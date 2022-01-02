Hafızalarımıza kazınacak bir yıla hazır mısınız?

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TUTULMALAR

TARIM ÜRÜNLERİNE ULAŞMAK ESKİSİ KADAR KOLAY OLMAYABİLİR

Kasım 2021’de Güneş ve Ay tutulmaları Boğa ve Akrep aksına geçti; 2022’de gerçekleşecek tutulmaların kuzey Ay düğümü Boğa burcunda, güney Ay düğümü Akrep burcunda olacak. Tutulmaların etkilerine geçmeden önce Boğa-Akrep aksının neleri temsil ettiğini anlatayım...

Boğa burcu para, tarım, toprak, sanat, ticaret, finans kurumları, gıda ve müzisyenlerle ilgilidir. Akrep burcuysa ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, vergiler, hırsızlık, cinsellikle ilgili konular, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, suçlar ve gizlilikle yürütülen işler demektir.

Kuzey Ay düğümü Boğa burcunda gerçekleşeceğinden, 2022’de Boğa’nın temsil ettiği konuları geliştirmemiz gerek. Acilen tarıma yatırım yapmalıyız, tarım ürünlerine ulaşmak eskisi kadar kolay olmayabilir, ürün ve tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanabilir. Bizi ekonomik açıdan güçlendirecek hamlelere ihtiyacımız var; 2022, ciddi bir ekonomik krize işaret edebilir! Değişen ekonomik yapılar ve güçlenen kripto piyasası derken dünyayı finansal açıdan oldukça zor bir sene bekliyor. Borsa ve finansal kurumlarla ilgili büyük yapılanmalar, değişimler yaşanabilir. Toprak grubu burçlarda meydana gelen tutulmalar, depremle de ilgilidir. 2022, depremlerin çokça konuşulduğu bir sene olabilir; depremle ilgili tedbirler arttırılmalı.

Akrepteyse en çok dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle... Radyoaktif maddeler ve özellikle uranyum konusunda krizler doğabilir, radyoaktif madde sızıntıları yaşanabilir. Borçlanmaların artması, finans kurumlarının güvenirliğini kaybetmesi söz konusu... Maden ocaklarıyla ilgili sorunlar olabilir. Cinsel suçlarda artış görülebilir. Gizli örgütler gündeme gelebilir.

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Bu, tutulma aksındaki genel tablo... Şimdi bu sayfada tüm tutulmaları tek tek, ayrıntılı şekilde inceleyelim.

KRALİÇE’NİN MÜCEVHERLERİNE NE OLACAK?

30 NİSAN KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI

Bu tutulma, Boğa burcunun 2’nci dekanında (burçların 10’ar derecelik üç bölüme ayrılması) gerçekleşecek; Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak, 1.37’de sona erecek. Boğa burcunun 2’nci dekanındaki Güneş tutulmaları yolculuklardaki tehlikelere işaret eder. Öte yandan Uranüs’ün temsil ettiği konular (skandallar, beklenmedik olaylar, uzay ve teknolojiyle ilgili gelişmeler, isyanlar, havayolları ve elektrik) da gündemde olacaktır. Beklenmedik kur hareketleri oluşabilir. Kripto para piyasasında da yukarı yönlü ciddi bir hareketlilik olabilir. Dünyada ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın yanı sıra grevlerin çıkması olası. Depremler olabilir, uçak kazaları yaşanabilir. Teknolojiyle ilgili yeni gelişmeler kapıda; bilimsel keşifler ortaya çıkabilir.

Bu tutulmaya eşlik edecek Achird sabit yıldızı, değerli madenler, mücevherler, altın ve ‘kraliçeye düşmanlık’la ilgili bir yıldız. Altın fiyatında ani yükselişler gözlemlenebilir, bir de ‘Kraliçe’nin mücevherlerine bir şey mi olacak’ diye düşünmeden edemedim. Bu tutulma İngiltere Kraliçesi’yle ilgili önemli durumları, özellikle maddi konuları gündeme getirebilir.

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TÜRKİYE AÇISINDAN...

Bakanlıklarda ve kabinede değişiklikler yaşanabilir, erken seçimle ilgili gelişmeler olabilir. 2002-2003 tutulmaları aynı derecelerde gerçekleştiğinde Türkiye’de erken seçim olmuştu. 2022’de erken seçime dair güçlü işaretler bulunmakta! Türkiye’de ayrıca ani kur dalgalanmaları görülebilir.

