Gençler 90’ları çok havalı ve orijinal buluyor

Dünyanın henüz o kadar da dijitalleşmediği, TV kanallarının yeni yeni çoğaldığı, ‘karışık kaset’ dinlediğimiz, kapaklı telefonlar kullandığımız, yırtık jean’ler giydiğimiz, Guns N’ Roses grubunun solisti Axl Rose gibi bandana taktığımız, Tarkan’ın ‘Kıl Oldum’ şarkısını bağıra çağıra söylediğimiz yıllardı 90’lar. New Kids on the Block gibi boyband’lerin en popülerlerini de Nirvana gibi rock efsanelerini de o yıllarda tanıdık. Tom Cruise, Keanu Reeves, Julia Roberts, Jennifer Aniston gibi yıldızları çok sevdik. ‘Friends’ gibi sit-com’larla kahkahalar attık, ‘Perihan Abla’, ‘Süper Baba’ ve ‘Eşkıya’yla ağladık. İşin ilginç tarafı sadece yaşayanlar değil, o yılları sadece ailelerinden, dizilerden, filmlerden veya internetten öğrenen yeni kuşak da 90’lara hayran. Onların bu ilgisiyle paralel, 90’lar dizileri çekiliyor, modada minimalist akım rüzgârları esiyor, Spotify’da dinlenme rekorları kıran şarkıların melodilerinde o dönemin izleri hissediliyor ve 90’lar partileri hıncahınç doluyor. Belki de gençler gerçekten haklı: “Özlemini duymak için o yıllarda yaşamaya gerek yok çünkü 90’lar çok havalı.”

‘Sex and the City vazgeçilmezim’

Alara Teker (23), stajyer avukat

90’ların favori dizisi ‘Sex and the City’ vazgeçilmezim. Sarah Jessica Parker’ı çok seviyorum. Müzikte Mustafa Sandal, Türkçe popa damga vuran bir şarkıcı. Bugün yapılan diziler, şarkılar veya filmler 2-3 ay geçmeden unutuluyor. 90’lar kendine has çizgisiyle hep hatırlanacak. O dönemin modası hâlâ dikkat çekip beğeni topluyor. Yüksek belli ve kargo pantolonlar kombinlerimizin vazgeçilmezi.

‘Red Hot Chili Peppers’ı ve Nirvana’yı çok seviyorum’

Berkay Soner (23), öğrenci





90’ları sevmemi sağlayan en önemli unsurlardan biri rock müzik. Bu türü sevmemin nedenlerinin başında Red Hot Chili Peppers geliyor. Giyim tarzları, hatta kullandıkları dil bile o yılları çok iyi yansıtıyor. En çok beğendiğim ve severek dinlediğim gruplardan biri de Nirvana. Her dönemin kendine has güzel trendleri ve moda ikonları mutlaka vardır fakat 90’ları özel yapan tam bir geçiş dönemi olması bence.

‘Eski yapımlardaki kıyafetlere bayılıyorum’

Dilara Yılmaz (23), öğrenci





Yeniden moda olan transparan kıyafetlerin ve kısa sivri topuklu ayakkabıların dönüşü beni çok sevindirdi. İzlediğim eski diziler ve filmlerdeki kıyafetlere bayılıyorum. Mesela ‘Fırlama Kızlar’ en sevdiğim ikonik filmlerden. Bence 90’lar çok havalı bir dönemdi, herkesin kendine has bir tarzı vardı. O yıllardan, dönüp dönüp eski fotoğraflarına baktığım, Kate Moss ve Naomi Campbell bence geçmiş zamanın ‘it girl’leriydi.

‘Leonardo DiCaprio hangimizin aşkı değil ki?’

Ceren Naz Büyük (21), öğrenci

Keşke o dönemi görebilseydim. ‘Yeni nesil’ adı altında açılan mekânlar hep 90’lar Türkçe pop çalıyor. Sürekli Kader’den ‘Adamım’, Rengin’den ‘Aldatıldık’ falan dinlerim. Bence günümüz dizilerinde bir ‘Çiçek Taksi’ doğallığı yok. Leonardo DiCaprio hangimizin aşkı değil ki? Ah 90’lar…

‘Favorilerimin çoğu o yıllardan’

Petek Açıkgöz (22), öğrenci

Çoğu vazgeçilmezim 90’lardan diyebilirim. Kendimi kötü hissettiğimde ‘Friends’i açıp izlerim. Ayrıca ‘Sex and The City’ de izlemeye doyamadığım diziler arasında. Müzik olarak da Serdar Ortaç, Mustafa Sandal, Candan Erçetin, Kenan Doğulu, Tarkan… Say say bitmeyecek bir listeden oluşan favorilerimin çoğu o yıllardan.

