Kamplardan kamp beğen! İnziva mı aşka yolculuk mu?

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Belki de ilk olumlama, pozitif düşünme, kötüyü çağırmama olgusu modern yollarla hayatımıza o meşhur ‘Secret’ (sır) felsefesiyle girdi. Oysa iletişimi başlatan en basit “Nasılsın” sorusunun kültürümüzde yüzyıllardır dile gelen bir cevabı vardı: “İyi diyelim, iyi olalım.”

Yazar Rhonda Byrne eğer bizim bu lafı gündelik hayatta peynir ekmek gibi kullandığımızı bilseydi belki bu felsefe bir ‘sır’

olmaktan çıkardı. İyi dersek iyi olacağına çok uzun yıllardır inanan, her şerde bir hayır arayan bizler nasıl oldu da aslında hepsi aynı kapıya çıkan pozitif düşünce akımlarının rüzgârına kapılıp kendimizi yoga, nefes, enerji ve çeşitli meditasyonlardan sonra inziva kamplarında bulduk? Reiki’ler, enerjiler, uyumlanmalar, ruhsal ve zihinsel arınmalar derken kötü enerjilerden kurtulmak için bir elimizde sirkeli sular, bir elimizde yaktığımız adaçayıyla dolaşmaya başladık? Güzel enerjiyi çağırmak öyle bir hal aldı ki ağzımızdan yanlış bir kelime çıksa, bir avaz “iptal, iptal, iptal” diye bağırır olduk!

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Bunlara bir itirazım yok. Fakat önce hangisini ne sıklıkla, hangi duygu durumunda ve neyi değiştirmek için yapmamız gerektiğini bilmemiz gerek. Zira kafalar karışık; bir tatile çıkayım diyorsun, internet arama motoruna kamp yazsan karşına zihinsel arınmadan meditasyona, ses terapisinden dişil enerji buluşmasına birçok alternatif çıkıyor. Oysa amacımız ışıldağımızı ve çadırımızı alıp bir sahil kenarında ya da ormanda, belki Ege’de yıldızların altında uyumak… Diyelim ki Fethiye’de doğayla iç içe bungalov evleri olan bir dinlenme tesisini seçtiniz, bu defa ortak alanlardaki afişlerden tutun da odanızdaki broşürlere kadar ‘Karanlık dişil yükselişi’, ‘Hücre hafızası arınma’ gibi ne olduğunu pek anlamadığınız çağrılar çıkıyor karşınıza. Maruz kaldığımız sosyal medya reklamlarından bahsetmiyorum bile… Velhasıl kaçamıyor, görmezden gelemiyoruz. Çünkü tüm eril, dişil, kozmik, içsel ve de dışsal enerjiler peşimizde! Öyle ki dünyada artık çocuklar için düzenlenen inzivalar bile var. Misal bugün okulöncesi çağında olan çocuğunuz 10 yıl sonra “Ben ‘Geleceğin mühendisleri zihinsel ve kozmik arınma’ kampına gitmek istiyorum, 4 gün sessiz kalarak, önce içimizdeki duyguları inşa etmeyi öğreneceğiz” dediğinde şaşırmak istemiyorsanız, bu kampların içeriklerine bir göz atmakta fayda var. Belkide içimizdeki enerjiye bu kadim öğretiler sayesinde ulaşabilir ve bize “Nasılsın” diye sorduğunda “İyi diyelim de iyi olsun” diye cevap verebiliriz.

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Kendisini daha iyi tanımak isteyen birçok kişi meditasyon, yoga, inziva gibi mistik yanı güçlü kamplara gidiyor.



Dua ve tövbe etmek için

DJAAS ve ruhsal arınma kampı

◊Nedir? Sesli yönlendirmelerle yüksek benliğinizle iletişime geçip hayatınızda sebebini anlayamadığınız sorunların temelini bulup çözmeyi vaat eden bir ruhsal şifalanma biçimi. Kampta arınma ve nefes teknikleri, meditasyonlar, dua ve tövbe çalışmaları yapılıyor.

