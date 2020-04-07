Karantina ne demek, nasÄ±l uygulanÄ±r?

Karantina ne demek?Â

KarantinayÄ± iki ÅŸekilde tanÄ±mlamak gerekiyor: Ä°lki, evde kalmak, diÄŸer kiÅŸilerle temasÄ± en aza indirmek ve bulaÅŸma zincirini kÄ±rmak. DiÄŸeriyse hastanedeki karantina yani izolasyon. Bunu, COVID-19 olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen ya da tanÄ±sÄ± doÄŸrulanan hastalarÄ± diÄŸer hastalardan ayÄ±rmak olarak tanÄ±mlayabiliriz. (Prof. Dr. Nuriye TaÅŸdelen FÄ±ÅŸgÄ±n)

Ne olursa hastanede karantinaya alÄ±nÄ±rÄ±m?

AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve/veya nefes darlÄ±ÄŸÄ± gibi solunum yollarÄ± ÅŸikÃ¢yetlerinden birine sahip olanlara test yapÄ±larak gerekli izolasyon Ã¶nlemleri uygulanÄ±yor. (Prof. Dr. Nuriye TaÅŸdelen FÄ±ÅŸgÄ±n)

Karantina sÃ¼resi neden 14 gÃ¼n?

VirÃ¼sÃ¼ alan kiÅŸide ÅŸikÃ¢yetlerin ortaya Ã§Ä±kma sÃ¼resi ortalama 5-6 gÃ¼n. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar gÃ¶sterdi ki ÅŸikÃ¢yetlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in gereken maksimum sÃ¼re 14 gÃ¼n. (Prof. Dr. Nuriye TaÅŸdelen FÄ±ÅŸgÄ±n)

EÅŸim pozitif ama bende belirti yok. Beni de karantinaya alacaklar mÄ±?

TÃ¼m dÃ¼nyada yaygÄ±n uygulanan ve bizim de aynÄ± ÅŸekilde uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶ntem evde izolasyon. Ã–nemli olan kendimizi mutlaka izole etmek, ziyaretÃ§i kabul etmemek ve diÄŸer bireylere bulaÅŸtÄ±rmamak adÄ±na tÃ¼m kurallara uymak.

(Prof. Dr. Levent Yamanel)

Her hastanede karantina uygulanÄ±yor mu?

OlasÄ± ve kesin olgular SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± pandemi hastanelerinde takip ediliyor. Ancak izolasyon her hastanede uygulanabilir.

(Prof. Dr. Nuriye TaÅŸdelen FÄ±ÅŸgÄ±n)

Bir yakÄ±nÄ±m hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rsa onu gÃ¶rebilir miyim? NasÄ±l?

Tedavi gÃ¶ren hastanÄ±n tedavisi tam karantina altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼r. Bu nedenle tedavisi tamamlanana kadar hiÃ§bir ÅŸekilde ziyaretÃ§i kabul edilmez. Bu yaklaÅŸÄ±mla hem hastanÄ±n kendisi hem ziyaretÃ§iler hem de saÄŸlÄ±k profesyonelleri korunmuÅŸ olur.

(Prof. Dr. Meral SÃ¶nmezoÄŸlu)