‘Birçok gruba ilham oluyorlar’

Cem Nuri Yıldız (21), öğrenci





90’lar havalı ve farklıydı. Kargo pantolon, asker botu tekrar moda oldu. O zamanın çizgi dizilerinden ‘Simpson Ailesi’ni (The Simpsons) ve ‘South Park’ı bugün de izliyorum. Müzikteyse rock’ın altın çağı diyebiliriz. Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Guns N’ Roses bugün de birçok gruba ilham oluyor.

‘Instagram ve TikTok’ta gördüm, sevdim’

İ. E. (16), öğrenci



Instagram ve TikTok’ta bu akımı gördüm ve çok beğendim. Şimdi bol, yırtık jean’ler, bomber montlar giyiyorum. Oversize (geniş kesim) stil tam bana göre. Saçıma ‘wolf cut’ (uçlara doğru incelen, üst kısmı kabarık) modeli bir kesim yaptırdım ki o yıllarda o da çok trenddi. Müzikte Metallica, Nirvana ve Duman dinlemeyi çok seviyorum. Bu grupların baskılı tişörtlerini giyiyorum. 90’larda popüler olan anime ve mangalara da çok meraklıyım.

‘O dönemin kısa komedilerini seviyorum’

Dilruba Özdemir (21), öğrenci



90’ların giyim tarzına, müziğine veya dizilerine ilgi duyuyorum. Hâlâ sadece ‘Friends’ izliyorum ve 90’ların kısa komedilerini şimdiki dizilerden daha çok seviyorum. O dönemin yaşam tarzının günümüze göre daha eğlenceli ve sıradışı olduğunu düşünüyorum.

‘Chandler’ın süveterleri her yerde’

Nil Çelik (16), öğrenci



‘Friends’ en sevdiğim dizilerden. Karakterlerden Rachel Green’in (Jennifer Aniston) kıyafetlerini bugün de her yerde görebiliriz. TikTok’ta çok popüler. Dizideki erkeklerin stilleri de aynı şekilde. Örneğin Chandler Bing (Matthew Perry) sürekli süveter giyiyordu. Bu sene her yerde. 90’lar Türkçe pop da çok dinliyorum.

‘Bakış açısı çok daha marjinaldi’

Eylül Nazlı Özdemir (21), öğrenci



90’lar kadar havalı bir dönem daha yok! Kıyafetleri, hayat felsefesi, bakış açısı bugünkünden çok daha orijinal ve marjinaldi. Müzik konusunda da Türkiye 90’larda altın çağını yaşadı: Levent Yüksel, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi... İzlemeyi en sevdiğim tür sit-com diziler ve bunun en babalarından biri ‘Friends’. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Julia Roberts ve Richard Gere’i beğeniyorum.

‘Türkçe pop her gece kulübünde çalıyor’

S. K. (21), öğrenci



90’lı yıllarda yaşamayı çok isterdim. Şarkılarını, giyim tarzını çok seviyorum. Dizileri ve filmleri de çok güzel bence. Örneğin, 90’lar Türkçe pop şu anda gittiğimiz çoğu gece kulübünde çalıyor. Yeni çıkan en hit parçalarda bile o şarkılardaki kadar eğlenmiyorum.

‘Tom Cruise’un yerini kimse dolduramaz’

İrem Levent (21), öğrenci



Giyim tarzları bence çok güzel. Özellikle yüksek bel pantolonları hep severek giyiyorum. Müzikte de 90’lar Türkçe poptan ezberlediğim birçok şarkı var. Tarkan, Sertab Erener, Sezen Aksu, MFÖ sevilmez mi? Film yıldızı olarak da Tom Cruise’un yerini kimsenin doldurabileceğini sanmıyorum.

‘Daha az kaygılı ve pozitif...’

Selin Seyrekbasan (22), öğrenci



O dönemin insanları her zaman daha mutlu gelmiştir bana. Telefon ve bilgisayarla uğraşmak yerine akraba ve arkadaşlarla güzel vakit geçiriliyordu. Bu da onları hayata karşı daha az kaygılı ve pozitif yapıyordu bence.

‘Bugünün çok ilerisindeydi’

Mine Sevinç (22), öğrenci



90’lar havalıydı çünkü insanlar daha asildi. O dönemin giyim tarzlarının, ilişkilerin ve konuşma tarzının bugünün çok ilerisinde olduğunu düşünüyorum. 90’lar müziğine de çok ilgi duyuyorum ve eğlence anlayışım tamamıyla 90’lar poptan oluşuyor. Ajda Pekkan vazgeçilmezim.

