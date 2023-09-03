Estetik mağdurları anlatıyor... Daha çekici olayım derken eldeki güzellikten oldular!

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Teknoloji dünyasında her gün bir yenilik yaşanırken tıp dünyası da bu yeni teknolojileri kullanıyor. Bir operasyonla insanlar büyük bir dertlerinden kurtulabiliyor. Estetik uygulamaları için de bu durum geçerli. Daha kusursuz görünmek, daha güzel olmak için her gün pek çok kişi işlem yaptırıyor, bıçak altına yatıyor. Ancak sağlık ya da güzellik için olsun, estetik işlemlerin ciddi bir cerrahi müdahale olduğunu unutmamak gerek. Merdiven altı işlemlerden kesinlikle uzak durulmalı aynı zamanda bu operasyonlar o alanda uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılmalı. Aksi takdirde ‘estetik faciası’ dediğimiz durumların ortaya çıkması sürpriz olmuyor.

Estetik operasyonlarında umduklarını bulamayanlar başlarına gelenleri uzman doktorlarsa ne yapılması

gerektiğini anlattı.

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‘İstediğimden daha küçük ve kalkık bir burun oldu’

Mehmet Ali B. (54)-Avukat

◊ Karadenizliyim, bizde ortalamadan biraz daha büyük olabiliyor burunlar. Yüzüme uygun, daha biçimli bir burun için rinoplasti (burun estetiği) oldum. Ameliyat ve iyileşme sürecinde sorun yaşamadım. Sorunum artık istediğimden çok küçük ve kalkık bir burnum olması . Duruşumun yüzüme yansımadığını düşünüyorum.

◊ Burnum eskisinden güzel ama ifadem değişti, daha doğal, daha büyük bir burnum olsa daha mutlu olurdum.

◊ Ortada hata yok, burun gayet düzgün ameliyat edildi. Baştan daha doğal burun çalışan bir hoca bulmam gerekirdi.

‘Enfeksiyon nedeniyle üç ameliyat geçirdim’

Havva K. (44)-Ev kadını

◊ Daha büyük meme istiyordum ama ameliyattan çekiniyordum. Instagram’da dolguyla meme büyütme yapacağını belirten bir mua-

yenehaneye başvurdum ve beni ikna ettiler. Ben de yaptırmak istedim.

◊ İlk yıl sorun yoktu. Memelerim güzel görünüyordu. Sonra bir memem sertleşti ve şekli bozuldu. Birkaç ay sonra diğer memem şişti ve kızardı, ağrımaya başladı. Gittiğim plastik cerrah kullanılan jelin enfekte olduğunu, boşaltılması gerektiğini söyledi.

◊ Bu enfeksiyondan kurtulmak için üç kere ameliyat oldum, yine de tam temizlenmedi. Jelden kurtulduktan sonra meme protezi konulacak. Benim için maddi, manevi ciddi maliyete ve sinir bozukluğuna yol açtı bu süreç. Neyse ki mahkemelik olmaktan çekindikleri için sorunların çözümüne yardımcı oldular.

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Gözkapağım düştü’

Hülya G. (48)-Sosyal medya uzmanı

◊ Gözkapağım yaşla birlikte biraz katlandı ve düştü. Botoks yaptırarak bu sorunu gidermek istedim. Sağ ve sol gözümde asimetri oluştu. Sol gözkapağım kalkacağına daha da düştü. İşlem yaptırdığım yer bir güzellik merkeziydi, uygulayan da bu işlemi gezici bir şekilde yapan bir hekimdi ama plastik cerrah ya da dermatolog değilmiş, bilmiyordum… Lazer uygulamalarıyla botoksu dağıtmaya çalıştılar. Üç ay sıkıntı yaşadım, sonra zaten botoks etkisini kaybetti. Çözüm için çaba gösterdiler, şikâyetçi olmadım.

Rekabet estetik facialarına yol açıyor’

Prof. Dr. Akın Yücel-Estetik ve plastik cerrahi uzmanı

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◊ Sosyal medyada sadece başarılı sonuçlar paylaşılarak, estetik işlemlerin her durumda iyi sonuç veren basit girişimler gibi gösterilmesi, talepte ciddi bir artışa yol açıyor. Bu eğitimsiz, ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan merdiven altı uygulamaları arttırıyor. Yükselen rekabet; fiyatların düşmesine, uygun olmayan ortamlarda ucuz malzemelerle işlemlerin yapılmasına, bu da estetik facialarına neden oluyor.

◊ Öncelikle komplikasyon riskini

en aza indirmek lazım. Bunun için doğru hekimi seçmek gerekiyor. Uzmanlık eğitimi almış, yapacağı işlem konusunda yeterli bilgisi ve deneyimi olan hekimler tarafından, donanımlı bir ortamda kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan işlemlerde komplikasyon riski en aza iner. Doğru doktor, oluşabilecek komplikasyonları da doğru yönetir. Komplikasyon yaşayan hastalara tavsiyem, eğer işlemi yapan doktorun uzmanlığı konusunda bir sorun yoksa ve aradaki güven ilişkisi yıkılmadıysa, çözümü yine hekimlerine bırakmaları.

◊ Yapılacak işlemle ilgili önceden bilgi sahibi olmak, ameliyat süreci, sonrası ve olası sonuçlar hakkında fikir edinmek önemli. Ancak internette doğru-yanlış birçok bilgi ve yorum mevcut. Bunları okumak, ameliyat videoları izlemek gereksiz kafa karışıklığına yol açıyor. Doktorunuzun vereceği bilgilerle yetinmeniz, aklınızdaki soruları yine hekiminize sormanız daha doğru bir yaklaşım. Plastik cerrahide her sorun için farklı yöntemler vardır. Cerrahınızı alışkın olduğu yöntemin dışında, başka teknikleri uygulamaya zorlamayın.

