‘Herkes bizim ligde oynamak istiyor’

ECZACIBAŞI

Hande Baladın: ‘Kupanın Türkiye’ye gelmesi gurur verici’





* Bu kadar yoğun tempoda enerjinizi ve motivasyonunuzu nasıl koruyorsunuz?

Enerjimiz hiç bitmiyor. Ben geçen gün şunu fark ettim: Biz normal insanlar değiliz, herhangi bir insanın bu tempoyu kaldırabileceğini hiç düşünmüyorum. Hepimiz çok farklı kafalardayız! Yakından bir görsen bizi... Enerjimizle birbirimize enerji veriyoruz, her günümüzü güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz.

* Hem popüler hem de güzel bir sporcusunuz. Dış görünüşünüzün sporcu kişiliğinizin önüne geçtiğini düşünüyor, rahatsız oluyor musunuz?

Ben bunun sporcu kişiliğimin önüne geçtiğini düşünmüyorum. Seçimlerimi ona göre yapıyorum. İşim voleybol. O yüzden hiçbir şeyin onun önüne geçmesine izin vermem. Bazı rahatsız edici durumlar olabiliyor çok göz önünde olduğumuz için, bir şekilde yardım alarak halletmeye çalışıyoruz.

* Milli takımda da kilit oyunculardan biri olmak üzerinizde baskı yaratıyor mu?

Bu baskılar her yerde oluyor. Milli takım, Eczacıbaşı hiç fark etmiyor. Alışıyorsun, mental çalışmalar oluyor, psikologlarla görüşüyoruz... Baskıyı nasıl yönetebileceğimizi öğreniyoruz.

* Hayalinizde Paris 2024 ve Eczacıbaşı ile kupalar kazanmak olduğunu söylediniz. Bir kupa gelmeye yakın, diğeri için neler yapıyorsunuz?

Voleybol sahasında olduğumuz her an kupa, madalya hayalleriyle çalışıyoruz. Çok büyük bir emek sarf ediyoruz, her gün saatlerimiz kulüpte geçiyor. Takım arkadaşlarımı, antrenörlerimi ailemden daha fazla görüyorum. Güzel bir ortam, büyük bir emek var. Milli takım, Eczacı olarak ayırmayayım, oynadığımız her turnuvada madalya, kupa kazanmak her sporcunun hayali. Milli takım için de aynı şekilde, Paris 2024 Olimpiyatları’nda da güzel hayallerimiz, hedeflerimiz var.

* Finalde iki Türk takım olması genç bir kadın voleybolcu olarak size neler hissettirdi?

Türk takımlarının kalitesi çok yüksek. Bu gibi takımlar, bu zamana kadar tüm Avrupa kupalarında uluslararası başarılar elde etmiş takımlar. Çok gururluyuz. Bu başarı ligin kalitesini, kaliteli oyuncular, antrenörler olduğunu gösteriyor. Tüm yabancı oyuncular Türkiye’de oynama hayali kuruyor. Kupanın en sonunda bize ya da Vakıfbank’a gidecek olması, Türkiye’ye gelecek olması çok gurur verici.

Tijana Boskovic: ‘Uzun süredir Türkiye’de oynadığım için mutluyum’





* Bir Türk takımında kaptanlık yapmak sizce nasıl bir duygu?

Büyük bir onur. Zor olduğunu söyleyemem çünkü bütün kızlar gerçekten profesyonel. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar.

* Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinde üç Türk takımının olması (Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank) sizi şaşırttı mı?

Şaşırmadım, Türk ligi dünya ve Avrupa’nın en iyi liglerinden biri. Herkes bunu biliyor, bu kadar uzun süredir Türkiye’de oynadığım için mutluyum. Özellikle bu sene ligin kalitesinin çok yüksek olduğunu ve bahsettiğin takımların harika oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynayacağım. Tabii ki heyecanlıyım ve çok mutluyum. Takıma inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım kazanacağız.

* Türkiye’yi bir voleybol ülkesi olarak görüyor musunuz?

Bunu söyleyebilirim, tabii ki futbolun bir numara olduğunu görüyoruz (gülüyor). Sırbistan’da da basketboldan sonra geliyor. Türk kadın milli takımı geçmiş yıllarda harika sonuçlar aldı. Bence Türk voleybolunun popüler olmasının sebeplerinden biri bu.

