Göztepe Süper Lig’de: ‘Şampiyona âşık olmadık, aşkımızı şampiyon yaptık’

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Göztepe başarılarıyla ‘İzmir’in İncisi’ olarak anılan bir kulüp. 2025’te 100’üncü yıllarını kutlamaya hazırlanırken 1. Lig’den Süper Lig’e yükseldiler. Yalı tribün grubundan Behçet Şenözhür şehrin hislerini şöyle özetliyor: “Biz şampiyona âşık olmadık, aşkımızı şampiyon yaptık.”

◊ Onlarca anım var ama tüm camları kırılmış otobüsle kışın ortasında deplasmandan döndüğümüz günü unutmuyorum. Yavaş gitsek yol bitmiyor, hızlansak donuyoruz. Hepimiz zatürre olmuştuk.

◊ Nedense sezonun başından beri içimde bu sene şampiyon olacağımıza dair bir his vardı. O yüzden büyük bir sürpriz yaşamadım. Hak ettiğimiz yerdeyiz.

◊ Olabildiğince maçlara gideceğim, kombinemi alacağım.

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FUTBOLCULAR

‘Elimizden gelenin en iyisini yapacağız’

Fıratcan Üzüm

◊ Çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarımızın ilgisini sezon başından beri hissettik. Göztepe şehriyle, taraftarıyla, camiasıyla Süper Lig’de olmayı hak ediyor. Süper Lig’de de elimizden gelenin en iyisini yaparak taraftarımızı mutlu edeceğiz.

◊ Bizim oyun tarzımızın en güçlü yanı taraftarımız çünkü coşkulu futbol oynarken bizi iten güç onlar. Her zaman yanımızdalar. Göztepe’yi ait olduğu yere taşıdık, taraftarımız ve organizasyonumuzla Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefliyoruz.

Süper Lig’de mücadele etmişti.



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Göztepe en son 2021-2022 sezonunda

‘Kalıcı olmaya geldiler’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

◊ Göztepe, bırakın Süper Lig’i, bulunduğu her lige renk, heyecan katan bir takım. Muhteşem bir taraftar grubu ve muhteşem bir statları var.

O taraftar grubuyla maçı yaşamak bir futbolsevere ‘futbol ayinine katılma ve nirvanaya ulaşma’ duygusu yaşatıyor. Tüm bunları deneyimlediğim için söylüyorum. “Haydi bastır Göztepe, Gözteepee, Gözteepeee” sloganını izleyip dinlediğinizde sizin de tüyleriniz diken diken olacak. Kaldı ki İzmir gibi mükemmel bir şehrin yaşadığı büyük eksiklikti Süper Lig. Bu sezon itibariyle şöyle bir uğrayıp gitmeyecekler. Ayakları yere sağlam basıyor ve kalıcı olmaya geldiler. İyi şanslar Göztepe...

◊ İstanbul takımlarının fazlalığı ne yazık ki heyecanı düşürüyor. Büyük takımlar için (Başakşehir maçları hariç) deplasman zorluğunu da ortadan kaldırıyor. Kaldı ki, Süper Lig kriteri olarak tanımlayacağımız, stat, antrenman sahası gibi temel kriterleri yerine getiremeyen takımların varlığı ligin heyecanını ve kalitesini düşürüyor. Ama ne yazık ki futbolun bir gerçeği var. Ekonomik güce sahip kentler (Londra gibi) çok takımla ligde yer alıyor.

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‘Kentin tüm takımları destek vermeli’

Tayfun Bayındır

Milliyet Spor Müdürü

◊ Hoşgeldi, sefa geldi Göztepe! Olması gerektiği yere geldi. İzmir’in mutlak Süper Lig’de olması gerekir. Özellikle seyircili bir takım olarak geldi ve 100 yıllık bir kulüp... Türk futbolu açısından çok önemli. Göztepe taraftarının dışında İzmir kentinin de ciddi destek sağlaması gerekiyor. Eski başkan Sayın Mehmet Sepil’in yadsınamayacak desteği var. Proje takımı pozisyonunda olduğu için kalıcı olur diye düşünüyorum. İzmirlilerin; Karşıyaka, Altay, İzmirspor, Bucaspor gibi kulüplerin hepsinin Göztepe’ye destek vermesi gerekir.

◊ İstanbul’un takımlarının bu kadar fazla olmasını sevimli bulmuyorum. Üç büyükler açısından haksız bir rekabet var. Deplasmana gitmiyorlar Anadolu takımlarına bakıldığında ve bu kadar çok takımın olması, stat bulmakta zorlanan bu kulüpleri iyice sıkıntıya sokuyor. Anadolu’yu tercih ederim tabii, bileğinin hakkıyla gelenleri de yüreğimle alkışlıyorum.

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Rıza Kocaoğlu çocukluğundan bu yana maçlarda.

‘Dizlerimizi kanatıp antrenman yaptığımız stat...’

Rıza Kocaoğlu, oyuncu, taraftar

◊ Asırlık çınar Göztepe, Türkiye’nin güzel şehri İzmir’in umudu olmaya devam ediyor. Avrupa kapılarını ilk açan, modern ve total futbolun ilk ulusal temsilcisi, şimdi hak ettiği yerde bu şehri ve belki bu ülkeyi temsil edecek. Çok mutlu ve umutluyuz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

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◊ Toprak zemininde dizlerimizi kanatıp antrenman yaptığımız Gürsel Aksel, şimdi şampiyonluk yaşadığımız mükemmel bir stat haline geldi. Bu başarıda Mehmet Sepil’in çok büyük emeği var. İyi ki varsın Mehmet Sepil, sana onursal başkanlık çok yakışacak.

◊ Çanakkaleliyim ama İzmir, Göztepe’de büyüdüm. Okul hayatımın da geçtiği İzmir’deki en güzel anılarımda Göztepe var. Küçük yaşlardan itibaren destekliyorum. Fanatik bir futbol âşığı değilim ama bu semtin birliğini de

oluşturan, özellikle ilkgençlik zamanlarımızda bizi bağlayan bu desteği hep çok sevdim.

◊ İzmir’de yaşarken de maçlara gitmeye çalışırdım. Karataş Lisesi’nde okurken okuldan kaçıp maça gitmek istemiştik ama hocamıza yakalanmıştık ve maça gidememiştik.

◊ Şimdi şampiyon olup Süper Lig’e çıktıklarını öğrendiğimde gerçekten çok mutlu oldum. Bundan sonra da elimden geldiğince maçlara gitmeye devam edeceğim. Hep destek, tam destek.