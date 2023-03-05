Mahallelerimizdeki afet toplanma alanlarına bir baktık... Parklar bahçeler güzel ama yetersiz

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Toplanma alanları, AFAD tarafından; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadarki sürede yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar olarak tarif ediliyor. 1999 depreminden sonra tüm Türkiye’de bu tür alanlar oluşturuldu. Fakat zamanla bu alanların çoğu ortadan kalktı. Depremi bekleyen İstanbul’da durum nasıl diye yola çıktık ve mahallelerimizde tanımlanan alanları bulduk. Gördük ki kimi alanlar güven verse bile birçok toplanma alanı yetersiz. Okul ve cami bahçeleri, küçücük çocuk oyun parkları, otoparklar… Yine de herkes e-devlet üzerinden toplanma alanlarına ulaşıp kendi tatbikatını yapmalı.

‘Boşken gayet mantıklı görünüyor’

Itır Ilgaz, Beşiktaş

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İstanbul, Beşiktaş , Levazım Mahallesi’nde oturuyorum. Meyilli bir bölge yani. Evin kapısından çıktığım andan itibaren toplanma alanına varmam, 3 dakika sürüyor. Ufak bir yokuştan sonra ana caddeye varıyorum. Karşıya geçince ulaştığım, park ve spor sahası toplanma alanı olarak belirlenmiş. Boşken gayet mantıklı görünüyor. Ama Levazım geniş ve kalabalık bir mahalle.Dolayısıyla olası bir depremde hepimiz ayakta ve omuz omuza durursak ancak sığabiliriz gibi geliyor.

‘Mahallenin kedileri bile zor sığıyor’

İpek İzci, Sahrayıcedit

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e-devlet’te evimin olduğu sokağı işaretlediğimde gidebileceğim 3 toplanma alanı listelendi. Bu alanların 3’ü de park ama 2’si hemen birbirinin karşısında... Afet sonrasında haberleşemezsek diye eşimle ilk gideceğimiz yeri 23 Nisan Parkı olarak belirledik. Eğer, hemen yanındaki dev bina bu parkın üzerine yıkılmamışsa... Bir de Doğa Parkı var. 23 Nisan küçücük bir yer. Mahallenin kedileri bile zor sığıyor. Doğa Parkı da küçük. Geçici barınma için seyyar mutfak kurmak gibi ihtiyaçlar için alan yok.

‘Duvarlarla çevrili, çukur bir park’

Emine Özge Demirkıran, Kartal

Kartal Belediyesi’nin internet sitesine göre Kartal/Karlıktepe Mahallesi’nde 14 afet toplanma alanı var. Bunlardan ikisi, Şehit Aşkın Bora Parkı ve Eski Kartal Stadı Arazisi Parkı, ikamet ettiğim 3 bloklu siteye çok yakın mesafede. Aşkın Bora Parkı, aslında yaşadığım sitenin arazisinde. Park çukur bir alanda, etrafı yüksek duvarlarla çevrili ve iki girişi var. İki girişe de ulaşmak zor olabilir. Bizim site 96 daireden oluşuyor. Depremi salimen atlatsak bile bu alan sadece bizim siteye bile yeterli olmaz.

‘Yeşil ama küçücük bir alan’

Gaye Şahin, Erenköy

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Evimi haritada işaretlediğimde, 3 ayrı toplanma noktası çıktı. Bunlardan biri Erenköy’de 10 dakika yürüme mesafesindeki Zihni Paşa Camii’nin avlusu, diğeri13 dakika yürüme mesafesindeki Suadiye Camii’nin avlusu. Depremde bu camilerin güvenilir olduğuna ikna olamadım. Kalan tek seçeneğim evimin yukarısında, benzin istasyonunun karşısındaki yeşil alan. Ancak bu alan da çok küçük. Dolayısıyla deprem anında toplanma alanına gideceğimi sanmıyorum.

