Mahallelerimizdeki afet toplanma alanlarına bir baktık... Parklar bahçeler güzel ama yetersiz

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Toplanma alanları, AFAD tarafından; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadarki sürede yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar olarak tarif ediliyor. 1999 depreminden sonra tüm Türkiye’de bu tür alanlar oluşturuldu. Fakat zamanla bu alanların çoğu ortadan kalktı. Depremi bekleyen İstanbul’da durum nasıl diye yola çıktık ve mahallelerimizde tanımlanan alanları bulduk. Gördük ki kimi alanlar güven verse bile birçok toplanma alanı yetersiz. Okul ve cami bahçeleri, küçücük çocuk oyun parkları, otoparklar… Yine de herkes e-devlet üzerinden toplanma alanlarına ulaşıp kendi tatbikatını yapmalı.
‘Boşken gayet mantıklı görünüyor’
Itır Ilgaz, Beşiktaş
‘Mahallenin kedileri bile zor sığıyor’
İpek İzci, Sahrayıcedit
‘Duvarlarla çevrili, çukur bir park’
Emine Özge Demirkıran, Kartal
‘Yeşil ama küçücük bir alan’
Gaye Şahin, Erenköy
‘Beton zeminli, geniş bir bahçeye sahip’
Uygar Taylan, Gümüşsuyu
Deprem uzmanlarına göre Beyoğlu en riskli semtlerin başında . Evime en yakın toplanma alanları, Namık Kemal İlkokulu Bahçesi, Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi ve Cihangir Parkı gözüküyor. En yakını 40 metre mesafede , 2 dakikada ulaşabileceğim Namık Kemal İlkokulu. Okul beton zeminli epey geniş bir bahçeye sahip. Herhangi bir deprem anında eğer elektrik kesintisi olmaz ve apartmanın elektronik kapısını açabilirsem bu okulun bahçesine kolayca ulaşabileceğimi tahmin ediyorum.
Bu alanlar nasıl belirleniyor?
Afet ve acil durum toplanma
alanları belirlenirken şu kriterler dikkate alınıyor:
mNüfus yoğunluğu.
mUlaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı.
mMümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu.
mYangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek ve fay hatlarından uzak alanlar olması.
mMümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması.
mKonut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi.
mElektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlığı...
‘Belediyeden bilgi alamadım’
Melis Yılmaz, Bahçelievler
‘Sıkışık yapılar var’
Gülay Barbaros Altan, Küçükçekmece
‘Tabela yok’
Betül Bektaş, Ataşehir
‘Konteyner yağmalanmış’
Serhat Gürpınar, Teşvikiye
e-devlet’te toplanma alanı olarak bana Ihlamur Kasrı ve Dünya Barış Parkı çıkıyor. Muhtarlığa sorduğumda “Dünya Barış Parkı’ndaki deprem konteynerlerini yağmaladılar dolayısıyla Ihlamur Kasrı’nın arkasına taşıdık konteynerleri” bilgisini aldım. İkisi zaten karşılıklı. Ihlamur Kasrı o bölgenin, Nişantaşı çevresinin toplanma alanı.
‘Kolaylıkla ulaşabildim’
Gizem Dinçbaş, Acıbadem
Çeçen Sokak’ta ikamet ediyorum, Akasya AVM’ye yakın. Toplanma alanı olarak e-devlet 3 alan listeledi. Bunlardan ikisi okul bahçesi, biri de çocuk oyun parkı. Hepsi de evime yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesinde. Herhangi bir otoyol aşmama gerek kalmadan, kolaylıkla ulaşabildim. Ancak bölgede ikamet eden insanları bir arada barındırmaya yeteceklerini düşünmüyorum. Vali Evleri Parkı özellikle oldukça küçük. Tıkış tıkış, zorlayarak en fazla 100 kişi kapasiteli. Mihriban Suat Bedük İlkokulu’nun bahçesi ortalama bir ilkokul büyüklüğünde. Ancak okulun dayanıklık testi yapılmış mıdır, ayrıca öğrenmek gerek. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni yapılan bir yapı ve alanı da geniş.
‘Kapısı kilitleniyor’
Reyyan Kızılkaya, Kadıköy
Acıbadem Mahallesi’nde geniş bir cadde üzerinde oturuyorum. Toplanma alanımız evden yürüyerek 5 dakika uzaklıkta, dört yola varmadan cadde üzerinde bulunuyor. Okul (Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu) olduğu için gece kapısı kilitli oluyormuş. Bulunduğu yeri de çok güvenli ve geniş bulmadığımız için bu çevredeki arkadaşlarımla Kadıköy Belediyesi’nin bahçesini toplanma alanımız olarak belirledik.
‘Çadır da kurulabilir’
Hazan Aköz Işık, Kâğıthane
e-devlet’te baktığımda evime yakın 3 toplanma alanı olduğunu gördüm. Bize en yakın olanı Mahmut Özdemir Parkı. Diğer ikisi Dumlupınar Parkı ve Hasbahçe. Mahmut Özdemir Parkı toplanma alanı olarak gayet uygun. Hasbahçe de olası bir afet için çok geniş ve fonksiyonel. Burası çevrede ikamet edenlerin piknik yaptığı bir mesire alanı. Tuvalet, kafe ve büfe gibi bölümleri var. Alana rahatlıkla çadır da kurulabilir.
‘Üst geçitten geçip...’
Meltem Fıratlı, Ayazağa
Huzur Mahallesi’nde oturuyorum. e-devlet’te toplanma alanı olarak araçla 15 dakika uzaklıktaki Huzur Camisi yanındaki park gösteriliyordu. Şaşırdım, sonra öğrendimki bahsedilen daha yakın olan Huzur Mahallesi Camisi’ymiş. Siteden çıkıp TEM Otoyolu üzerindeki üst geçitten, dar sokaklardan geçip, yürüyerek yaklaşık 20 dakikada parka ulaştım. Bu küçük parkı çevredeki inşaatlar nedeniyle bulmak zor oldu.
‘Aslında alanımız yok
Necla Bayraktar, Mecidiyeköy
Fulya Mahallesi’nde oturuyorum. Burası yokuşlarıyla meşhur. 3 ayrı toplanma alanımız var. Bir açık otopark, Fulya Yeni Cami bahçesi ve Haydar Aliyev Parkı. Üç alana da ulaşmak için yokuş çıkmak, dar sokaklardan geçmek gerekiyor. Fulya Yeni Cami bana en yakın olan. Etraf yüksek binalarla çevrili ve çok yakınında bir benzin istasyonu var. Kâğıt üzerinde 3 toplanma alanı var ama aslında bizim toplanma alanımız yok.
‘Açıklık, güven veriyor’
Hakan Gence, Bakırköy
e-devlet’te evimin olduğu sokağa baktığımda üç toplanma alanı karşıma çıktı, üçü de park. Bir afet sonrası ailemle buluşmak ya da güvende olmak için bize yakın olan Millet Parkı’nı öncelendirdik. Park alanı geniş. İçinde çocuklar için bir oyun alanı ve bir kafe var. Birçok bank da var. Etrafı açıklık, bu güven veriyor. Konteynerler var. Çadır kurulabilecek boşlukları da mevcut.