ya da Barbaros’taki kitapçılardan fotokopi tarzı alışverişi yapabiliyoruz. Bazen bir şeyler içmek için Akaretler’e çıkıyoruz.

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‘Giyim için İstiklal Caddesi’

Cem Nuri Yıldız (22)



Bahçeşehir Üniversitesi

◊ Kütüphane olarak Beyazıt Kütüphanesi ve Atatürk Kitaplığı’nı tercih edebilirsiniz. Yeme-içme olarak Beşiktaş Çarşı’da Balkan Esnaf Lokantası’nı öneririm, fiyatı uygun. Giyim alışverişini İstiklal Caddesi’nde yaparım. İstanbul’da uygun fiyatlı ev çok zor ama Şişli, Levent tarafını önerebilirim.

İZMİR

YEME-İÇME ALTERNATİFİ ÇOK

‘Bornova ve Buca’da ev tutuluyor’

Yusuf Körümez (24)-Ege Üniversitesi

◊ İzmir’in değişmeyen lezzeti boyoz sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Kumruysa her öğün yenir. Alsancak’taki Zeynel Gevrek Fırını’nın boyozu ve odun ateşindeki kumrusu ünlü. Kordon’daki Kardeşler Büfe de kumrusuyla isim yapmış. Tatlı olarak son birkaç yıldır ünlenen bomba ise Alsancak’taki Çelebi Fırını’ndan alınabilir. Önünde uzun kuyruklar oluyor ama...

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◊ Eğlence hayatı için Bornova Küçük Park, Alsancak, Bostanlı gibi yerler çok bilinse de son dönemde Manavkuyu da dikkat çekiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi sayesinde de Buca’da birçok eğlence mekânı açıldı.

◊ Ev genelde Bornova ve Buca’da tutuluyor ama yeni nesil 1+1 evlerin bile 15 bin lira kirası var. Bu durum İzmir’in hemen her yerinde yaşanıyor.

◊ üniversite kütüphaneleri ve Konak’taki Milli Kütüphane gayet uygun.

◊ En güzel yanı gezilecek yerlerin çokluğu ve yakınlığı. 8 bin yıllık Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi gibi... Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri ücretsiz turlar düzenliyor. Çeşme, Seferihisar, Dikili, Urla, Karaburun’a

ve Kuşadası, Bodrum gibi tatil merkezlerine ulaşım çok kolay.

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‘Lükse göre harcama değişir’

Hakan Kaptan (24)- Ege Üniversitesi

◊ Eskiden Öğrenci Çarşısı’nda, Forum Bornova’da ve Küçükpark’ta olurduk. Yaşadığın lükse göre değişiyor harcamalar. Ancak sosyal hayatı önemseyen biriyseniz 4-8 bin lira ayda gideriniz olur.

‘Bazen lokantada yemek yerdim’

Gizem Nazlı (25)-Yaşar Üniversitesi

◊ Uygun fiyatlı olduğundan Küçükpark’ta gezerdim, bazen lokantalarda yemek verdim. Günümüzde ortalama 5 bin 500 lira harcanır ayda.

ANKARA

BU ŞEHİRDE OKUMAK GÜZEL

‘ODTÜ’de konsere gideriz’

Selin Seyrekbasan (23)-Lokman Hekim Üniversitesi

◊ Ders aralarında ya da bitiminde genelde Bahçelievler 7. Cadde’ye veya Tunalı Hilmi Caddesi’ne gideriz. Kafeler, hamburgerciler, butikler hep oradadır. AVM kültürü fazla yaygın Ankara’da. Armada, Kentpark gibi giriş katlarında mekânlara gidilir. Hafta sonları AVM’ye gideriz, giriş kattaki mekânlarda otururuz. Lüks olmasına gerek yok tabii mekânın. Hava güzelse Çansera diye bir park var. Sandalye alınır, piknik yapılır, okey, kart oynanır.

◊ ODTÜ’lü bir arkadaşın varsa oranın Devrim’inde takılırız. Konser için ODTÜ Vişnelik Konserleri’ne ünlüler gelir. Fotokopi için Kızılay’a gidilir. Uygun fiyatlı ev için Bahçelievler tercih edilir. Çünkü ulaşımı kolaydır, metro var ve çok dolmuş geçer.

‘Alışveriş için Kızılay’

Mehmet Ali Yiğit (24)-Orta Doğu Teknik Üniversitesi

◊ Bizim kampüsümüz geniş olduğu için genelde kampüste oluyoruz ve uygun fiyatlı alışveriş, kişisel bakım gibi ihtiyaçlar için Kızılay’a gidiyoruz. Ayda harcamalarımız 3 bin lirayı kesinlikle geçiyor. Eğlence zaten Vişnelik Konserleri’nde oluyor. Bahçelievler’de oturuyorum çünkü ulaşımı kolay.