‘Beton zeminli, geniş bir bahçeye sahip’

Uygar Taylan, Gümüşsuyu





Deprem uzmanlarına göre Beyoğlu en riskli semtlerin başında . Evime en yakın toplanma alanları, Namık Kemal İlkokulu Bahçesi, Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi ve Cihangir Parkı gözüküyor. En yakını 40 metre mesafede , 2 dakikada ulaşabileceğim Namık Kemal İlkokulu. Okul beton zeminli epey geniş bir bahçeye sahip. Herhangi bir deprem anında eğer elektrik kesintisi olmaz ve apartmanın elektronik kapısını açabilirsem bu okulun bahçesine kolayca ulaşabileceğimi tahmin ediyorum.

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Bu alanlar nasıl belirleniyor?

Afet ve acil durum toplanma

alanları belirlenirken şu kriterler dikkate alınıyor:

mNüfus yoğunluğu.

mUlaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı.

mMümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu.

mYangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek ve fay hatlarından uzak alanlar olması.

mMümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması.

mKonut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi.

mElektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlığı...

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‘Belediyeden bilgi alamadım’

Melis Yılmaz, Bahçelievler

Mahallenin 3 toplanma alanı var. İkisi okul bahçesi, biri park. Dr. Refik Saydam Ortaokulu Bahçesi (yürüme mesafesi 3 dakika), Bahçelievler Anadolu Lisesi Bahçesi (yürüme mesafesi 4 dakika) ve Nejat Uygur Parkı (yürüme mesafesi 6 dakika). Ailemle beraber ortak toplanma alanı olarak Nejat Uygur Parkı’nı seçtik. Sabah saatlerinde parkın içinde ne var ne yok diye bakmaya gittim. Oyun alanlarının yanı sıra geniş bir boşluk mevcut. Toplanma alanının hemen yanı başında çok katlı bir bina var. Tam karşısındaysa yeni bir inşaat. Biri çok küçük bir kulübe, ondan biraz büyükçe bir tek katlı yapı var parkta. Afette ihtiyaç olabilecek malzemelerin bulunduğu depolar bunlar diye tahmin ediyorum. Öğrenmek için belediyeyi aradım fakat bilgi alamadım.

‘Sıkışık yapılar var’

Gülay Barbaros Altan, Küçükçekmece

Üç ayrı okulun bahçesi toplanma alanı çıkıyor bize. Etrafımızda yoğun çok yüksek katlı ve eskiden yapılmış sıkışık yığma yapılar var. Yakın, bahçesi en geniş olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi’ni tercih ederim. Yürüyerek rahatça ulaşabileceğim mesafede.

‘Tabela yok’

Betül Bektaş, Ataşehir

Evden çıkınca 2,5 dakika yürüme mesafesinde, iki okulun ortak bahçesi en yakın toplanma alanımız. Bence hem gidiş yolu açısından çok pratik hem de alan olarak yeterli. Okul binaları da yüksek katlı değil, ancak bahçenin herhangi bir yerinde toplanma alanı olduğuna dair bir tabela, ibare göremedim.

‘Konteyner yağmalanmış’

Serhat Gürpınar, Teşvikiye





e-devlet’te toplanma alanı olarak bana Ihlamur Kasrı ve Dünya Barış Parkı çıkıyor. Muhtarlığa sorduğumda “Dünya Barış Parkı’ndaki deprem konteynerlerini yağmaladılar dolayısıyla Ihlamur Kasrı’nın arkasına taşıdık konteynerleri” bilgisini aldım. İkisi zaten karşılıklı. Ihlamur Kasrı o bölgenin, Nişantaşı çevresinin toplanma alanı.

