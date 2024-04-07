İster ikram edin ister hediye götürün

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Bayramlaşmada ikram edilen o özel çikolataların kalbimizde yeri bir başkadır. Yemek araştırmacısı Ayfer Yavi, şef Çiğdem Alagök, Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, yemek araştırmacısı-yazar Deniz Alphan, Hürriyet Ekler yazarı Ebru Erke, Beef&Fish dergisi yayın yönetmeni Ferit Özkaşıkcı, Lezzetli Hayat editörü Gaye Şahin, danışman şef Murat Bozok, Özyeğin Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Bşk. Özge Samancı ve eğitmen şef Özgecan Tanyıldız’a “Misafirlerinize hangi çikolatayı ikram edecek, bayram ziyaretine giderken yanınızda hangisini götüreceksiniz” diye sorduk. Önerilerini sizin için bir araya getirdik.

ORGANİK ÇEKİRDEK, ARTİZAN ÜRETİM

Butterfly Chocolate, Tarabya



Ebru Erke Gana, Madagaskar ve Tanzanya’daki çiftliklerden organik çekirdeklerle üretim yapan markanın tüm çeşitlerini başarılı bulduğunu söylüyor. Yüzde 100 Gana’dan şekersiz, kuru üzümlü rocher’in 32’li kutusu 880 lira. (0212) 352 77 83

O BİR KLASİK

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Baylan, Kadıköy



Ebru Erke “Bir nesil en özel bayram çikolatalarını buradan alırmış, aynı özenle üretim yapmaya devam ediyorlar” diyor. Çiğdem Alagök’ün tercihi yıllardır reçetesini korudukları likörlü-vişneli (kilo fiyatı 2.000 lira) olan. (0216) 346 63 50

FINDIKLISINI DENEYİN

Vanilin Chocolate, Kuzguncuk



Gaye Şahin “Trüf çeşitleri şahane ama asıl favorim fındıklısı” diyor. Tamamı el yapımı, katkı maddesiz. Bayram için şık tasarımlarla karışık çikolata kutuları da var, spesiyal kutu 450 lira. Murat Bozok’un da favorilerinden. (0216) 391 43 63

KROKANLISI DA FISTIKLI ROŞ BİTTERİ DE İYİ

Melodi, Nişantaşı



Murat Bozok’a göre krokanlısı çok iyi, Ayfer Yavi’yse Antep fıstıklı roş bitteri (350 gramlık hediye kutusu 690 lira) öneriyor. Ferit Özkaşıkcı’nın da favorilerinden. Bayramlık madlen kutuları (300 gramlık 380 lira) da var. (0212) 343 28 28

KALİTELİ VE LEZZETLİ

Peraru Chocolate, Ortaköy



Şık dükkânlarında hem tadım hem alışveriş yapabilirsiniz. Gaye Şahin “Çikolataları dünyadaki en iyi örneklerle boy ölçüşebilecek seviyede. Beliz tabletleri (180 lira) en etkilendiğim oldu” diyor. Ebru Erke de öneriyor. @peraru_chocolate

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İSVİÇRE ÇİKOLATALARI GİBİ

Vakko L’Atelier, Etiler



Çikolata numuneleri İsviçre’ye teste gönderiliyor, onay alırsa üretiliyor. Dolayısıyla İsviçre çikolataları kadar kaliteli... Murat Bozok “Fransız şefler önderliğinde leziz çikolatalar üretiyorlar” diyor, Özge Samancı tüm çeşitleri öneriyor. 125 gram pralin kutu 650 lira. (0546) 400 40 40

BAYRAMA ÖZEL SEÇENEKLER

Godiva, Suadiye



İstanbul, Ankara ve Bursa’da mağazaları var. Bayrama özel hediye kutuları oluşturmuşlar. Madlen ya da içi pralinli çikolatalar, trüfler gibi çeşitlerle karışık seçenekler de var. 64’lü madlen kutunun fiyatı 950 lira. Deniz Alphan ve Ferit Özkaşıkcı’nın önerisi. (0216) 380 32 33

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MEYVELİ PRALİNLERİ ÜNLÜ

Hermosa Chocolate&Macaron, İstanbul



Özgecan Tanyıldız artizan yöntemlerle yüksek kalite çikolatalar hazırladıklarını söylüyor. Fındık pralinli, portakallı-bitter dolgulu, çilekli-beyaz çikolata ganajlı, limonlu-sütlü çikolata ganajlı, kahveli-sütlü, karamel dolgulu gibi çeşitlerle özel karışım pralin kutuların 16’lısı 570 lira. Madlen kutuları da var. (0538) 442 19 20

ÇEŞİT BOL

The Marmara Chocolate, Beyoğlu



Deniz Alphan’ın önerdiği dükkân The Marmara Taksim’in içinde. Artizan çikolatalar bir heykeltıraş özeniyle işleniyor. Sundukları çeşitlerse bol bol. Orta boy klasik spesiyal kutu 1.250, mini madlen kutu 450 lira. (0212) 334 83 84

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NOSTALJİK PAKETLERDE BATON VE PİRAMİT

Mabel Çikolata, Karaköy



1947’de kurulan marka klasiklerden. Bayramda çocuklara vermek için dışı jelatin kaplı nostaljik çikolata seçenekleri çok. Ayfer Yavi bunlardan baton (fıstıklısı hariç kilo fiyatı 1.240 lira) ve piramit çikolata çeşitlerini öneriyor. (0212) 244 34 62