◊Ne vaat ediyor? Kampın internet sitesinde Tanrısal benliğimize teslimiyet halinde yaşadığımızda hayatımızda stres yerine akış, bolluk, bereket, huzur ve teslimiyet olacağı söyleniyor. JAAS (Jean Adrienne Arınma Sistemi) sistemi kendi hayatımızın üstadı olma ve yüksek benliğimizde yaşama imkânı sunma iddiasında.

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Hatırla; kozmik dişilin uyanışı kampı

◊Nedir? Şehir koşturmasından uzakta, doğa içinde bir kozmik çember kuruluyor. Bu çember sadece kadınlara özel. Tanışma çemberinin

ardından Koç dolunayı, şamanik dans, ses ve meditasyon, atalarla buluşma, reiki enerjisiyle karmik arınma, tanrıça hattı gibi ritüeller gerçekleştiriliyor.

◊Ne vaat ediyor? Ezeli ve ebedi varoluş içinde; size bahşedilmiş olan tüm potansiyeli gerçekleştirmeniz, kendini kendinden doğuranın, sonsuzluk içinde kendini her seferinde uyandıranın siz olduğunuzu fark etmeniz amaçlanıyor.

Beden ve ruh dinlensin diye

Yenilen ve dengelen kampı

◊Nedir? İnzivaların en sadesi, anlaşılması en kolay olan kamplardan biri. Bu tür inzivalarda 2-3 gün şehirden uzaklaşıp, sağlıklı yemekler yiyip, sanat atölyelerine katılıp, arkadaş edinip, yoga yapıp evinize geri dönüyorsunuz.

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◊Ne vaat ediyor? Doğa yürüyüşlerinden dansa, bitkilerin şifasından sanat çalışmalarına kadar rengârenk bir içerikle hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirmek üzerine tasarlanıyor.

Kalbinizi tekrar açabilirsiniz

Kendine geliş, ‘yeniden doğ’ kampı

◊Nedir? İlk gün tanışma ve sohbetin ardından ritüeller topraklanma meditasyonu, ilişkiler ve iletişim konstelasyonuyla başlayıp merkezlenme meditasyonu, Thales nefesi gibi çalışmalarla devam ediyor.

◊Ne vaat ediyor? Yaşamdan beklentileriniz, istekleriniz dilediğiniz gibi gerçekleşmiyor mu? Yorgun hissediyor, kalbinizi yeniden açmakta ve kendi merkezinizde kalmakta sorunlar mı yaşıyorsunuz? Öyleyse kendinizle yeniden bağ kurmak ve yeni bir hayata başlamak için bu kamp size göre.

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Çakra dengeleme ritüelleri

Çakraların dengesi kampı

◊Nedir? ‘Kalbinden geçenleri ortaya çıkarmaya niyetli ruhların’ buluştuğu bu kampta, yoga pratiği ve meditasyonun yanı sıra çakralar teori buluşması ve grup çalışmaları (Muladhara, Svadhisthana, Manipura) ve ses çanaklarıyla çakra dengeleme gibi ritüeller gerçekleşiyor.

◊Ne vaat ediyor? Bu kampta çakraların dengesi araştırılıyor. Hem çakra bilgisini derinlemesine görebiliyor hem bu bilgiyi bedensel pratiklerde uygulamayı öğreniyor ve hayatın içindeki etkilerini deneyimleyebiliyorsunuz.

Cinselliği yeniden keşfetmek isteyenlere

Tantra ve aşk kampı/Çiftler inziva kampı

◊Nedir? Sabahları güne meditasyon ve yogayla başlanan kampta psikoloji ve tantra üzerine sohbetler yapılıyor. Yogayı, tantra teknikleriyle anlayıp sakinliğini sağlamayı öğreniyor ve partnerinizi yeniden keşfediyorsunuz.

◊Ne vaat ediyor? Bu kamp cinsellikle ilgili doğru bildiğiniz yanlışların farkına varıp partnerinizle cinselliği yeniden keşfetmenizi sağlama iddiasında. Burada ilişkinizi ve aşkınızı nasıl daha çok güçlendirebileceğinizi öğretiliyor.

