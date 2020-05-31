Kısıtlamalar bitiyor... Ya sonra?

54: SALGIN BİTSE DE ALIŞVERİŞİNİ İNTERNETTEN YAPMAYA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEYENLERİN SAYISI



◊ Alışverişi internetten yapmayı tercih ederim. Acil bir ihtiyacım olursa cadde üzerindeki dükkânlar öncelikli olmak üzere AVM’ler de kullanılabilir. Ancak mutlaka maske takmalı. (Prof. Dr. Levent Yamanel, 51, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi)

◊ Cadde üzerindeki mağazalara giderim ama AVM’ye asla... (Hale Yurdacan, 53, iletişim danışmanı)

◊Riskli olduğu söylense de AVM’deki çeşitliliği hiçbir yerde bulamam. (Tülay E., 65, muhasebeci)

◊ Nerede giyeceğiz o kıyafetleri? Zaten her kadının evinde ihtiyacının beş katı kozmetik malzemesi bulunur. (Bahar Gündoğdu, 46, seyahat yazarı)

43 KİŞİ SALONDA DEĞİL EVDE SPOR YAPACAK



◊ Spor salonuna uzun bir süre gitmem. Çok kalabalık! Aletler çok sık kullanılıyor. (Seray Güray, 28, satış yöneticisi)

◊ Bir süredir üye olduğum salona gidemiyorum. Yeterli hijyen koşulları sağlanırsa giderim. (Emel Bayram, 37, fotoğrafçı)

◊ Özel derslere devam ederim ama üyeliğim ne olacak bilmiyorum. (Y.A., 33, uçuş görevlisi)

◊ Evde spor yapmayı çok sevdim. Salona gitmeyi düşünmüyorum. Zoom’da özel derslere katılmayı tercih ederim. (B.G., 44, iletişimci)

%51 BU YAZ TATİLE ÇIKACAĞINI SÖYLEYENLERİN ORANI Tatilini nerede geçirmek istediğini sorduğumuz 100 kişiden 29’u kiralık evleri, 12’si otelleri, 7’si butik otelleri; 11’i yazlığını, 7’si memleketini; 7’si karavan, 10’u kamp, 3’ü de tekneleri tercih ediyor.



◊ Şehirde kalmayı düşünmüyorum. Çok zorlu günlerden geçtik. Her şeyi unutup bir hafta tatil yapmak istiyorum. Büyük ya da butik oteller en güvenli şekilde hazırlansalar da kamp tatili yapmak var aklımda... (İsmail Sarı, 30, editör)

◊ Vaka ve vefatların az olması nedeniyle Yunanistan planım var. Sınır kapıları açıldığında gideceğim. (Anıl Kurtuldu, 33, oyuncu)

◊ Mümkün olduğunca hususi arabamla seyahat etmeyi tercih ederim. Çok uzak bir yere gitmem gerekiyorsa uçak kaçınılmaz tabii... (Merve Çalımlı, 34, öğretim görevlisi)

◊ Berlin’e gitme planımız vardı, erteledik. Ne zaman gidebileceğimizi bilmiyoruz. Önlemler nedeniyle gideceğim yerin tadını çıkarabileceğimi sanmıyorum. Koşullar normalleşene kadar bir yere gitmeyi düşünmüyorum. (Yeşne Özek, 26, avukat)

◊ Seyahat programlarımın hepsini iptal ettim, biletleri askıya aldım. Salgın bir gün biterse insanların seyahat alışkanlıklarında bir değişiklik olmaz. (Eren Soydan, 28, avukat)

◊ Tüm seyahatleri sonbahara kadar ertelettim. Belli bir süre de azaltacağım. (Refiye Erişci, 50, iş kadını)

%35 ‘SALGIN BİTSE DE DIŞARIDAN YEMEK SİPARİŞ ETME SIKLIĞIM AZALIR’ DİYENLERİN ORANI



◊ Salgın sırasında en hayati ihtiyacım olan suyu bile eve çekinerek sipariş ettim. Hangi tezgâhta hazırlandığını, pakete ne şekilde konduğunu görmediğim bir yemeği yememe imkân yok. Sık sık lahmacun siparişi veriyordum ama artık asla. (S.Ö., 63, emekli)

