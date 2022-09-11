Kalıpları yıkmak için makyajını çıkardı

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Filtrelerle, rötuş uygulamalarıyla en mükemmel hatlara, en güzel yüze ulaşan gençler bunu gerçek hayata da taşımak için makyajdan estetiğe çeşitli seçeneklere başvuruyor. Ama ‘yapay güzellik’ algısı yerine doğallığı tercih edenler de var. İngiltere’de ekimde yapılacak güzellik yarışmasının finalistlerinden Melisa Raouf gibi... 20 yaşındaki Raouf, King’s College University of London’da siyaset bilimi ikinci sınıf öğrencisi. Güzellik yarışmasına sıfır makyajla katılarak tüm güzellik standartlarını ortadan kaldırmak istediğini söyleyen Melisa Raouf “Kadınlar ve genç kızlar, sosyal medyada iyi görünmeleri için büyük bir baskıyla karşı karşıya. Bu onların zihinsel sağlıklarını önemli ölçüde etkiliyor” diyor. Final yarışmasının öncesinde Melisa Raouf’la görüştük, hakkında merak edilenleri sorduk.



* Miss England’a katılmaya nasıl karar verdiniz?

Küçükken güzellik yarışmalarını izlemeyi çok severdim. Güzellik yarışmasına katılma fırsatım olunca da çok mutlu oldum ve hemen başvurdum. Önce Miss London ve ardından Miss England finallerini kazandım.



* Final hazırlıkları nasıl gidiyor?

Çok yoğun geçiyor. Miss England’ın desteklediği hayır kurumları için para toplamaya çalışıyorum. Çok fazla televizyon ve dergi röportajı yapıyorum. Yetenek turu için dans hazırlıklarına devam ediyorum. Bu süreçte oldukça sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum, spor yapıyorum ve dışarıda, temiz havada bolca vakit geçiriyorum.



* Yarışmaya makyajsız katılacaksınız, bu konuda siz ne hissediyorsunuz?

Finallerde tüm kızlar göz kamaştıracağı için biraz göz korkutucu...



* Güzellik yarışmaları dış görünüşün ön planda olduğu etkinlikler. Böyle bir yarışmaya makyajsız katılmak biraz çelişkili değil mi? Neden böyle bir karar verdiniz?

Modern dünyada güzellik yarışmalarının amacı en güzel kadını bulmak değil, hayır işleri yapmak, kadınları güçlendirmek için olumlu bir fark yaratmak olmalı. Miss England, güzelliği amaca yönelik değerlerle birleştiriyor. Etkinlik son birkaç yılda çocuklara yönelik hayır kurumları için 1 milyon sterlinden fazla bağış topladı. Miss England’ın direktörü Angie Beasley, 2019’dan beri Miss England Yarışması’na ‘bare face’ (makyajsız yüz) algısını tanıtan isim oldu. Ben de

tüm kadınlara başka bir seçenekleri olduğunu ve tasvir edilen güzellik ideallerine uymaları gerekmediğini göstermek için bu yıl yarışmaya makyajsız girmeye karar verdim.

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Düşünün, Güney Amerika’dan Avustralya’ya, Ortadoğu’dan ABD’ye kadar dünyanın her yerinden kadınlardan olumlu tepkiler aldım. Çok mutluyum. Güzellik algısını değiştirmeye çalıştığım için beni destekleyen çok kadın oldu. Bu benim için çok şey ifade ediyor çünkü herkesin çıplak teninde rahat hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Tüm bu kadınların mesajımdan ilham aldığını hissetmek çok özel.Geçmişte evet! Artan toplumsal baskılar ve incitici yorumlar nedeniyle makyaj yapar, filtre kullanır ve elimden geldiğince kendimi değiştirmeye çalışırdım. Kendi tenimde asla rahat hissetmezdim. Makyajın, estetiğin, gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymanın tek seçenek olduğunu düşünüyordum. Artık kadınların, görünüşleri konusunda bir seçimleriolduğuna ve her zaman toplumun standartlarını korumak zorunda olmadıklarına inanıyorum. Diğer kadınların da buna inanmalarını istiyorum.Tüm kadınların sesi olmayı umuyorum. Kadınlar sosyal medyada iyi görünmeleri için büyük bir baskıyla karşı karşıya. Bu onların zihinsel sağlıklarını önemli ölçüde etkiliyor. Akıl sağlığını daha çok önemsemeli ve bu konuda daha çok çalışmalıyız. Gençlere gerçekçi olmayan güzellik standartları konusunda yardım etmemiz gerek. Ben de bunun için makyaj yapmama mesajıma bağlı kalacağım. Bu pozitif enerjiyi ve mesajları dünyaya daha çok yaymak için çalışacağım.





‘Güzellik kendini tüm kusurlarınla kabul etmektir’

* Beğendiğiniz kadınlar kimler?

Selma Hayek, Alicia Keys ve Gigi Hadid gibi kadınlara hayranlık duyuyorum. Tüm bu kadınlar, sosyal medyalarında makyaj ve filtre olmayan görselleri destekliyor. Bu da yaptığım şeyi devam ettirmem için bana daha çok ilham veriyor.



* Sizce güzellik nedir?

Bana göre güzellik yüz hatlarına, yaşa, ten rengine, gözlere, kiloya veya vücut şekline göre tanımlanabilecek bir şey değil. Güzellik içten gelir. İç güzellik çok daha fazla parlar ve yayılır. Güzellik kendine güvenmek ve kendini tüm kusurlarınla kabul etmektir.



* Günlük hayatınızda nasıl bir stiliniz var?

Genelde spor bir tarzım var. Aynı zamanda şık gündelik kıyafetleri de seviyorum.



* Cildiniz için ne yapıyorsunuz?

Bu arada doğal cilt bakımı markası Cetuem Cosmetics’in marka elçisi oldum. Yakında Instagram sayfamda

cilt bakım rutinimi takipçilerimle paylaşmaya başlayacağım.

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‘Diplomasi alanında çalışmak en büyük hayallerimden biri’

*Aileniz nereli?

Babam İran Tebrizli bir İngiliz, annem Azerbaycanlı.



*Kardeşiniz var mı?

Ben Londra’da tek çocuk olarak doğup büyüdüm.



*Siyaset bilimi eğitimi alıyorsunuz. Neden bu alanı seçtiniz?

Küresel ilişkiler, uluslararası ilişkiler ve iklim değişikliği gibi konuların siyasetle alakası çocukluğumdan beri hep ilgimi çekmiştir. Ortadoğu siyasetiyle yakından ilgileniyorum.



*İleride bu alanda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?

Diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında çalışmayı çok isterim. Bu benim en büyük hayallerimden biri.