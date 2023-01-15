İstanbul’da bir hafta

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Monday to Sunday Istanbul’ (Pazartesiden Pazara İstanbul) Seda Domaniç ve Sinan Sökmen’in birlikte hazırladığı seyahat kitapları koleksiyonunun ilk sayısı. Bu kitapların her biri okuyucuya çeşitli şehirlerimizde bir haftalık ‘olağanüstü’ deneyimler sunmayı vaat ediyor.

İngilizce hazırlanan kitap haftanın her bir günü için gezi programları sunuyor. Ardından da şefler, sanatçılar, belgeselciler, akademisyenler, tasarımcılar, gazeteciler, mimarlar gibi şehrin önde gelen isimleri yaşadıkları yerle ilgili bilgilerini paylaşıyor. Kitaptan haftanın ilk gününü ve konusunda uzman isimlerden birkaçının önerilerini derledik.

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Pazartesi için hazırlanan ‘İmparatorluk şehri: Sultanahmet-Eminönü-Haliç’ bölümünde sabahın erken saatleri için Haliç’in sularında kürek çekmeyi öneriyor. Süleymaniye Camisi, Fener Rum Lisesi, Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, dünyanın en eskilerinden biri olan Haliç Tersanesi, surlar, Eyüp Sultan Camisi bu seyir sırasında görülebilecek önemli yapılar.

İmparatorluk şehri

Kitap ardından Karaköy’e götürüyor okuyucuyu... Yolda Rüstem Paşa Camisi’ne uğranıyor. Galataport, İstanbul Modern (henüz açılmadı), Mimar Sinan Resim ve Heykel Müzesi, Tophane’deki saat kulesi görülmesi gereken yerler olarak belirtilmiş.

Alışveriş için Galataport’taki Paket Postanesi (henüz açılmadı), Boho Loves Elif Mısırlı, Mehtap Elaidi, TAGG ve Jaquette gibi adresleri veriyor. Yemek için önerileriyse Liman Lokantası, Sait Balık, Kiva, Muutto.

Ardından Galata Köprüsü’nden Haliç’in öbür yakasına geçiliyor. Mısır Çarşısı’ndaki Malatya Pazarı’ndan baharat, Ali Muhiddin Hacı Bekir’den lokum, Kurukahveci Mehmet Efendi’den Türk kahvesi alınıyor. Öğle yemeği için adres İstanbul’un en eskilerinden Pandeli.

Öğleden sonrası için rota önce Beyazıt Kütüphanesi, ardından Kapalıçarşı. Burada pek çok mağaza ve dükkân öneriliyor.

Topkapı Sarayı ve Bağdat Köşkü, Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi ve Yerebatan Sarnıcı da öğleden sonra programında yer alan adreslerden... Akşam yemeği için Lokanta 1741, SALT Galata, Neolokal ve Frankie tavsiyeler arasında...

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Bilenlerin gözünden ‘en iyi’ler:

Lezzetin peşinde

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) Direktörü Sitare Baras kahvaltı için simitçi simidi ya da Feriköy’deki Üstün Pastanesi’nden paskalya çöreği öneriyor. Yemek için Tarabya’daki Kıyı Balık, Kavacık’taki Bayramoğlu Döner, Kuruçeşme’deki Alaf, Beşiktaş’taki Elde Börek, Üsküdar’daki Kanaat Lokantası, Beyoğlu’ndaki Fıccın, tatlı için Eminönü’ndeki Pandeli ve Meşhur Bebek Badem Ezmesi önerileri arasında…

Gurme destinasyonlar

Yemek yazarı Cemre Tosun’un Kadıköy’deki gurme destinasyonları Özcan Turşu, Gözde Şarküteri ve Ulaş Baharat. Tavsiye ettiği lezzet noktaları esnaf lokantası Yanyalı Fehmi, kokteyl bar Fahri Konsolos, kahveci Kronotrop ve sokak lezzetleri sunan Basta! Street Food Bar.

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Eğlenceli bir gece

İZ TV’nin kurucusu, belgeselci Vedat Atasoy’un Kadıköy’de eğlenceli bir gece için önerileri şunlar: Monks, Dorock XL, Zeplin, AYI, Eskici, Teachers ve Draft. Bedri Usta, Saca Ocakbaşı, 39 Kalamış, Divan, Develi, Mezze House, Müsaade, Piraye ve Koço sevdiği adreslerden...

İyi canlı müzik

Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ’un İstanbul’da en beğendiği konser ve canlı müzik mekânlarından bir kısmı şöyle: Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Babylon, Salon İKSV, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, AKM, Zorlu PSM. Cazmüzik dinlemek isteyenlere Nardis, Bova Sahne, Borusan Müzik Evi; yeni müzik ve farklı sanatçılar keşfetmek için Kadıköy’de karga, arkaoda ve Bina; Beyoğlu’nda da Blind’ı öneriyor.