‘Kolaylıkla ulaşabildim’

Gizem Dinçbaş, Acıbadem





Çeçen Sokak’ta ikamet ediyorum, Akasya AVM’ye yakın. Toplanma alanı olarak e-devlet 3 alan listeledi. Bunlardan ikisi okul bahçesi, biri de çocuk oyun parkı. Hepsi de evime yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesinde. Herhangi bir otoyol aşmama gerek kalmadan, kolaylıkla ulaşabildim. Ancak bölgede ikamet eden insanları bir arada barındırmaya yeteceklerini düşünmüyorum. Vali Evleri Parkı özellikle oldukça küçük. Tıkış tıkış, zorlayarak en fazla 100 kişi kapasiteli. Mihriban Suat Bedük İlkokulu’nun bahçesi ortalama bir ilkokul büyüklüğünde. Ancak okulun dayanıklık testi yapılmış mıdır, ayrıca öğrenmek gerek. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni yapılan bir yapı ve alanı da geniş.

‘Kapısı kilitleniyor’

Reyyan Kızılkaya, Kadıköy





Acıbadem Mahallesi’nde geniş bir cadde üzerinde oturuyorum. Toplanma alanımız evden yürüyerek 5 dakika uzaklıkta, dört yola varmadan cadde üzerinde bulunuyor. Okul (Özdemiroğlu İmam Hatip Ortaokulu) olduğu için gece kapısı kilitli oluyormuş. Bulunduğu yeri de çok güvenli ve geniş bulmadığımız için bu çevredeki arkadaşlarımla Kadıköy Belediyesi’nin bahçesini toplanma alanımız olarak belirledik.

‘Çadır da kurulabilir’

Hazan Aköz Işık, Kâğıthane





e-devlet’te baktığımda evime yakın 3 toplanma alanı olduğunu gördüm. Bize en yakın olanı Mahmut Özdemir Parkı. Diğer ikisi Dumlupınar Parkı ve Hasbahçe. Mahmut Özdemir Parkı toplanma alanı olarak gayet uygun. Hasbahçe de olası bir afet için çok geniş ve fonksiyonel. Burası çevrede ikamet edenlerin piknik yaptığı bir mesire alanı. Tuvalet, kafe ve büfe gibi bölümleri var. Alana rahatlıkla çadır da kurulabilir.

‘Üst geçitten geçip...’

Meltem Fıratlı, Ayazağa





Huzur Mahallesi’nde oturuyorum. e-devlet’te toplanma alanı olarak araçla 15 dakika uzaklıktaki Huzur Camisi yanındaki park gösteriliyordu. Şaşırdım, sonra öğrendimki bahsedilen daha yakın olan Huzur Mahallesi Camisi’ymiş. Siteden çıkıp TEM Otoyolu üzerindeki üst geçitten, dar sokaklardan geçip, yürüyerek yaklaşık 20 dakikada parka ulaştım. Bu küçük parkı çevredeki inşaatlar nedeniyle bulmak zor oldu.

‘Aslında alanımız yok

Necla Bayraktar, Mecidiyeköy





Fulya Mahallesi’nde oturuyorum. Burası yokuşlarıyla meşhur. 3 ayrı toplanma alanımız var. Bir açık otopark, Fulya Yeni Cami bahçesi ve Haydar Aliyev Parkı. Üç alana da ulaşmak için yokuş çıkmak, dar sokaklardan geçmek gerekiyor. Fulya Yeni Cami bana en yakın olan. Etraf yüksek binalarla çevrili ve çok yakınında bir benzin istasyonu var. Kâğıt üzerinde 3 toplanma alanı var ama aslında bizim toplanma alanımız yok.

‘Açıklık, güven veriyor’

Hakan Gence, Bakırköy





e-devlet’te evimin olduğu sokağa baktığımda üç toplanma alanı karşıma çıktı, üçü de park. Bir afet sonrası ailemle buluşmak ya da güvende olmak için bize yakın olan Millet Parkı’nı öncelendirdik. Park alanı geniş. İçinde çocuklar için bir oyun alanı ve bir kafe var. Birçok bank da var. Etrafı açıklık, bu güven veriyor. Konteynerler var. Çadır kurulabilecek boşlukları da mevcut.