TÜRKİYE’DE ÇOCUK SAĞLIĞI KONUSU ÖNE ÇIKABİLİR

16 MAYIS AY TUTULMASI

Akrep burcunun 3’üncü dekanında meydana gelecek tutulmaya, Arrakis sabit yıldızı eşlik edecek. Akrep burcunun 3’üncü dekanı, şiddetli hastalıklar ve karmaşayla ilişkilidir. Kova burcunda seyahat eden Satürn, tutulmayla sert bir etkileşim kurduğu için, özgürlükler kısıtlanabilir, insan haklarıyla ilgili mücadeleler söz konusu... Havayolları ve teknolojiyle ilgili sorunlar olabilir, bu dönem kripto paraların güvenirliğini de konuşabiliriz.

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Öte yandan siyasi skandallar gündeme gelebilir, kapalı kapılar ardında yapılan konuşmalar ifşa edilebilir. Deprem yine gündemde! Arrakis sabit yıldızı zehirlenmelere ve sürüngen hayvanlardan gelen tehlikelere de işaret ediyor.

TÜRKİYE AÇISINDAN...

Borsa veya bankacılıkta yeni kurallar konabilir. Bu, rizikoların olduğu bir tutulma... Yeni vergiler, vergi zamları, zamlar söz konusu olabilir. Hukuk sistemiyle ilgili değişimler gündemde... Çocuk sağlığı konusu da konuşulabilir.

KADINLARLA İLGİLİ, İSYAN ETTİRECEK DURUMLAR...

25 EKİM KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI

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Bu tutulmanın başrolü Venüs! Akrep burcunun ilk dekanında meydana gelecek bu tutulmada öne çıkan konular kadınlar, cinsellik, altın, sanat-sanatçılar ve tiyatro olacak. Ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, hırsızlar, kamu güvenliği ve mafyayla ilgili konular da ön plana çıkacak. Altında tarihi kırılmalar meydana gelebilir. Gizli aşk ilişkileri ortaya çıkabilir, kadınlarla ilgili büyük krizler yaşanabilir, taciz-tecavüz konusu gündeme gelebilir, önemli- kadın sanatçılar vefat edebilir. Bu tutulmaya Enif sabit yıldızı eşlik edecek. Dolayısıyla okyanus kaynaklı depremlerin veya okyanuslarda kazaların olması da bir ihtimal...

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TÜRKİYE AÇISINDAN...

Sanat konusunda önemli başarılar, ödüller gelebilir. Yalnız kadının toplumdaki yeriyle ilgili isyan ettirecek durumlar yaşanabilir. Borsada, özellikle altın piyasasında ani dalgalanmalar söz konusu olabilir, vergi yapılanmaları da gelebilir. İlkbahar aylarında bir seçim olmazsa eğer, bir diğer opsiyon, işte bu tutulma zamanı!

BİLİMSEL KEŞİFLER KAPIDA!

8 KASIM AY TUTULMASI

Boğa burcunun 2’nci dekanında meydana gelecek olan bu tutulma, Kraliçe’nin ölümüne ve tarım ürünlerinin azlığına işaret ediyor.

Tutulma Uranüsyen olduğundan, Uranüs’ün temsil ettiği konular yani skandallar, teknolojiyle ilgili gelişmeler, isyanlar, havayolları ve elektrik gündemde olacaktır. Depremler yine ve yine gündemde! Uçak kazaları yaşanabilir. Öte yandan bilimsel keşifler ve icatlar gündemi değiştirebilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN...

Bu tutulma, bakanlıklar, Meclis ve Hazine’yi temsil eden alanda olacak. Özellikle ekonomiyle ilgili kişilerin görev ve yetkileri değişebilir.

SATÜRN, 7 MART 2023’E KADAR KOVA BURCUNDA!

HANGİ KONULARDA SINAVLAR VERECEĞİZ?

Satürn, düzen getirme, kısıtlama ve sınav demektir. Satürn, 2023’ün Mart ayına kadar Kova burcunda seyahat ederek bizleri Kova burcunun temsil ettiği konularda birtakım sınavlara tabi tutacak. Kova burcunun temsil ettiği konular, özgürlük, insan hakları, bireyselleşme, dâhiler, biliminsanları, icatlar, devrimler, sürgünler, bağımsızlık, dernekler, uydu yayınları, sivil toplum kuruluşları, UFO’lar, yapay zekâ, uzayla ilgili her türlü konu, astroloji, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, akıl hastaneleri, dolaşım sistemi, kalp, tansiyon, bilekler, bacaklar ve damarlar.

