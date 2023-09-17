İklim koşulları gündelik hayatımızı değiştiriyor... Eylülden sonra yorganları çıkarmak eskide kaldı

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Bu yaz birçok ülke aşırı sıcaklarla mücadele etti. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar eylül ayında da etkisini göstermeye devam ediyor. İklim değişikliğinin yanı sıra bir de bu yıl El Nino dünyayı etkisi altına alınca aşırı sıcak hava dalgaları, fırtına ve sel gibi iklime bağlı felaketlerle daha sık karşılaşıyoruz. Değişen iklim koşulları elbette gündelik hayatımızı da etkiliyor. Aşırı sıcaklar daha ne kadar sürecek, kışlıkları ne zaman çıkarmalı, bu kış nasıl geçecek, bizi önümüzdeki 2-3 aylık süreçte neler bekliyor, uzmanlarla konuştuk.

‘KIYILARDA AFETE DÖNEBİLECEK YAĞIŞLAR OLACAK’



Prof. Dr. Orhan Şen-CNN Türk meteoroloji danışmanı

◊ Akdeniz ve Karadeniz’de su sıcaklıkları çok yükseldi. Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması meteorolojik olayların şiddetini ve frekansını değiştirdi.

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◊ Deniz sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle sonbaharda Türkiye’nin kıyılarında afete dönebilecek yağışlar olacak. Önümüzdeki 2-3 ay dikkat etmemiz lazım.

◊ 3 ayın, 60 gününde ortalamanın üzerinde bir sıcaklık bekliyoruz. Ekim de neredeyse yaz ayı gibi. İklim değişikliği sebebiyle sonbaharı bir ay yaşıyoruz son yıllarda. Özellikle Batı bölgelerde soğuk bir kış beklemiyoruz. Doğu’ya kar yağar ama İstanbul’a belki bir gün yağar.

‘ÇANTAMIZDA YAĞMURLUK BULUNDURALIM’

◊ Eylül ve ekimde Bodrum, Marmaris, Antalya gibi yerlerde tatil yapılabiliyor.

◊ Tişörtleri kaldırmayalım ama akşam saatlerinde ince bir mont alalım. Güneşin eğimi iyice arttı. Gece sıcaklıkları İstanbul’da artık 15-17 derecelere düşmeye başladı.

◊ Eylülden sonra yorganları çıkarmak eskide kaldı. Yorgana gerek yok, şu an pike idare eder. Ekim ayına kadar güneşlenmenin tadını çıkarın.

◊ Hatta Ekim 15’e kadar kombi yakılmasın. Eskiden eylül ayında sobalar yanardı. Ekimin ortalarına kadar soba, kalorifer yakmaya gerek yok.

◊ Bu aylarda her an çantamızda yağmurluk bulunduralım. Çünkü yağmurun ne zaman yağacağı belli olmuyor. İki-üç ay içinde Beylikdüzü, Arnavutköy’deki gibi yağışlar bekliyoruz. Bu tip yağışlar çok olacak bu sene.

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‘BÜYÜK KENTLERE ARTIK KAR YAĞMIYOR’



Prof. Dr. Barbaros Gönençgil-Türk Coğrafya Kurumu Başkanı, iklimbilimci

◊ Sıcak dönemin soğuk dönemin içine doğru uzaması söz konusu. Ani, şiddetli atmosfer olaylarıyla daha sık karşılaşacağız.

◊ Büyük şehirler kentsel ısı adaları nedeniyle artık çok kuvvetli soğuk yaşamıyor.Şehirler çevrelerine göre çok daha sıcak hale geldi.

◊ Dünyada sıcaklıkların 1,5 derece arttığını konuşuyoruz. Ama yaptırdığım bir doktora tezine göre İstanbul’da yaz sıcaklıkları 3 derece arttı. Bu yüzden bazen şiddetli yağış düşerken bazen hiç düşmüyor.

◊ El Nino sebebiyle Dünya Meteoroloji Örgütü, Akdeniz’de aralık ayına kadar mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar görüleceğini ama yağışların düşük olacağını öngörüyor. Aralıktan itibaren geçen yıllara göre daha yağışlı bir dönem bekliyoruz. Büyük kentlerde artık kar yağmıyor.