‘Her kesimden öğrenci var’

Hande Duvan (26)-Ankara Üniversitesi

◊ Okulumuz Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi. Her semtte kampüsü var neredeyse. Her kesimden öğrencisi de var. Hatta farklı ülkelerden gelen de var.

◊ Burada ne alsan, ne istesen öğrenciyim diye indirim yaptırabilirsiniz. Eğitimi, hocaları, kampları, kursları ve olanaklarıyla çok güzel bir okul.

◊ Eğitiminin yanı sıra kampları, gezileri, konserleri de var tabii.

KOCAELİ

‘KÜTÜPHANE YETERLİ’



Cenk Kaymak (24)-Kocaeli Üniversitesi

◊ Kampüs şehre uzak ancak vakit geçirebilecek kafeteryalar var. Şehir merkezinde yürüyüş yolu dediğimiz yerde de öğrencilere uygun yerler mevcut. Eğlence hayatı aslında pek yok. SEKA Park var sahilde. Güzel, sık gideriz.

◊ Yurt çıkmayan öğrencilerin genelde tercih ettiği yer depremden sonra yapılan Dünya Bankası Konutları ve Bayındırlık Konutları. Öğrenciler genelde okula yakın olmasından dolayı buraları tercih ediyor. Ancak şehir merkezinde, bazı semtlerde de öğrenciler ev kiralayabiliyor, fiyatlar tabii ki her geçen gün yükseliyor.

◊ Üniversitenin kütüphanesi birçok şey için yeterli. Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri ve öğrenciler olarak aradığımız birçok kitabı bulabiliyoruz. Sınav zamanlarında kütüphanede yer bulmak çok zor olur.

◊ Gezilecek yer çok. Kartepe, Gemi Müzesi, Saat Kulesi, SEKA Kâğıt Müzesi, Derince Harikalar Sahili...Karamürsel sahili var. Hobbit Köyleri açıldı Derince’de... Yuvacık Barajı çok tercih ediliyor. Kuzeyde Karadeniz kenarında da birbirinden güzel sahiller var.

SAKARYA

‘EĞLENCE MEKÂNI PEK YOK AMA...’

◊ Kampüsü Sapanca Gölü manzaralı ve yeşillikler içinde harika bir yer. Birçoğumuz kampüste çimenlerin üzerinde, ağaçların altında vakit geçiriyoruz. Özellikle bahar aylarında çok güzel olur.

◊ Yemek konusunda genelde şehir merkezine ve Serdivan’a iniyoruz, kafeler var orada. Eğlence mekânı pek yok. Sapanca’ya gideriz. Öğrencilerin ağırlıklı olarak kaldığı yerler yine Serdivan’da... Çünkü okula yakın. Ancak şehir merkezinde ya da depremden sonra yapılmış olan Camili-Karaman-Korucuk güzergâhı da uygun kiralar nedeniyle tercih ediliyor oturmak için.

◊ Üniversitenin kütüphanesinin yanı sıra şehir merkezinde de bir kütüphane var. Sapanca, Karasu, Acarlar Longozu, Çark Caddesi, Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezmek için güzel.

TRABZON

‘KİRA SÖZLEŞMESİNE DİKKAT EDİN’



Umay Aybar (22)-Karadeniz Teknik Üniversitesi

◊ Pide yemek isteyenler için meydanda Çardak diye bir mekân var, oranın pideleri çok güzel ama pideyi asıl yapan yer Sürmene Çarşı. Ev yemekleri, et veya tavuk döner pilav için de kesinlikle Terminal Restoran. Meydanda beton helva yapan bir yer var, meşhur zaten. Okulun içinde tatlı yapan yaşlı bir amca var, sütlaçları kesinlikle mükemmel ve fiyatı aşırı derecede uygun.

◊ Eğlence için Trabzon’da pek bir yer yok aslında. Big Yellow Taxi Benzin’i söyleyebilirim, ulaşımı da oldukça rahat. Ayrıca Tren Pub ve Hayal Kahvesi var eğlence mekânı olarak.

◊ Okulun kütüphanesi ders çalışmak için gayet uygun. Kütüphanede çalışamıyorum diyenler için meydanda Viya Kitap Kafe’yi önerebilirim. Okulun içinde kırtasiyeler var. Orada zaten öğretmenlerin istediği kitaplar satılıyor. Kalkınma’da ve Konaklar’da yine buna uygun yerler var. Trabzon’da ulaşım biraz sıkıntılı olabiliyor,o yüzden evi Ortahisar’dan tutmak gerek. En önemlisi sözleşmeye çok dikkat etmeli. Haziran ayı gelince apartman sakinleri de ev sahipleri de çıkarmak istiyor öğrencileri.

