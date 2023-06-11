Hâlâ umut var

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WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Derneği) 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde basınla bir araya geldi. Derneğin yetkilileri seçim sonrası yeni döneme ilişkin Türkiye doğasına dair taleplerini dile getirdi. Toplantıda WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere yaptığı konuşmada “Bugün ülkemiz ve dünya ikili bir krizin içinden geçiyor. Hem doğa ve biyolojik çeşitlilik kayıpları hem de iklim krizi bir arada yaşanıyor” dedi. Karadere daha güçlü, sağlıklı ve afetlere dirençli bir Türkiye için iklim krizi ve doğa kayıplarıyla ilgili gelecek endişelerini de gidermenin mümkün olduğunun altını çizdi ve WWF-Türkiye olarak taleplerini şöyle sıraladı:

İklim kriziyle mücadele için sera gazı emisyonları 2030’a kadar en az yüzde 35 oranında azaltılmalı. Orman alanlarında maden, turizm, yapılaşma gibi amaç dışı alan tahsisine ve aşırı ağaç kesimine son verilmeli. Kara, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde korunan alanlar 2030’a kadar yüzde 30’a çıkarılmalı. Tüm kıyılarımızda gırgır avcılığı için avlanma derinliği minimum 50 metreye çıkarılmalı ve balıkların göç yolu olan İstanbul Boğazı 2025’e kadar gırgır balıkçılığına tamamen kapatılmalı. Doğa ve insanın sağlığı, çiftçinin refahı için 2030’a kadar tarım alanlarının en az yüzde 25’inde onarıcı tarım yapılmalı. Kuraklık ve iklim kriziyle mücadeleyle su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ‘Su Kanunu’ taslağı bir an önce yasalaşmalı. 2030’a kadar doğaya karışan plastik sıfırlanmalı. Doğanın ve çevrenin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler etkin olarak uygulanmalı, denetimler sıkılaştırılarak ihlallere sıfır tolerans gösterilmeli. Tüm süreçler katılımcı, şeffaf, özellikle dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde yürütülmeli ve değişimden etkilenecek tüm kesimlerin mağduriyetlerini giderecek adil dönüşüm uygulanmalı. Üretime yönelik tüm teşvik ve fonlar temiz üretimi, doğa dostu teknolojileri ve karbonsuzlaşmayı destekleyecek şekilde kirleten yöntemlerden sürdürülebilir ve döngüsel üretime yönlendirilmeli

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WWF-Türkiye ekibi basınla bir araya geldi.

Doğayı karşımıza değil yanımıza alan, doğa temelli çözümlerden hareket eden, doğayla uyumlu, döngüsel topyekûn bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunun da altını çizen Nafiz Karadere doğanın siyaset üstü bir konu olduğunu da sözlerine ekledi. WWF-Türkiye yetkili ve uzmanları gezegenin sorunlarının çözümü için yeterli olmasa da her geçen gün mesafe alındığını ve bu konudaki talebin hem Türkiye’de hem dünyada biraz daha güçlendiğini söylüyor.

500’üncü türümüz bu güzellik oldu





Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde görülen ‘güneyli yakut renkli arı kuşu’ (Merops nubicoides) Türkiye’de görülen 500’üncü kuş türü oldu. ‘Güneyli yakut renkli arıkuşu’nu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ve Fransa Küresel Çevre Fonu (FFEM) tarafından desteklenen Kızılırmak Deltası İzleme ve Veri Yönetimi projesi kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışması sırasında, kuş araştırmacısı Nizamettin Yavuz fotoğrafladı. Bu kayıt, Türkiye’ye 500’üncü, Kızılırmak Deltası’na da 365’inci kuş türünü kazandırmış oldu.

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Efsane meğer her yerdeymiş





Yıllarca aradığımız ancak bir türlü bulamadığımız Anadolu leoparı deyim yerindeyse bir göründü pir göründü. Türkiye’de nesli tükendiği düşünülürken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün ilk kez 25 Ağustos 2019’da fotokapanla görüntülediği Anadolu leoparının popülasyon alanının tüm Akdeniz ve Ege illerini kapsadığı kaydedildi. Yetkililer son olarak Batı Akdeniz’de 2 leopara ait 58 görüntü elde edildiğini açıkladı.

Duman ABD’nin rengini değiştirdi





Kanada’da uzun süredir devam eden yüzlerce orman yangınından yükselen dumanlar New York, Massachusetts ve Connecticut’ın aralarında olduğu birçok ABD kentinin rengini kahverengiye çevirdi. Dumanın havadaki zararlı partikül madde miktarını arttırdığını belirten uzmanlar hava kalitesi uyarıları yaparken yetkililer insanların açık hava aktivitelerinden kaçınmalarını önerdi. Koşulların daha da kötüleşmesinin beklendiği New York’ta, devlet okulları açık hava etkinliklerini iptal etti. Yetkililer, kent sakinlerine pandemi sonrası raflara kaldırılan maskeleri kullanmalarını öneriyor