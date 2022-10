‘Kan tahlillerinizi düzenli yaptırın, evde kolay vegan tarifler deneyin’

Haberin Devamı

Vegan beslenenlerin sayısı dünyada her geçen gün artıyor. Bu kişiler herhangi bir canlının etini, hayvansal ürünleri ve bu ürünlerin içine girdiği yiyecekleri tüketmiyor. Veganlık sadece beslenme tarzı da değil; kıyafetten kozmetiğe hayvansal ürünlere yaşamda yer verilmemesini içeren; etik, sağlık ve çevre gibi altbaşlıkları da kapsayan bir yaşam biçimi.



Vegan beslenenlerde bazı detaylara dikkat edilmezse protein, B12 ve D vitamini eksikliği görülebiliyor. Biz de 1 Kasım Dünya Vegan Günü’nde (1944’te İngiltere Vegan Topluluğu tarafından ilan edildi) uzmanlarla görüştük. Hürriyet Lezzetli Hayat yazarı Deniz Yoldaç veganlığın bir diyet ya da din olmadığını anımsattı. Beslenme ve diyet uzmanı Nida Acar da vegan beslenirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

Haberin Devamı

‘Demir seviyesi oldukça önemli, B12 takviyesi alınmalı’

Nida Acar-Beslenme ve diyet uzmanı

◊ Sağlıklı bir yaşam için vücuttaki her kilo başına 0.6-0.8 gram protein alınmalı.

◊ Yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar kişinin alması gereken demir miktarını karşılamaya yeter. Fakat demir emilimine yardımcı olan C vitaminiyle birlikte alınmalı.

◊ B12 hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunduğundan veganlarda eksikliği sıklıkla görülür. Hekime danışarak B12 takviyesi almakta fayda var.

◊ Soya bazlı vegan etleri şu sıralar popüler kültürün etkisiyle gündemde. Yüksek işlem görmesi ve koruyucu maddelerin miktarının yüksek olmasından dolayı

fazla tüketilmesi zarar verebilir.

◊ Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü yetişkinlerin günde 1.000 miligram kalsiyum almasını öneriyor. Yeşil sebzeler, soya fasulyesi, incir ve tahıl gibi gıdaların da kalsiyum miktarları oldukça fazla.

◊ Beyin ve kalp sağlığı için zeytinyağı, ceviz, keten tohumu ve chia yağlarını da beslenmeye eklemelisiniz.

◊ Besin değeri yüksek gıdaları seçin, renkli ve mevsiminde besinler tüketin. Basit karbonhidrat tüketimi arttırılmamalı. Bu durum kan şekerinde ani dalgalanmalara ve obeziteye yol açabilir.

◊ Vegan beslenme piramidine göre günde 3-5 porsiyon sebze

ve 2-4 porsiyon meyve yenebiliyor. Tahıl ürünlerinde kısıtlama yok. Et, peynir, süt yerine tüketilen besinlerin ve baklagillerin 2-3 porsiyon olacak şekilde yenmesi öneriliyor. Yemişler, yağlar ve tatlılar da az olmak koşuluyla tüketilebiliyor.

Haberin Devamı

‘Toprağın verdiklerinin çeşitliliği sizi hayrete düşürecek’

kolayvegan.com’un yeni vegan olanlara önerileri şöyle:

◊ Seni bu noktaya getiren ister süt kuzuları ister vegan beslenme sonrası iyileşen bedenin olsun, bu yaşam şeklini sürdürebilmen için seni motive eden şeyi unutmaman ve sürekli kendine hatırlatman gerekiyor.

◊ Günlük hayatında karşılaştığın ama belki pek de önemsemediğin ürün etiketleri aslında sana o ürünün içinde ne olduğunu detaylıca söyler.

◊ Vegan beslenmeye başladığında yemek seçeneklerinin azalacağını sa-

nabilirsin. Oysa her mevsimde topra-

ğın bize verdiği besinlerle yapabilecek-

lerinin çeşitliliğini keşfedince hayrete

düşeceksin.

◊ Hepimizin vazgeçemeyeceğimizi düşündüğümüz bir lezzet mutlaka vardır. Sen de önce bu lezzetleri tespit et, onların vegan alternatiflerini dene.

◊ Eğer değişmeye karar verdiysen bunun için en hızlı ve en kolay yol, değişime yaşadığın yerden başlamak. Evinde yapacağın değişiklikler alışkanlıklarını kırmada en etkili ilk adım olacak. Evinden sonra işyerin, daha sonra arkadaşlarınla gittiğin mekânlar ve en son olarak da tatile gittiğin yerler geliyor.