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‘Ameliyattan beklenti gerçekçi olmalı’

Op. Dr. Emre Üregen-Estetik ve plastik cerrahi uzmanı

◊ Hastalıklarınız, sağlık durumunuz nedeniyle ameliyata engel olabilecek konular ya da kullandığınız ilaçlar varsa bu bilgileri ameliyat öncesinde doktorunuzla paylaşmalısınız. Genelde estetik ameliyat için sağlık durumunuzun iyi olması ve

17 yaşını geçmiş olmanız lazım. Son estetik ameliyatlarımızı 65-70 yaşlarına kadar yapıyoruz. Daha yaşlı kişilerde estetik ameliyat yapmak uygun değil.

◊ Hastanın ne istediğini iyi tanımlaması lazım. Mesela bir yüz germe ameliyatı söz konusuysa beklenti, yüzün daha güzel gözükmesi mi, daha dinç bir ifade mi, daha pozitif bir yüz ifadesi mi; bunların en baştan hastayla konuşulması gerekiyor. Beklentinin gerçekçi olup olmadığı araştırılmalı, konuşulmalı.

◊ Artık her şeyin bir alternatifi çıkıyor ve bu bir şekilde daha ucuz bir yöntem oluyor. Uygulamaların maliyetine baktığımızda ucuzla pahalı arasındaki en önemli fark, malzemenin kalitesi ve doktorun tecrübesidir. Diyelim ki dolgu yaptıracaksınız; bu dolgunun FDA onaylı olanı var, onaylı olmayanı var. Sağlık Bakanlığı tarafından ithal edilmiş ürünler var, kaçak yollarla ülkeye getirilmiş ürünler var. Malzemenin kaliteli, uygulamayı yapanın işinin ehli olması önemli.

◊ Güzellik merkezlerinde kaş, kirpik, tırnak bakımı gibi uygulamaları yaptırmak uygun. Çok sınırlı lazer uygulamaları estetisyenler tarafından yapılabiliyor.

Ama botoks, dolgu, radyo frekansı kullanmak gibi ciddi uygulamaların bir güzellik merkezinde yapılması yasak ve hastalar için güvenli değil.

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‘Yüzümde bir belirip bir kaybolan şişlikler oluştu’

Aslı D. (51) Reklam ajansı sahibi

◊ Göz altlarıma yapılan dolgular bir türlü stabil kalmadı, ödem yaptı. Kendiliğinden eridiği için sorun ortadan kalktı. Ama asıl problem bir yıl sonra yanak kenarı ve elmacıkkemiği üzerine yapılan dolgulara vücudumun reaksiyon göstermesiyle başladı. Yüzümde bir belirip bir kaybolan şişlikler oluştu. Birçok test yaptırdım, sebebi anlaşılamadı. En son başvurduğum doktor eski dolgulardan kaynaklanabileceğini ve eritilmesi gerektiğini söyledi, onu dinledim, kurtuldum.

◊ Bu tür işlemler mutlaka alanında tecrübeli, uzman bir hekim tarafından yapılmalı. Sorunu anlayana kadar birçok gereksiz alerji ilacı aldım. İlk anda doğru hekime gitmek insanı hem zahmetten hem maliyetten kurtarıyor.

◊ Tüm ciddi klinikler bu tür sorunların olabileceğine dair bir onam formu imzalatıyor. Ama insan kendisine denk geleceğini düşünemiyor.

‘Üroloji doktoruna ışık dolgusu yaptırdım!’

Ece Demiralp (25)-Diyetisyen

◊ Üç sene önce burun, göz altı ve çene dolgusu yaptırdım. Bu sene de çene ve dudak yaptırdım. Masseter botoksu (çene botoksu) her 5 ayda bir yeniliyorum. Arada üst yüz botoksu yaptırıyorum.

◊ Ben asıl mağduriyeti yanlış doktora, yanlış işlem yaptırarak yaşadım. Üroloji doktoruna dudak ve göz altı ışık dolgusu yaptırdım! Herkes darp edildiğimi zannetmişti. Göz altımda enjektör damara denk geldi ve mosmor oldu. Dudaklarıma tek seferde

1,8 cm enjekte edildiği için adeta yüzümün yarısı kadar şişmişti ve mosmordu. Yamulması da cabası…

◊ Belirli bir güzellik standardı yok. Herkesin en iyi haline evrilmesi için dozu kaçırmadan, küçük dokunuşlarla, doğal görünümü korumak çok mühim. Bu yüzden kesinlikle doktorla planlı hareket edilmeli, model üzerinden gidilmemeli.

◊ Ödem için kullandığım sayısız krem ve buz kompresiyle, morluk içinde yaşadığım üç hafta gerçekten sosyal hayatımı mahvetti.

'Estetik yaptırdığım anlaşılsın istiyordum’

Esma S. (21)-Satış elemanı

◊ Burnum büyüktü, yaptırmaya karar verdim. Doktor, doğal bir burun yapacağını söylemişti. Yapıldıktan sonra memnun olmadım. Estetik yaptırdığım belli olsun istiyordum. Doğal bir burun gibi görünmesini istesem estetik olmazdım. Biri bana “Sen estetik mi yaptırdın?” dese ben buna üzülecek, bunu takacak biri değilim. Madem o kadar çile çektim bari belli olsun.