Biliyorsunuz, koronayla birlikte kontrollü bir özgürlüğe geçiş yapıldı. Satürn Kova burcundan çıkmadan eski özgür günlerimize tam olarak döneceğimizi düşünmek hata olur. Düşünce özgürlüğü bu dönem öne çıkan başlıklardan biri olacak. Ayrıca uzayla ilgili yatırımlar da bu süreçte gündemi meşgul edebilir.

İnternet ve sosyal medyayla ilgili yeni düzenlemeler de kapıda. Yine internet güvenliğiyle ilgili pek çok sınav vereceğiz, özellikle kripto para dünyası 2022’de ciddi bir güvenlik sınavına tabi tutulabilir.

Satürn, 17 Aralık 2020’de Kova burcuna geçti, Mart 2023’e kadar burada seyahat etmeye devam edecek. Yani önümüzdeki bir sene boyunca Kova burcunun temsil ettiği konular ön planda olmaya devam edecek. Bunlar arasında biliminsanları, icatlar, yapay zekâ, UFO’lar ve uzayla ilgili her türlü konu da var.

SATÜRN-URANÜS KARE AÇISI...

SOSYAL DÜZEN DEĞİŞİMİ KAPIDA!

2021’e damgasını vuran, Satürn’le Uranüs arasındaki güçlü etkileşimdi. Bu etkileşim, eski düzenle yeni düzen arasındaki savaşı temsil ediyordu. Koronanın getirdiği yeni sosyal düzenin (maskeler, aşılar, PCR, sosyal kısıtlamalar vs.) yanı sıra kripto paralar sistemde yerini bulmaya çalıştı. Bu etkileşim sonucu ayrıca Ermenistan ve Mynamar’da darbe girişimleri oldu, Elon Musk Starlink uydularıyla gökyüzünü donattı, NASA’nın uzay aracı Perseverance Mars’a iniş yaptı, Amerika ve Almanya’da salgın önlemleri protesto edildi.

Satürn-Uranüs etkileşimi, 2021’in bir uzantısı şeklinde çalışmaya devam edecek... 1 Şubat’ta, 30 Nisan’da, 12 Ağustos’ta ve en son eylülde Satürn’le Uranüs arasındaki etkileşim tetiklenecek. Yani 2022’de de ekonomik anlamda taşların yerinden oynayacağı, bazı ülkelerde darbe girişiminin olacağı, uzayla ilgili gelişmelerin yaşanacağı zamanlar söz konusu. Özgürlükle ilgili protestoların düzenlenebileceğini de düşünebiliriz. 2021’de Satürn-Uranüs etkileşimiyle, Mark Zuckerberg Facebook’un ismini değiştirdi, Metaverse yaptı. Metaverse, önümüzdeki yıllarda insanlığın yeni sosyalleşme alanı olacak. Burası, sosyal anlamda yaptığınız her şeyi, sanal bir dünya üzerinde gerçekleştirebileceğiniz bir yer... Kısacası, sosyal düzen değişiminin en büyük devrimlerinden biri gerçekleşmek üzere! Nasıl ki yıllar önce sosyal medya diye bir şey yoktu ama şu an neredeyse hepimizin bir sosyal medya hesabı var, işte aynı konu metaverse için de geçerli olacak. Kendinizi yeni sanal dünyada yaşamaya şimdiden hazırlayın.

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ DÖNÜŞÜ HARİTASI

SAĞLIK SİSTEMİYLE İLGİLİ YENİ YAPILANMALAR...

Güneş dönüşü haritası, bize Türkiye’de 1 senelik süreçte neler olabileceğine dair fikir verir. Ülkemizin 2021-2022 haritasında Balık burcu yükseliyor. Bu durum, Balık burcunun temsil ettiği konuların ana gündemimiz olacağı anlamına geliyor. Balık burcu, kendini adamak, sanat, şifa, yaratıcılık, deniz, uyuşturucu, terapistler, alkol, cezaevleri, hastaneler, film endüstrisi, su kaynakları, hayır işleri, ilaç sektörü, ekonomik buhran ve dolandırılma gibi konuları temsil eder.

