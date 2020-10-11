Hayvanlar tükeniyor, doğa alarmda, insanlık seyrediyor

64 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nin hemen öncesinde bir taahhütname imzalayarak önümüzdeki 10 yıl içinde doğa kayıplarını sonlandırmayı vaat etti. Ardından 116 devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirve yapıldı: “Ormanları koruyalım”, “Tabii tabii denizleri de koruyalım”, “İklim değişikliğini unutmayalım”, “Bu işlere para ayıralım”… Konuşuldu da konuşuldu. Sonuç: “Seneye Çin’de görüşürüz” dendikten sonra toplantı dağıldı. Durumun karikatürize edildiğini sanıyorsanız detaylara www.un.org internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneği’nin (ZSL) iki yılda bir hazırladığı Yaşayan Gezegen serisinin 2020 Yaşayan Gezegen Raporu’na göre COVID-19 gibi hayvan kaynaklı hastalıkların ortaya çıkışında da etkili olan çevre sorunları, yarım asırda hayvan popülasyonunun ortalama üçte iki azalmasına yol açtı. Doğa tahribatı ve yaban hayvanlarının hayatına müdahale bu düşüşteki başlıca nedenlerden...

Rapora göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğal alanlarımızı ve tür popülasyonlarımızı hızla kaybediyoruz. Örneğin, Ereğli ve Hotamış Sazlıkları, Seyfe, Tersakan ve Eşmekaya gölleri başta olmak üzere Anadolu’daki pek çok göl son 20 yıl içinde kurudu. Acil önlem alınmadığı takdirde Tuz Gölü, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Burdur, Eber, Kulu Gölü ve diğerlerini de kaybedebiliriz. Büyük Menderes, Gediz, Ergene gibi önemli akarsularımız da her geçen gün biraz daha kirlenerek doğal yaşam için elverişsiz hale geliyor.

Amik Gölü kurudu, havaalanı yapıldı. Gölde yaşayan yılanboyun kuşunun soyu tükendi.

KISA KISA...

KARANTİNA KUŞLARIN SESİNİ DEĞİŞTİRDİ





On yıllardır serçelerin ötüşlerini kaydedip analiz eden biliminsanları, şehir sessizleştiğinde kuşların repertuvarının da değiştiğini açıkladı. Bölgelerini korumak ve çiftleşmek için öten kuşların, sessizlik döneminde ötüşlerinin kalitesini arttırdığını açıklayan Tennessee Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji bölümünden akademisyenler, insan kulağına daha yüksek sesli gibi gelen serçe ötüşlerinin ses düzeyinin karantina döneminde düşerek daha tatlı, yumuşak bir hal aldığını söylüyor.

CİLO VE SAT DAĞLARI MİLLİ PARK OLDU

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki doğa harikası Cilo ve Sat Dağları bölgesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından milli park ilan edildi. Bölgede şelale, göl, onlarca kilise, yaylacıların korunma amaçlı yaptığı yapılar, Türkiye’nin en yüksek iki zirvesinin bulunduğu Uludoruk ve 20 bin yıllık buzullar var.