‘Duygularımı en iyi yansıtan şarkılar’

Fatma Zehra Tokgöz (21), öğrenci



Benim dinlemeyi çok sevdiğim üç sanatçı var: Tarkan, Serdar Ortaç ve Sezen Aksu. Çünkü duygularımı en çok yansıtan şarkılar genelde 90’larda çıkmış olanlar. Modaya gelince; renkli giyinmeleri, pantolon boyları ve kalıpları hoşuma gidiyor. Ve tabii ki saç modelleri…

‘Işığı asla sönmeyen yıldızlar...’

Beyza Leman Alphan (21), öğrenci



Şaheser diyebileceğim çoğu film, dizi ve şarkı o dönemde çıktı. O yılları çok havalı buluyorum. Günümüzde halen ‘Friends’ izliyoruz. Aynı şekilde Metallica, Nirvana, Madonna, Jay Z çok başarılı. Oyuncu olarak baktığımızda da Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Will Smith, Julianne Moore gözümde ışığı asla sönmeyen yıldızlar.

‘Filmler odağına insanı alıyordu’



Uğur Vardan-Hürriyet Ekler sinema yazarı

90’larda bilgisayar efektleri henüz sektöre hâkim değildi ve odağına insanı ve onun açmazlarını alan öykülere sahip filmleri daha çok izliyorduk. Benim için sinema tarihinde rahatlıkla ön sıralarda yer alabilecek kimi yapımlar 90’lı yıllara aittir.

David Fincher’dan ‘Yedi’ (Se7en-1995), Stanley Kubrick’ten ‘Gözü Tamamen Kapalı’ (Eyes Wide Shut-1999), Martin Scorsese’den ‘Sıkı Dostlar’ (GoodFellas-1990), Ridley Scott’tan ‘Thelma&Louise’ (1991) gibi. Bütün bu yapımlar bir eleştirmen olarak bende özel yeri olan filmler.

‘Ucuz Roman’ (Pulp Fiction-1994), ‘Kuzuların Sessizliği’ (Silence of the Lambs-1991), ‘Schindler’in Listesi’ (Schindler’s List-1993), ‘Özel Bir Kadın’ (Pretty Woman-1990), ‘Titanik’ (Titanic-1997), ‘Forrest Gump’ (1994), ‘Terminatör 2: Mahşer Günü’ (Terminator 2: The Judgement Day-1991), ‘Beşinci Güç’ (The Fifth Element-1997), ‘Altıncı His’ (The Sixth Sense-1999), ’12 Maymun’ (Twelve Monkeys-1995), ‘Hayalet’ (Ghost-1990), ‘Evde Tek Başına’ (Home Alone-1990) gibi yapımlar da 90’ların o muhteşem galerisindeki kıymetli parçalardandı.

Keanu Reeves’in yeni kuşak tarafından sevilmesini sağlayan ‘Matrix’ (The Matrix-1999) ve bu yıl 6’ncısını izleyeceğimiz ‘Çığlık’ (Scream-1994) serisi de dönemin güzel işleri. Türk sinemasında da ‘Masumiyet’ (1997), ‘Tabutta Rövaşata’ (1996), ‘İstanbul Kanatlarımın Altında’ (1996),

‘Gemide’ (1998) gibi genç yönetmenlerin elinden çıkan filmler ve gişede büyük iş yapan ‘Eşkıya’ (1996) ve ‘Her Şey Çok

Güzel Olacak’ (1998) coğrafyanın 90’lara katkılarıydı.

‘Minimalist stile özlemle...’

Neslişah Şatıroğlu-Hürriyet Ekler moda yazarı

1990’lar modası minimalist ve rahat stilleriyle hatırlanıyor. Dönemin efsanevi grupları Nirvana ve Pearl Jam’den ilhamla popüler olan yırtık jean, koyu renkli-baskılı tişörtler ve gömleklerle zihnimizde bütünleşen ‘grunge’ stili günümüzde de çok seviliyor. Yüksek belli pantolonlar ve bol gömlekler yine dönemin modasını çağrıştırıyor. Britney Spears’in ‘Baby One More Time’ klibinde ve o yılların kült filmi ‘Fırlama Kızlar’da (Clueless-1995) gördüğümüz ekose etek, blazer ve grafik baskılı kısa tişört eşleştirmeleri yeniden popüler oldu. Yine baskılı bomber ceketler de erkek stillerinde karşımıza çıkıyor. 90’lar denince Jennifer Aniston, Kate Moss ve Gwyneth Paltrow gibi isimlerle özdeşleşen ince askılı, düz slip (kombinezon görünümlü) elbiseleri de sezonda görüyoruz.