BURSA

‘HAYATIN HİÇ DURMADIĞI BİR YER’

◊ Görükle Kampüsü oldukça büyük. Kampüs yemyeşil, çok çam ağacı var. Şehir merkezine uzak olması problem değil çünkü kendi içinde bir şehir gibi. Aramızda Görükle’nin adı Köy. Eğlencenin ve hayatın hiç durmadığı bir yer.

◊ Koza Han, Yeşil Cami, Muradiye Külliyesi, Uzun Çarşı, Bursa Kapalı Çarşı, Türk İslam Eserleri Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Kültürpark gibi birçok gezilecek tarihi yer var. Uludağ Milli Parkı FSM Bulvarı İstanbul’daki Cadde’ye benzer.

◊ Kütüphane olarak da oldukça zengin bir şehir. Şehir Kütüphanesi, Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi, Bursa Millet Kütüphanesi gibi birçok seçeneğimiz var.

SAMSUN

‘EV TUTARSANIZ OKULA YAKIN OLSUN’



Ceyla Tepe (24)-19 Mayıs Üniversitesi

◊ Atakum’dan ev tutarsanız üniversiteye yakın olur. Ayrıca çok keyifli bir yer; biz sahile gider,kafelerde, restoranlarda takılırız. Eğlence için Atakum’a gideriz. Döner ve pide tarzı yemekleri Çalıkuşu’nda yeriz. Bafra’ya gidip Bafra pidesi yediğimiz de olur tabii...

◊ Üniversitenin kütüphanesini kullanıyoruz. Kampüsümüz çok geniş ve yeşil. Gayet iyi vakit geçiriliyor kampüste.

ESKİŞEHİR

‘YEMEKHANESİ UYGUN’

◊ Eskişehir’e yeni geleceklere tavsiyem ilk yıllarında apart tutup, zamanla çevre oluşturup arkadaş edindikten sonra ev kiralamaları. Genelde Tepebaşı gençlerin oturduğu ilçe.

◊ Eskişehir’de eğlenmek için çok seçenek var. Odunpazarı müze dolu. Masal Şatosu, hayvanat bahçesi ve Sualtı Dünyası Müzesi... Burada gece hayatı da çok renkli.

◊ Anadolu Üniversitesi’nin kütüphanesi çok güzel ancak vize, final zamanları yer bulmak zor. Şehirdeküçük bir ücretle kullanabileceğiniz birçok kütüphaneler de var. Belediyenin gençlik merkezleri genelde ücretsiz.

◊ Eskişehir’in meşhur yemeği çibörektir. Orada okuyan bir öğrenci olarak Eskişehir’de yemek kültürünün zayıf olduğunu söyleyebilirim. Genelde öğrencilere yönelik ev yemekçileri ve fast food restoranları bulunur. Üniversitelerin yemekhaneleri dışarıya göre daha uygun, sağlıklı ve lezzetli. Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde günde üç öğün yemek çıkar ve güncel zamla öğün başı 9 lira. Şehirde üç AVM var:Espark, Kanatlı ve Özdilek. En popüleri Espark.

ANTALYA

‘DENİZ MANZARALI DERS İŞLİYORUZ’



Harun Aytemur (24)-Alaaddin Keykubat Üniversitesi

◊ Üniversitesi’nin ana yerleşkesi Kestel Mahallesi’nde. Yıl içinde yerleşkede yüzlerce aktivite yapılıyor. Konserler, sportif oyunlar, yarışmalar gibi. Her binanın kendine ait kantini var hatta kampüste meyve ağaçları bile bulunur.

◊ Yurt olarak KYK kontenjanı çok arttırıldı, özel yurt şehirde çok yaygın değil. Bunun yanında apart oteller özel yurt gibi. Üniversiteye ulaşım özel halk otobüsleriyle sağlanıyor. Bunun yanı sıra Alanya Belediyesi ring servisiyle öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlıyor. Belediye şehirde pek çok kültürel etkinlik düzenliyor. Caz konserleri, halk konserleri, yaz konserleri... Deniz manzaralı ders işliyoruz, daha ne olsun! Plajlar halka açık, istediğin yerden denize ulaşım çok kolay. Yürüyerek maksimum 10 dakikada denize ulaşırsın.

◊ Gece hayatı güzel. Barlar, diskolar, kafeler ve canlı müzik olan yerler var. Ancak biraz pahalı bir şehir.