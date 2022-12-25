Müzikte 2022'nin öne çıkanları: Şarkıları hızla tükettik, konserleri doldurduk

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*Son yıllarda özellikle genç müzisyenlerin gündemde kalmak için sürekli üretmeleri gerekiyor. 2022 de bu yönden oldukça bereketli geçti. Özellikle rap’çilerin hızına hayran olmamak elde değildi. Hem solo çalışmalara imza attılar hem de ses getiren işbirliklerine.

*Yıl boyunca listeler rap müziğin hâkimiyeti altındaydı. Latin ezgileri ve Afrobeat’ler birçok şarkıda karşımıza çıktı. UZİ, Çakal, Ezhel, Lvbel C5 ve Sefo çok dinlendi. Özellikle Sefo’nun ‘Isabelle’ şarkısı ‘İzabelya’ olarak dilimize yerleşti.

*Mabel Matiz’in Altın Kelebek Ödül Töreni’nde esprili bir şekilde paylaştığı “Let’s make Turkish pop great again” (Türk popunu tekrar yükseltelim) post’undaki fotoğrafta gerçekten de bu yılın pop müzik alanında çok dinlenen isimleri vardı. Edis ‘Yalancı’ ve 2021 tarihli ‘Arıyorum’ ve ‘Martılar’la, Zeynep Bastık da ‘Ara’yla yaz boyunca dinlendi. Mabel Matiz ise Mert Demir’le yaptıkları ‘Antidepresan’la yılın son hitlerinden birine imza attı.

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Mabel Matiz ve Mert Demir yılın son hitine imza attı. En çok KÖFN’ün şarkısını dinledik. İzel-Çelik-Ercan’ı çok özlemişiz. Güneş,ilk albümüyle gündemdeydi

*Güneş ‘Atlantis’ albümüyle listelerdeki erkek rapçi hâkimiyetini sarsmayı başardı. İlk albümüyle çıtayı yükseğe taşıdı.

*Alternatif ikili KÖFN ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’la 2022’ye resmen damgasını vurdu. “Şarkılarımız ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi” diyorlardı, gerçekten de öyle oldu.

*2022’nin en ses getiren geri dönüşü İzel-Çelik-Ercan üçlüsünden geldi. 30 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da konser verdiler. Meğer onları çok özlemişiz.

*Arabesk müziği seven bir toplum olduğumuzu biliyorduk ama Z Kuşağı’nın bu türü zirveye taşıdığını duyduğumuzda oldukça şaşırdık. Spotify, yüzde 46 oranıyla arabeski en çok dinleyen kitlenin bu kuşak olduğunu açıkladı. Bu türde tüm zamanların en çok dinlenen ismi Müslüm Gürses. Bu yılın en çok dinlenen şarkısıysa ‘Al Sevgilim’ (Funda Arar, Semicenk).

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*Hep rap dedik ama alternatif rock ve indie pop gruplar da yıl boyunca “Biz de varız” dediler. Madrigal, Dolu Kadehi Ters Tut, Yüzyüzeyken Konuşuruz öne çıkan isimlerden birkaçı…

*Elektronik müzik prodüktörü Ah! Kosmos (Başak Günak) ve neoklasik müziğin başarılı temsilcisi Büşra Kayıkçı ortak albümleri ‘Bluets’ı

yayımladı. Albüm dinleyeni

hem tanıdık hem de hiç bilmediği seslerle buluşturdu.

*’Stranger Things’ dizisinin 4’üncü sezonu 37 yıllık şarkı ‘Running Up That Hill’i (Kate Bush) tekrar listelerin üst sıralarına yerleştirdi.

*mor ve ötesi 28 Mayıs’ta İnönü Stadyumu’nda 35 bin kişiye tarihi bir konser verdi.

*+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali 25-26 Haziran’da yaklaşık 20 bin kişiyi Parkorman’da buluşturdu. Molchat Doma, Tamino, Moderat ve Jakuzi gibi isimler sahnedeydi.

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Nick Cave grubu The Bad Seeds’le 21 Ağustos’ta Parkorman’da konser verdi.

*Tom Odell’in 1 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’taki konserinde 2013 tarihli şarkısı ‘Another Love’ hep bir ağızdan söylendi. Şarkı, İran’daki Mahsa Amini protestolarında çekilen videolarda kullanılınca yılın son aylarında yeniden popüler oldu.

*İsveçli şarkıcı Tove Lo’nun 9 Temmuz, KüçükÇiftlik Park’taki konseri bastıran yağmura rağmen devam etti. Hayranları gecenin sonuna kadar alanı terk etmedi.

*Placebo’nun 18 Temmuz’da Zorlu PSM’de verdiği konserin biletleri aylar öncesinden tükendi. Z Kuşağı’nın 90’ların kült müzik grubuna ilgisi görülmeye değerdi. Solist Brian Molko bir ara telefonuyla konserde çekim yapanlara tepki gösterdi,.

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*Eurovision Şarkı Yarışması’nda geçen yıl birinci olan İtalyan rock grubu Måneskin 23 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’taydı. Grubun vokali Damiano David bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çekti.

mor ve ötesi’nin solisti Harun Tekin

*Arctic Monkeys’in 9-10 Ağustos’ta vereceği konserlerde ön sıralarda yer kapmakiçin hayranları Zorlu PSM’de sabah 08.00’den konser saati olan21.10’a kadar nöbet tuttu.

*Nick Cave’in, grubu The Bad Seeds’le 21 Ağustos’ta Parkorman’da verdiği konser unutulmayacak anları hafızamıza kazıdı.

Cave konser boyunca seyirciyle içiçeydi.

*Amerikalı şarkıcı Halsey ülkemizdeki ilk konserini 3 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta verdi. Türk yönetmen ve senarist Alev Aydın’la evli olan Halsey’e hayranları ‘Yenge’ diye seslendi.

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*Tarkan’ın 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde verdiği ücretsiz halk konserine yüz binlerce kişi katıldı.

*Norveçli folk-rock grubu Kings of Convenience, huzurlu vokalleri ve sakin gitar melodilerinden oluşan şarkılarıyla 9 yıl aradan sonra Zorlu PSM’de İstanbullulara unutulmaz bir 2 gün (30 Eylül-1 Ekim) yaşattı.

*Yıldız Tilbe, Tan Taşçı gibi isimlerin yanında Melike Şahin ve Melek Mosso’nun her konseri yıl boyunca büyük ilgi gördü, sonrasında da çok konuşuldu.