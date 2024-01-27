Kusura bakma Turtacım ama fazla büyüksün

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Rahmetli Bobicim Zorlu Center’a bayılırdı. Özellikle de lüks markaların olduğu açık alana. Bir havalı dolaşırdı ki orada… Bobi

4,5 kiloluk bir chihuahua-pincher kırmasıydı. Turta’ysa 45 kiloluk bir sokak köpeği. Birkaç sefer onunla da gittik. Çoğunlukla sorunsuz geçtik. Güvenlik “Nereye” diye sorduğunda “Evime” cevabını verince muhtemelen beni rezidans sakinlerinden sanmış olabilir tabii. Ama bir keresinde “Ağızlıksız almayız” demişlerdi. Ben de bir daha gitmeye cesaret edemedim.

Geçen hafta arkadaşımız Melis Yılmaz bir alışveriş merkezinde köpekler için puset servisi olduğunu söyleyince “Demek artık köpekle gitmek normal karşılanıyor” dedik ve hangi şartlarda kabul edildiklerini sormak için birkaç tanesini aradık. Aldığım cevaplardan anladığım şu; AVM yöneticilerinin çoğu köpeği kucakta taşınabilen boyutta bir canlı sanıyor. Ama istisnalar da var.

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Tabii ilk Zorlu Center’ı aradım. Aslında gerçekten hayvansever bir müessese olduklarını düşünmüşümdür hep. Çünkü yeşilalan kısımlarında kedi evleri, Beymen ve Prada mağazalarının müdavim kedileri var. Pandemide görevliler hayvanlara düzenli mama verdi, gördüm. Şu anki durumda açık alanlarda tasması takılı her boy (tehlikeli denen ırklar hariç), kapalı kısımdaysa küçük boy köpekler kabul ediliyor.

Anladığım şu ki AVM yöneticilerinin pek çoğu köpeği kucakta taşınabilen boyutta bir canlı sanıyor.

Akmerkez de köpekleri memnuniyetle karşılıyor. İstinyepark sadece kucakta veya çantada köpek kabul ediyor. Kanyon’da küçük olanlar tasmalı gezebiliyor. Büyük köpekleri olası hamlelerinden çekindikleri için almıyorlarmış.

Akasya AVM her boy kedi-köpeği taşıma çantası içinde kabul ediyor (Turta için dev bir römork bulursam gidebiliriz yani). 5 kg’dan küçük hayvanlar için danışmadan taşıma çantası veya pet puseti ödünç alabiliyorsunuz. Hafta sonu puset kalmayabiliyormuş. Vadistanbul da aynı şekilde... Capacity ve Emaar Square’de de (puset kiralayabiliyorsunuz) köpek minik olmalı ve patileri asla yere değmemeli.

Köpekler birbirlerini köpek olarak görür. Mesela 4 kiloluk bir chihuahua, koca bir kurt köpeğine havladığında biz “Boyuna bosuna bakmadan nasıl kafa tutuyor” deriz ama onlar sadece iki köpek olarak, karşılıklı vücut dillerine göre hareket ederler. Çünkü köpeklerin büyük-küçük, sevimli-sevimsiz, güzel-çirkin gibi yargıları yoktur birbirlerine ve diğer canlılara karşı. Belki de bu yüzden bizi de her halimizle kabul edip severler. Bizse kategorize etmeyi tercih ederiz; küçük, orta, büyük ya da tehlikeli gibi…