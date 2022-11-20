Hayata 1 ay futbol arası

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En iyi milli futbol takımlarını buluşturan, olimpiyat oyunlarından sonraki en büyük spor turnuvasıiçin heyecan dorukta. 32 takım Katar’da buluştu. Son dört turnuvayı da Avrupa takımları kazanmıştı: İtalya (2006), İspanya (2010), Almanya (2014) ve Fransa (2018). Arjantin ve Brezilya bu seriyi bozmak; Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa, İspanya devam ettirmek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bir diğer eşleşmeyse son büyük turnuvalarına çıkan Messi ve Ronaldo arasında. Türkiye yok ama Süper Lig’in birçok yıldızı turnuvada sahnede...

‘Favorilerim Arjantin ve Brezilya’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

*Avrupa ülkelerinin formsuzluğu ve eksikleri dikkat çekici. Lionel Messi ile 35 maçtır kaybetmeyen ve tamamen kupaya odaklanan Arjantin’in performansı final yolunda önemli etken.

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* Tarihin en geniş ve potansiyelli kadrosuna sahip Brezilya da tamamen finale odaklanmış durumda. Son şampiyon Fransa ve İspanya güçlü adaylar. Benim favorilerim; Brezilya ve Arjantin.

* Gözler son kez bu turnuvada yer alacak Messi ve Ronaldo’da olacak.

Ama adından söz ettirecek isimler olarak Jude Bellingham, Jamal Musiala, Pedri, Rafael Leao ve Aurelien Tchouameni‘yi sayabilirim.

* Messi açıkçası Paris Saint-Germain tercihiyle rahatlamış ve mutlu bir görüntü çiziyor. Bu durum milli takıma daha fazla odaklanmasını sağladı. Ronaldo için aynı şeyleri söylemek zor. Kariyerinin en sıkıntılı ve mutsuz zamanlarını geçiriyor. Messi için kenetlenmiş Arjantin ile Ronaldo’suz yeni bir düzen arayışındaki Portekiz karşılaşırsa favorim elbette Arjantin olur.

*Kupa arası ligler için her zaman soru işaretleriyle doludur. Formda takımların düşüşüne, düşüşteki takımların da çıkışına sebep olabilir. Burada krizi çözecek kişiler de teknik adamlardır. Onlar eksiklere rağmen bir B ve C planını mutlaka uygularlar. O yüzden lider teknik adama sahip olmak böyle dönemlerde en önemli avantaj.

‘Messi damga vuracak’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

* Favori takımlarım; Arjantin, Brezilya ve Fransa...

* Turnuvaya Lionel Messi’nin damga vuracağını düşünüyorum. Kylian Mbappé de öne çıkacak.

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* Messi ve Ronaldo’nun son kupaları... Messi kadar Ronaldo da bireysel olarak çok öne çıkar. İkisinin eşleşmesi olursa bence Messi kazanır ve harika bir maç olur.

* Türkiye bu turnuvaya katılsaydı şanslı bir kurayla gruptan çıkardık. Sonra bir tur daha atlardık. Varsayım yaptığımıza göre gönlümden geçen en az yarı final olurdu.

* Ligler için kupa arası oldukça uzun. Kupada oynayan oyuncuların bir yorgunluk yaşayacakları kesin. Oynamayanların adaptasyon sorunu yaşayacakları da kesin.

‘Sürpriz adayım Antalya’dan’

Uğur Meleke, Hürriyet spor yazarı

* Turnuvaya damga vuracak genç oyunculardan Jude Bellingham (19), Jamal Musiala (19), Youssoufa Moukoko (17) örnek gösterilebilir. Ayrıca Amerikalı Yunus Musah da (19) enteresan bir oyuncu.

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* İspanya sürpriz yapmaya aday bir takım. Favoriler arasında gösterilmiyor ama bence göze en hoş gelen futbolu oynuyorlar.

* Katar’ın ev sahipliği konusunda futbolculara görüş bildirme yükü yüklenmesi anlamsız. Bugün tepki verenler 10 yıl önce daha gür konuşmalılardı.

* Gol kralı da asist kralı da Messi olsun isterim.

* Kariyerini Türkiye’de sürdüren isimlere bakacak olursak turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçikalılar Michy Batshuayi ve Dries Mertens tabii ki kendilerince şanslılar. Benim sürpriz adayım Antalyaspor’da oynayan Amerikalı Haji Wright...

‘Dünya geçmişe göre daha duyarlı ama...’

Uğur Vardan, Hürriyet yazarı

* Dünya Kupası futbolsever için bir yaz eğlencesi ve geleneğidir. Geniş topluluklar çay bahçelerinde, sahillerde toplanır, maçlar izlenir. Yazın bunaltıcı sıcağında futbolla serinlenir. Katar 2022 öncelikle bizi bu ritüellerden mahrum edecek.

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* Katar’ın ev sahipliğini tartışanlar oyuna hâlâ romantik bakanlarla siyaseten sol çizgide duranlar ve vicdani dertleri olanlar.

* Futbol çok uzun süredir içinde büyük paraların döndüğü bir alan. Futbolun baronları için de oyunun amatör ruhu hiçbir zaman öncelikli bir kriter olmadı. Para gelsin de nereden gelirse gelsin diye baktılar.

* Almanya’daki ‘Boykot Katar 2022’ adlı oluşumun çağrısı şöyle: “Katar’da insan haklarının hiçe sayılması, göçmen işçilerin kötü yaşam koşulları, FIFA’nın açgözlülüğü ve bu tür organizasyonlardaki yolsuzluklar...” Keza The Guardian geçen yılki bir haberde Katar’da 2010’dan bu yana 6 bin 500’e yakın göçmen işçinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Dünya Çalışma Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü de yayımladıkları raporlarda benzer sorunlara dikkat çektiler.

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* Katar bütün bu raporları yalanladı, FIFA da bu konuda pek gayretli görünmedi. Ama bence protestolar turnuvaya damga vurmaz. Çünkü futbolsever denen kitlenin bir kısmı hariç geneli bu tür meseleleri pek dert etmez, oyunun büyüsüne kapılıp maçları izlemeyi yeğler.

* Dünya Kupası organizasyonunun Katar gibi demokratik açıdan dertleri olan ülkelere verilmesi yeni bir durum değil. Arjantin 1978 de faşist Videla yönetimi iktidardayken düzenlendi. Ama içinde yaşadığımız dünya tabii ki geçmişe göre daha duyarlı, hassas reflekslere sahip ve itirazların, farklı seslerin daha çok çıkması doğal. Bence bu tür turnuvalar sporu ya da özelinde futbolu seven, büyüten, gelişimine katkıda bulunan ülkelerde düzenlenmeli.

* 2006 Dünya Kupası’nı yerinde izlemiş ve Almanya’nın ev sahipliğini çok beğenmiştim. Dönüşte de şöyle bir yargım oluştu: “Bence bütün dünya kupalarını Almanya düzenlesin!”