Dişil yönünüzü ortaya çıkarma iddiasında

Karanlık dişilin yükselişi kampı (çevrimiçi)

◊Nedir? 1 ay boyunca düzenlenen kampta eğitmenler, çevreden aldığımız kötü etkileşimler sebebiyle kendimizi kapattığımız cinselliği yeniden açığa çıkarmayı hedefliyor. Eril ve dişil dengeler, sağlıklı eril/sağlıklı dişil, gölge çalışması, cinsel kimlik ve travma gibi eğitimler veriliyor.

◊Ne vaat ediyor? Karanlık dişilin yükselişi programı; kendinizle tanışıp karanlıkta yükselmeyi bekleyen dişil yönünüzü ortaya çıkarmanız için temel bir alan oluşturmayı vaat ediyor.

Zihinsel arınma hedefleniyor

Yoga ve vipassana kampı

◊Nedir? Vipassana Hindistan’ın en eski meditasyon tekniklerinden biri. İnsanın hayatın dertleriyle sakin ve dengeli bir şekilde yüzleşmesine olanak tanıyan bir zihinsel arınma yöntemi olduğu söyleniyor. Yoga vipassana kamplarında yaşam meditasyonları, nefes ve enerji çalışmaları, sessizlik, dijital alet ve sosyal medya oruçları uygulanıyor.

◊Ne vaat ediyor? Bu kamp eksiksiz özgürlüğün ve tam aydınlanmanın en yüksek ruhsal gayelerini hedefliyor. Zihinsel arınmanın bir yan ürünü olarak pek çok psikosomatik hastalığın iyileşmesini ve bütün mutsuzlukların üç nedeni olarak ifade edilnen arzu, hoşnutsuzluk ve cahilliği ortan kaldırmayı amaç ediniyor.

İçinizdeki çocuğun yaralarına bakmak...

‘İçsel evlilik’ eril ve dişil enerji inisiyasyon inzivası

◊Nedir? Bir tür yoga kampı. İlahi dişil enerji ‘prakriti’ ve ilahi eril enerji ‘purusha’ birliği araştırılıyor. Tantrik felsefeyi temel alıyor. İçimizde var olan bu ilahi dişil ve eril prensipler dengeye vardığında içsel evliliğimizin gerçekleştiğini söylüyor.

◊Ne vaat ediyor? Bu inzivada herkes doğuştan gelen eril ve dişil yeteneklerini keşfedip; birbirinin sinir sistemlerini bilinçli olarak iyileştirmek için bu enerjileri nasıl kullanabileceğini öğreniyor. Uygulamalı olarak içinizdeki çocuğun yaralarının ‘derinliklerine inip’ karşılanmamış çocukluk ihtiyaçlarına sevgi dolu şifa ritüelleriyle yaklaşıyorsunuz.

Kutsal kakao seremonisi: ‘Tanrıların besini’ olarak bilinen kakao bu seremonide içsel uyanış ve yaratıcı rehberlik için kullanılıyor. Seremoni, liderine bağlı olarak farklılıklar gösterebiliyor. Bazı liderler canlı kalp açıcı şarkılarla, bazıları şifalı sesler yardımıyla, bazılarıysa seans boyunca süren dans figürleriyle kendi içlerine yolculuk yapıyor.

Kozmik enerji ve hücre hafızası arınması: Hücrelerde biriken stresten arınmak beden sağlığını yeniliyor. Bu yöntem sayesinde hücre hafızalarımız temizleniyor, stresten uzaklaşıyor.

Pleiades meditasyon ve zihinsel arınma: Yaradılış enerjimiz ve genetik kodlarımızdan bize miras kalanları onaran bir dengeleme meditasyonu. DNA iplikçiklerini onarma iddiasında...

Ses terapisi: Terapide kullanılan frekansların enerji kanallarındaki tıkanıklıkların açılmasına ve çakra dengesinin sağlanmasına katkı sağladığı söyleniyor. Genellikle terapistler eşliğinde müzik dinleyerek, şarkı söyleyerek ya da bir enstrüman çalarak yapılıyor.