Denizlerde müsilaj sorunu bu sene yeniden gündem olabilir. Ülkece su kaynaklarımızı kullanma şeklimize dikkat! Bu konuyla ilgili yatırımlar yapmaya özen göstermeliyiz, su önemli bir gündem maddesine dönüşebilir. Uyuşturucu maddelerle ilgili büyük operasyonlar sözkonusu... Dini temsil eden kişiler ve dini konular daha fazla ön planda olabilir. Ülkemizde ortaya çıkabilecek tedavi yöntemlerini konuşabiliriz, hatta bu belki de korona ilacı olacaktır.

Türkiye’nin yeni yaş haritasında 1’inci ev dediğimiz alanda Neptün var. Neptün, sisli bir yolda yürüyormuş hissi yaratır. Sene boyunca birçok konu havada kalabilir. Neptün’ün vurgulandığı seneler; seller, sisler ve depremler konusunda tehlikeli zamanlardır! Neptün, dolandırılma ve kandırılma gibi temaları da temsil eder; adımlarınızı dikkatli atın. Neptün’ün Venüs’le olan sert etkileşimi, ilişki skandallarına, önemli kadın figürlerinin hayal kırıklığı yaratabileceğine de işaret ediyor.

2022’de su kaynaklarımızı daha özenli kullanmalıyız.

Güneş’in 8’inci evde olması, Ay’la kurduğu sert etkileşimle birleşince bunu erken seçim olarak yorumlayabilirisiz. Erken seçim olmazsa da borsada önemli gelişmelerin yaşanacağını, özellikle lüks ürünlerin vergilendirmesinde değişiklikler olabileceğini söyleyebiliriz.

Ay’ın hem Aslan burcunda hem de haritanın 5’inci evinde olması, çocukların, sanatçıların ve eğlence yerlerinin ön planda olabileceğine işaret ediyor.

30 Nisan ve 22 Ekim civarında, finansal ve askeri konuların yanı sıra sağlık sistemiyle ilgili yapılanmalar da kapıda.

JÜPİTER’İN BALIK VE KOÇ BURÇLARINDAKİ SEYAHATLERİ

DÜNYAYA YÖN VEREBİLECEK YENİ LİDERLERLE TANIŞABİLİRİZ

Jüpiter’in ilk görevi, iyi veya kötü ne varsa büyütmektir. Bu gezegenin temsil ettiği ve yönettiği konular, fırsatlar, finans, inanç-dini konular, akademisyenler ve üniversiteler, yabancılar, yurtdışı, yayıncılık, zenginlik ve zengin kişiler, felsefe, turizm, spor, kibir, hava olayları ve yıldırımlar...

11 MAYIS 2022’YE KADAR...

Jüpiter, 2021’de Balık burcundaki seyahatini 14 Mayıs-29 Temmuz arasında gerçekleştirdi. Balık burcu şifa, tıp, ilaç sektörü, sinema, spiritüel konular, sanat, dans, denizler, uyuşturucu, alkol, cezaevi, hastane, hayır işleri, sosyalizm ve toplumsal travmalarla temsil edilir. 2021’de bu söylediğim tarihler arasında Türkiye’de ve dünyada aşılama hız kazandı, korona ilacı için çalışmalar yoğunlaştı. Sinemalar açıldı, ülkeler seyahat kurallarını güncelledi, uzun zamandır kapalı olan eğlence sektörü az da olsa nefes almaya başladı. Haziran’da Fatih adlı sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz buldu. Öte yandan her şeyin fiyatı neredeyse iki katına çıktı.

Jüpiter 29 Aralık 2021’de Balık burcuna geçti ve 11 Mayıs 2022’ye kadar burada seyahat edecek. Bu süre zarfında dünyada şifalanma yeniden hız kazanacak, hatta bu sefer aşıdan çok ilaç haberleri alabiliriz. Dünya genelinde din veya inançla ilgili iyi, kötü konular büyük bir hızla yayılabilir. Jüpiter’in büyüteç etkisiyle tsunamiler, seller, tufanlar söz konusu; özellikle nisan ayına dikkat! Jüpiter Balık burcundayken herkes kolay yoldan zengin olmanın hayallerini kurmaya başlar ama bunlar sadece hayaldir! Ve bu transit sona erdiğinde büyük pişmanlıklar doğar. Bu dönem ayrıca her şeyin fiyatının çok ama çok artacağı bir dönem... İyi haber: Doğalgaz konusunda büyük ilerlemeler kaydedilebilir, gaz kaynakları bulunabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN...

