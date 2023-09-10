Küçük bir kasa alın, sigortanızı gözden geçirin...

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Tahliyeye hazır olun
Su geçirmeyen, yangına dayanıklı ve aynı zamanda taşıyabileceğiniz ölçülerde bir kasanız olsun. Pasaportunuzu, tapu gibi malvarlığınıza ilişkin belgeleri, sigorta poliçelerini ve hatta ehliyetinizin bir kopyasını bu kasada saklayın. Evlilik ve doğum belgelerinizi, yaptığınız yüksek harcamaların faturalarını da koyabilirsiniz. Kasaya bir miktar para koymak da önemli. Afet sırasında elektrik kesilebilir, ATM’ler çalışmayabilir çünkü.
Belgeleri kopyalayın
Kasada saklamanın yanı sıra önemli belgelerinizin fotokopilerini çekin ve kiralık bir kasaya koyun veya güvendiğiniz bir akrabanıza, yakınınıza verin. Afetten aynı derecede etkilenebileceğiniz ihtimaline karşın sizinle aynı bölgede yaşamıyor olmaları da önemli. Ayrıca verilerinizi Google Drive veya Apple’ın iCloud’u gibi bulut tabanlı servislere de yedekleyebilirsiniz. Verilerinizi sürekli olarak buluta yedeklediğinizden emin olun.
Eşyanızı listeleyin
Cep telefonunuzla televizyonun, bilgisayarlarınızın ve mobilyalarınızın fotoğrafını çekin. Video da çekebilirsiniz. Bu şekilde sigorta için elinizde kanıt olur. Aile albümündeki fotoğrafları da kaybolma ihtimaline karşı cep telefonunuza kaydedin.
Neleri sigortalatmalı?
Artık farklı bir dönemdeyiz. Bu yüzden sigorta şirketini arayıp yaptırdığınız sigortanın neleri kapsadığını tekrar gözden geçirin. Poliçenizi afet planınıza göre yenileyin. Örneğin birçok kişi doğal bir afet sonucu engelli olma ihtimaline karşı ya da evi için sel sigortası yaptırmıyor. Sel riskinin yüksek olduğu bir bölgede olmasanız bile bu olağanüstü iklim şartlarında yine de ek sigortaya ihtiyacınız olabilir.