Küçük bir kasa alın, sigortanızı gözden geçirin...

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İklim değişikliği yaşamımızı tehdit ediyor. Uluslararası Af Örgütü’nün sosyal medya hesabından yayımladığı bilgilere göre iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak bugüne kadar 400 binkişi yaşama erken veda etti. Üstelik 2030-2050 yılları arasında 250 bin kişi daha hayatını kaybedebilir. 2008’den bu yana her yıl hava şartlarından kaynaklanan felaketler nedeniyle 26,4 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. 2050 yılına kadar yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalanların sayısınınsa yüzde 20 artacağı öngörülüyor. Aynı depremler gibi iklim değişikliği de sadece yaşamımızı tehdit etmiyor. Olağanüstü hava şartlarının neden olduğu sel, kasırga, fırtına ve yangın gibi afetler yüzünden evimiz, birikimimiz ve hatta hatıralarımız da tehdit altında. Son günlerde Yunanistan’da, Hawaii’de çıkan yangınlarda evlerin, ormanların, ekili arazilerin nasıl alevlere teslim olduğunu gördük. İnsanlar evlerini bırakıp canlarını kurtarmaya çalıştılar. Böylesi afetlerde canlarını kurtaranlar için ilk günler karınlarının doyması ve barınacak bir yer bulabilmeleri yeterli. Sonra sıra maddi kayıpların yaralarını sarmaya gelince işler zorlaşabilir. İşte bu yüzden tıpkı olası depremlere olduğu gibi olası afetlere yönelik de hazırlık yapmakta fayda var.

Tahliyeye hazır olun

Su geçirmeyen, yangına dayanıklı ve aynı zamanda taşıyabileceğiniz ölçülerde bir kasanız olsun. Pasaportunuzu, tapu gibi malvarlığınıza ilişkin belgeleri, sigorta poliçelerini ve hatta ehliyetinizin bir kopyasını bu kasada saklayın. Evlilik ve doğum belgelerinizi, yaptığınız yüksek harcamaların faturalarını da koyabilirsiniz. Kasaya bir miktar para koymak da önemli. Afet sırasında elektrik kesilebilir, ATM’ler çalışmayabilir çünkü.

Belgeleri kopyalayın

Kasada saklamanın yanı sıra önemli belgelerinizin fotokopilerini çekin ve kiralık bir kasaya koyun veya güvendiğiniz bir akrabanıza, yakınınıza verin. Afetten aynı derecede etkilenebileceğiniz ihtimaline karşın sizinle aynı bölgede yaşamıyor olmaları da önemli. Ayrıca verilerinizi Google Drive veya Apple’ın iCloud’u gibi bulut tabanlı servislere de yedekleyebilirsiniz. Verilerinizi sürekli olarak buluta yedeklediğinizden emin olun.

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Eşyanızı listeleyin

Cep telefonunuzla televizyonun, bilgisayarlarınızın ve mobilyalarınızın fotoğrafını çekin. Video da çekebilirsiniz. Bu şekilde sigorta için elinizde kanıt olur. Aile albümündeki fotoğrafları da kaybolma ihtimaline karşı cep telefonunuza kaydedin.

Neleri sigortalatmalı?

Artık farklı bir dönemdeyiz. Bu yüzden sigorta şirketini arayıp yaptırdığınız sigortanın neleri kapsadığını tekrar gözden geçirin. Poliçenizi afet planınıza göre yenileyin. Örneğin birçok kişi doğal bir afet sonucu engelli olma ihtimaline karşı ya da evi için sel sigortası yaptırmıyor. Sel riskinin yüksek olduğu bir bölgede olmasanız bile bu olağanüstü iklim şartlarında yine de ek sigortaya ihtiyacınız olabilir.