Anayasada büyük bir değişikliğe gidilebilir. Yeni üniversiteler açılabilir, ancak eğitim ve sınavla ilgili belirsizlikler, karmaşa yaratacak durumlar söz konusu.

2022’de aşılardan çok, koronayı tedavi eden ilaçları konuşabiliriz.

11 MAYIS 2022-17 MAYIS 2023 ARASINDA...

Gelelim Jüpiter’in Koç burcundaki seyahatine... Jüpiter, 11 Mayıs 2022’de Koç burcuna geçip 17 Mayıs 2023’e kadar burada seyahat edecek. Jüpiter bu sefer Koç burcunun temsil ettiği konuları büyütmeye başlayacak. Koç burcu astrolojide yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin çıkışları, sansasyonlar, enerji kaynakları, askeri konular, sporcular ve çocukları sembolize eder. Jüpiter’in Koç burcundaki seyahati korkarım ki yazın yangınların sayısını ve büyüklüğünü arttıran bir etki yaratabilir. Sönmüş veya yarı sönmüş volkanların aktif hale gelmeye başlayabileceğini söylemek de hata olmaz. Kuraklık ve gıda sorununun artması, beklenen konulardan biri...

Bunun yanı sıra ülkelerin ekonomik savaşlarına da şahit olabiliriz. Eyi haliyle yeni enerji kaynaklarının keşfi, iklim krizinin etkilerini indirmek için doğal kaynaklara dönüş, karbon salımını azaltacak çalışmaların hız kazanması söz konusu... Belki de

güneş veya ateş enerjisinden yeni bir kaynak elde edebiliriz.

Askeri hareketliliğin artabileceği bir süreç de olabilir. Jüpiter bu burçta sıkça büyük patlamalara sebep olabilir. Kahramanlık yapan, kurtarıcı kişilerin hikâyesini de görebiliriz. Jüpiter’in Koç burcundaki seyahati dünyaya yeni bir yön verebilecek yeni liderlerin de görünür olmasına yardımcı olacaktır.

TÜRKİYE AÇISINDAN...

Yeni parti ve liderlerin ortaya çıkışını görebiliriz. Gururlanacağımız sportif başarıların yanı sıra diğer ülkelerle kurulacak ekonomik bağlantılar da ülkemize güç verecektir.

TÜRKİYE’NİN ASTROLOJİK HARİTASINDA 2022

ÜLKEMİZ BİRÇOK ALANDA HIZLA DİJİTALLEŞMEYE GİDEBİLİR

Şubat 2022’de Türkiye’nin 5’inci evinde Kova yeniayı meydana gelecek. Bu yeniayın etkilerini 30 ay boyunca hissedeceğiz. Bu süreci, orijinal eğlence anlayışları, farklı sanat akımları, özgürlük için atılacak önemli adımlar, borsayla ilgili sıradışı metotların kullanılması ve yeni bir düzene geçiş gibi düşünebiliriz. Ülkemiz birçok alanda hızla dijitalleşmeye gidebilir.

2012’den beri Plüton, diplomatik ilişkileri temsil eden bir alandaydı. Plüton bir yerden geçerken, o eve ait her şeyi yıkar ve yeniden düzenler. 2012’den beri diğer ülkelerle kurduğumuz ilişkileri düşünün; işte artık bu yapılanma süreci sona eriyor. 22 Şubat’ta Plüton 8’inci eve geçecek ve bu ev, krediler, faizler ve vergilerle ilgilidir. Yani bu konularda bizleri çok ama çok büyük değişimler bekliyor.

Kasım’da Plüton’la Satürn arasındaki sert görünüm, borsada yeni bir düzene geçileceğinin habercisi olabilir.

21 Nisan ve 7 Eylül haftalarında Neptün’le Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Bu etkileşim, özellikle sanatla ilgili ödüllere işaret ediyor. Askerliğe ilişkin önemli gelişmeler yaşanabilir; din eğitimiyle ilgili yapılanmalar da söz konusu...

30 Ekim haftası eğitim sistemiyle ilgili konularda krizler var. Birtakım gizli konuşma ve belgeler ortaya saçılabilir.

6 Kasım haftasında Plüton’la Satürn arasında gerilimli bir görünüm meydana gelecek. Bu görünüm, gençleri ilgilendiren konularda ve borsada yeni bir düzene geçileceğine; diğer ülkelerle yapılan anlaşmaların yeniden düzenleneceğine işaret ediyor.