Kurda kuzu emanet misali iklim zirvesi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, COP28 İklim Zirvesi’nin açılış konuşmasında “Gerçek zamanlı iklim çöküşündeyiz” diye uyarısını yaparak siyasi liderleri en acil şekilde harekete geçmeye çağırdı.

BM Başkanı’nın çağrısını yaptığı zirve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde ikinci haftasına giriyor ve COP28 İklim Zirvesi’ne, dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticileri ev sahipliği yapıyor. COP28’in başkanı aynı zamanda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (ADNOC) de genel müdürü olan Sultan Al-Jaber. COP28 İklim Zirvesi’ne liderlik eden Birleşik Arap Emirlikleri petrol patronu Sultan Ahmed Al-Jaber fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulması taleplerinin arkasında ‘bilimsel bir şey’ olmadığını söylemesinin ardından eleştiri yağmuruna tutuldu ve

o da görünürde geri adım atmış gibi yaptı.

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Ardından kâr amacı gütmeyen bir araştırmacı gazetecilik örgütünün ele geçirdiği, sızdırılan belgelere göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin, COP28 İklim Zirvesi’yle ilgili toplantıları kendi ulusal petrol ve gaz şirketleri için anlaşmaları teşvik etmek amacıyla kullanmayı planladığı ortaya çıktı ve dünyada yoğun tepki topladı. Skandallar böyle devam edip gidiyor. Özetle kuzuyu kurda emanet etmiş gibiyiz.

Dünyayı yönetenler kimi kuraklıkla, kimi yoğun yağışların olduğu sellerle, aşırı sıcaklar ve neden olduğu hastalık ve zorluklarla mücadele edenlerin yüzlerine bakıp bir yandan büyük vaatlerle umut aşılıyor, arka tarafta bildiğini yapıp dünyanın ateşini körüklemeye devam ediyor.

KISA KISA

ÇEVRE KORUMAYA AYRILAN PARA ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022’de çevre koruma harcamaları 140,3 milyar liraya çıktı. Harcamaların yüzde 70,3’ü şirketler, yüzde 26,1’i devlet ve kâr amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 3,6’sı da hane halkları tarafından yapıldı. Paranın yüzde 60,9’u atık yönetimi, yüzde 25,3’ü atık su, yüzde 4,2’si iklim, yüzde 4’ü biyolojik çeşitlilik, yüzde 2,4’ü yüzey suları, yüzde 3,3’ü de diğer alanlar için kullanıldı.



SİYAH GERGEDANLAR 40 YIL SONRA DÖNDÜ

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1972 yılına kadar Çad’ın Zakouma Milli Parkı’nda yaşayan ancak avlanma nedeniyle bu ülkede nesli tükenen siyah gergedanlardan 7’si Afrika’nın çeşitli bölgelerinden toplanarak parka yeniden yerleştirildi. Daha önce aynı çalışma 2018’de denenmiş ancak 4 gergedan kısa sürede ölmüştü. 5 yıldır detaylı bir çalışma yapan biliminsanları bu defa siyah gergedanların Çad’da tutunacağına emin.