* Geliştirmek istediğiniz bir yönünüz var mı?

26 yaşındayım, genç bir oyuncu olduğum söylenemez. Daha uzun yıllar voleybol oynayacağımı düşünüyorum, her zaman gelişmek için yer olmalı. Spesifik bir şey söyleyemem size ama her gün öğrenmek, gelişmek, kendimi daha iyi hale getirmek için oynarım.

VAKIFBANK

Başantrenör Giovanni Guidetti: ‘Büyük heyecanlar yaşadık’

"Bizim için kolay bir sezon değildi. İnişleri çıkışlarıyla yine büyük heyecanlar yaşadık. Önümüzde hâlâ çok kıymetli bir final maçımız kaldı. O maça hazırlanıp seznu Avrupa şampiyonu olarak tamamlamak istiyoruz."

Alexia Ioana Carutasu: ‘Hedefim en iyi voleybolcu olmak’

* Şampiyonlar Ligi finalindesiniz, nasıl hissediyorsunuz?

Diğer oyunlardan çok farklı. Ne diyeceğimi bilemiyorum, orada olmak için sabırsızlanıyorum. Çok çalıştık, en iyi şekilde hazırlandık.

m Önünüzde çok uzun yıllar var. Hedefleriniz neler?

Sadece en iyi voleybolcu olmayı istiyorum.

* 19 yaşındasınız. Genç oyuncu olmanın avantajları var mı?

Daha hızlı öğrenmek... Çevremde çok tecrübeli oyuncular var; Gabriela Guimarães, Paola Egonu, Chiaka Ogbogu gibi.

* Türk finali sizi şaşırttı mı?

Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynadığımı hissediyorum. Benim için Türkiye en iyisi, ardından İtalya ligi geliyor. Gerçekten herkes Türkiye’de oynamak ister.

* Finaldeki rakibinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Gerçekten çok zor bir oyun olacak. Takımımızın onlara karşı gelebilecek gücünün olduğunu düşünüyorum.

Cansu Özbay: ‘Çok hırslı, hiçbir zaman vazgeçmeyen bir oyuncuyum’





* Vakıfbank’ın size kattığı, sizin onlara kattığınız şeyler neler?

Bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Her zaman voleybol için yeteneğim vardı ama geldiğim andan itibaren çok büyük oyuncularla, büyük antrenörlerle çalışma fırsatım oldu. Giovanni Guidetti’nin yanında olan herkesin bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Büyük starlarla maç, antrenman yapmanın, aynı havayı solumanın beni bana dönüştürdüğüne inanıyorum. Ben sahada

çok hırslı, hiçbir zaman vazgeçmeyen bir oyuncuyum, izleyenler bunu bilir.

* Popüler bir sporcu olmanın sevdiğiniz yönleri neler?

İyi örnek olabilmemiz, herkesin bizimle beraber voleybola başlamak istemesi...

* Vakıfbank’taki dönüm noktanız neydi?

Bir maç vardı Eczacıbaşı’yla... 20-10’da girmiştim oyuna, maçı kazandık. Dönüm noktası gibi, ilk sezonumdu. Bir şeyleri değiştirip neden Vakıfbank’ta olduğumu anladığım bir andı.

Bahar Akbay: ‘16 yaşında ailemden uzak kalmak beni erken olgunlaştırdı’





* Rakibinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Umarım kupayı kaldıran taraf biz oluruz, sabırsızlıkla bekliyoruz. Voleybol, hayatımın büyük bir alanını kaplıyor. Hayatımı ona göre şekillendiriyorum. ECZACIBAŞI güçlü bir rakip, lige çok iyi başladı. İyi pasör ve pasör çaprazları var.

* Orta oyuncusu olmanın zorlukları neler?

Sabit bir yerde değilim, kontrol etmem lazım. Odağımın sürekli açık olması lazım.

* Voleybola başlarken ne tür fedakârlıklar yaptınız?

16 yaşında ailemi bırakıp voleybol için İstanbul’a geldim, 9 yıldır onlardan uzağım. En büyük fedakârlığım bu. 16 yaş küçük bir yaş bence, aileye ihtiyaç olabiliyor. Çok şükür her zaman destek oldular ama tek başıma İstanbul... Erken olgunlaştırdı.