◊ Bu süreçte bile iki kez yemek siparişi verdim. Salgından sonra da devam ederim. Birilerinin para kazanmaya devam etmesi gerekiyor. (Özlem Akalan, 47, gazeteci)

◊ Karantinada yemek yapmayı öğrendik. Hatta lahmacunu bile daha lezzetli yaptığımızı gördük. Bundan sonra dışarıdan yemek sipariş etmeyi düşünmüyorum. (Gizem Yücel, 38, turizmci)

69: ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA HUSUSİ ARACINI TERCİH EDECEKLERİN SAYISI



◊ Bir dönem yürüyebileceğim yerlere giderim. Ama sonra insan her şeye alışır. Hayat devam ediyor. (Ülkü Ünal, 71)

◊ Ben bir toplu taşıma canavarıyım. Arkadaşlarım toplu taşımayla nereden nereye, nasıl gideceklerini bana sorar. Bir anda dönemem ama güvenli hissettiğim an ilk tercihim toplu taşıma... (Yaren Aygen, 44, yapım yönetmeni)

68: ‘KUAFÖRE DAHA NADİR GİDECEĞİM’ DİYENLERİN SAYISI



◊ Ayda bir kez berbere giderdim ama bundan sonra aynı rutin olmayabilir. Evde sakal tıraşı yapmayı ve cilt bakım maskesi uygulamayı tercih ediyorum. (Yiğit Özkılıç, 28, turizmci)

◊ Saçlarım çok çirkin oldu ama kuaföre gitmeye niyetim yok. Uzun bir süre beklerim. (Aynur Altuniğne, 81, emekli)

◊ Kuaföre gitme sıklığım azalır. Saç kesimi ve boyayı kendim yaparım. (Nejla Rişvan, 46)

83 KİŞİ ‘KALABALIK YERLERDEKİ TUVALET VE ASANSÖRLERİ KULLANMAYA ÇEKİNİRİM’ DİYOR



◊ Kalabalık yerlerdeki tuvaleti kullanırken her zaman çok dikkatli olmuşumdur, bundan sonra daha da dikkat edeceğim. Boşsa ve maskem varsa asansörleri kullanabilirim. (Başak Enginsoy, 34, lojistik çalışanı)

◊ Asansöre kesinlikle binmem, tuvaletleri de kullanmam. Önceden de çok zorda kalmadıkça kullanmıyordum. (Esen Basman, 35, işletmeci)

47: SİNEMA VE TİYATROYA GİTME SIKLIĞINDA AZALMA OLACAĞINI SÖYLEYENLERİN SAYISI



◊ Haftada bir sinemaya giderdim ama en az altı ay gideceğimi sanmıyorum. Bu süre uzayabilir de... (Hakan Gence, 38, gazeteci)

◊ Eşim İsmail Ünal, AKÜN Film’in sahibiydi. Sinemaya hep çok meraklıydım. Aynı sıklıkta gitmeye devam edeceğim. Özdilek AVM’nin sinema salonları AVM’den ayrı bir yerde, rahat. Oraya giderim. (Ülkü Ünal, 71)

◊ Sinemaya gitme alışkanlığım azalmaz ama haftaiçi ilk seanstaki filmlere giderim. Bilet satın almadan önce de salonun büyüklüğünü sorarım. Mutlaka eldiven takarım. (Ü. Ö., 54, emekli)

◊ Tiyatroda günde bir, maksimum iki oyun oynanırken sinemada film bittikten hemen sonra diğer seans başlıyor. Mesafe kuralına uysalar da hijyen koşullarından emin olamam. Sinemaya uzun süre gitmem. (Zeynep Gürkan, 27, pazarlama uzmanı)

◊ Tiyatroların, oyuncu arkadaşlarımızın desteğe ihtiyacı var. Gerekli önlemler alındığı takdirde yine giderim. (Özlem Mekik, 39, işletmeci şef-yemek yazarı)

◊ Açık hava sineması dışındakilere gitmeyi düşünmüyorum. Bir sene kadar kapalı salonlara girmem. (Dilara Yılmaz, 21, öğrenci)

