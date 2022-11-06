Günde 5 saatten az uyku yetmiyor

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‘Blok halinde uyumak gerekir’

Prof. Dr. Barış Metin, Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi, nöroloji uzmanı

* Bazıları günde 5 saat uykuyla sağlıklı bir yaşam sürerken diğerleri 8-10 saat uykuya gerek duyabiliyor. Kişinin ihtiyacını kaç saat uyuyunca kendini dinlenmiş hissettiğine bakarak anlayabiliriz. Vücudumuzun ihtiyacından az uyursak beyin ve kalp-damar hastalıkları, bağışıklık sistemi bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar ve obezite gibi birçok hastalığa yakalanma riskini arttırmış oluyoruz.

* Mümkün olduğu kadar blok halinde uyumak gerekir. Gündüz 12.00-13.00 arası kısa bir siesta sonrası daha dinç olabiliriz. Gece rahat uyumak için 1 saati geçmemek iyi olur.

* Herkes rüya görür. Rüyaları az hatırlayanlar genelde uykuları bölünmeyenlerdir. Yani hatırlayanlara göre aslında daha sağlıklı uyuyorlar.

* Vücudumuzda biriken ‘adenozin’ gibi bazı maddeler uykumuzun gelmesine neden olur. Uykuda bunların miktarı azaldığından uyandığımızda dinç hissederiz. Kahve adenozini baskıladığı için uykumuzu geçici bir süre kaçırır.

* İyi uyku için her gün aynı saatlerde yatmaya çalışmak faydalı olur. Yatakta televizyon izlemek, tablet-telefon kullanmak, ışıkta yatmak, akşam ağır yemek, alkol almak, geç saatlerde çay ve kahve içmek uykuyu kaçırabilir.

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‘En verimli saatler 21.00 ile 8.00 arası’

Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, Memorial Kayseri Hastanesi, Nöroloji Bölümü

* PLOS Medicine’ın çalışması 50 yaş üzeri kişiler üzerinde yürütülmüştür ve uyku yoksunluğunun hastalıklara davetiye çıkardığı sonucu elde edilmiştir. Erişkinlerle ilgili yapılan benzer çalışmalarda da yeterli uyumamanın beyin, kalp-damar, bağırsak ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri ortaya konmuştur.

* Genel olarak 1 yaşından küçük çocuklar günde ortalama 10-16 saat, ergenliktekiler 8-12 saat uyuyor. Erişkinlerin uyku ihtiyacı 6-9 saat arasında değişiyor. Sağlıklı bireyler genellikle gece 1-2 kez uyanarak blok halinde uyurlar.

* Evrim süresince insanlarda sirkadyen ritim dediğimiz ve uyku-uyanıklık zamanlaması anlamını taşıyan bir döngü oluşmuştur. Bu ritmi inceleyen çalışmalar en verimli uyku saatlerinin 21.00-8.00 arası olduğunu söyler.

* Hem kronik hem akut uykusuzluğun temel sebepleri stres, depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklardır.

* Uykusuzluk kadınlarda erkeklere göre 1.5 kat daha fazla görülür. Özellikle menopoz sonrası daha fazla yaşanabilir. 65 yaş ve üzeri kişilerde de uykusuzluk yüzde 50 oranındadır.