41: KONSERE YA DA GECE KULÜBÜNE GİTMEK İÇİN EN AZ 6 AY BEKLEYECEĞİNİ SÖYLEYENLERİN SAYISI

◊ 2021’den önce konsere gitmeyi düşünmüyorum. Sahneye çok yakın bir arkadaşım çıkarsa o zaman kararım değişebilir. (Yaren Aygen, 44, yapım yönetmeni)

◊ Gitme sıklığım gece kulübünün açık alanı olup olmamasına ve ne kadar kalabalık olduğuna bağlı. Açıkta, sokakta durulan yerlere gidebilirim ama kapalı, sıkış tıkış bir mekâna girmeme daha zaman var.” (A.Ç., 45, gazeteci)

◊ Konserler ve gece kulüpleri insanların iç içe olduğu yerler. Aşı ya da etkin bir ilaç bulunana kadar bu tür ortamlarda bulunmamayı tercih ederim. (Yiğit Özkılıç, 28, turizmci)

%86 ‘SARILMA, EL ÖPME GİBİ ALIŞKANLIKLARI SÜRDÜREMEM’ DİYENLERİN ORANI



◊ Maalesef devam ettirmek mümkün değil. Etkin bir aşı, küresel bağışıklanma veya bir tedavi bulunana kadar bunlara bir süre ara vermek çok mantıklı. (Prof. Dr. Levent Yamanel, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi)

◊ Sürdürmem diyeceğim ama dayanamayıp kucaklaşabilirim, öpebilirim.... (A. Ç., 45, gazeteci)

◊ Tokalaşma ve sarılmadan nasıl vazgeçerim bilmem. En zoru bu, sevdiklerime sarılamamak. (Yasemin Mungan Sönmez, 46, öğretmen)

◊ Sürdüreceğimi düşünüyorum. (Gizem Maner, 30, TV program planlamacı)

◊ Bu süreç bittikten sonra bu konularda çok daha dikkatli olacağım. El öptürmemeyi tercih ederim. (Meral Kara, 70)

72 KİŞİ RESTORAN VE KAFELERE DAHA NADİR GİDECEĞİNİ SÖYLÜYOR



◊ Hijyen konusunda titiz olan restoran ve kafelere gitmeye yavaş yavaş başlayabilirim. Seçici olurum ve daha çok açık alanı olan, geniş, ferah yerleri tercih ederim. (Özge Şengün, 28, psikolog)

◊ Bu mekânlara gitme sıklığımda azalma olmaz. Personel maskeli ve eldivenli olmalı. (Yıldırım Gülsever, 33, marka yöneticisi)

◊ Daha az giderim. Çok özlediğim için uzun süre sadece Sultanahmet Köftecisi’ne gideceğim. Kafelerde oturmam, kahvemi alır çıkarım. (S.G., 57, grafiker)

◊ Hijyen kurallarına uyan her mekâna gideceğim. Alışkanlıklarımı özledim. Sosyal hayatımdan o kadar uzak kaldım ki yaşam enerjimin söndüğünü hissediyorum. Yaşayabilmek için insanlarla bir arada olmalıyım, daha çok sosyal etkinliğe gitmeliyim. Ben sosyal bir insanım, sosyalleştikçe nefes alabiliyorum. Ölmemek için sosyallikten vazgeçersem psikolojik olarak biterim. (Emre Okdan, 45, kalite müdürü)

◊ Restoran ve kafelere nadir giderim. Temizliğinden emin olduğum yerleri tercih ederim. Masa mesafeleri ve gelenlerin titizliği seçimimde etkili olur. (Bahar Canbolat Reis, 39)

63: ‘DÜĞÜNLERE KATILMAM’ DİYENLERİN SAYISI



◊ Kendi düğünüm olmadığı sürece gitmem. (Berkay Sanal, 29, kimyager)

◊ Bizim düğünlere gelenler düğün yaparsa gitmemezlik yapamayız. (Tülay E., 65, muhasebeci)

◊ Zaten düğün insanı değilim, gitmemek için iyi bir bahane olur. (İsmail Polat, 38, iletişim danışmanı)

◊ Halay, ter... Herkes dayanamayıp birbirine sarılıp öpecek. Gitmem. (G. İ., 27, öğrenci)