Futbolseverlerin ‘aşkı oldu’ Mauro Icardi

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Hafta içinde oynanan Molde-Galatasaray maçını izlerken etrafıma bakıyorum.... Herkeste 99 ya da 9 numaralı forması! Bununla da kalmıyor... Arkamda oturan İngilizler ‘Keep pushing Icardi, go go!’ (Zorlamaya devam et Icardi) diye bağırmaya başlıyor. İçimden böyle bir aşk olamaz derken... ‘Aşkın Olayım’ şarkısının ona ithaf edildiğini hatırlıyorum. Peki, bu aşk nasıl başladı?

2022-2023 sezonunda Fransa’nın köklü kulüplerinden Paris-Saint Germain’den Galatasaray’a kiralık olarak imza attı Icardi. İmzadan sonra ilk profesyonel golünü Alanyaspor’a attı, ardından derbilerde durdurulamadı. Artık taraftarın aşkı haline gelmişti. Simge’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısının sözleri kendisine atfedildi ve statta gollerinden sonra çalınmaya başladı. Taraftar ve oyuncular Icardi oyundaysa daha rahattı artık. Icardi’si olan taraf; Galatasaray sezonun da şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlamalarında şarkısını söyledi. Transfer sürecinde taraftar bu aşkın yarım kalacağından endişelenmeye başladı. Türk ve yabancı basında Suudi Arabistan’ın iyi bir teklif ilettiği yönünde birçok haber yapıldı. Ama Icardi bu çılgın teklifi reddetti ve bu aşk yarım kalmamış oldu.

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SEVENLERİ ANLATIYOR

İSMİNİ VEREN BİLE VAR

Yeni doğan bebeğine Icardi’nin adını verenler oldu.

Gol sevinciyse çiftler tarafından düğünlerde tekrarlandı.

‘Attığı golü unutamıyorum’

Elif Y. (21)

Beşiktaş derbisinde attığı golü unutmuyorum. Arada ‘Aşkın Olayım’ı açıp Icardi sevincini yapıyorum. Şampiyonluk kutlamalarında Florya’ya gittiğimde bu aşkı hep birlikte yaşadık, hâlâ yaşıyoruz.

'Keşke bizim olsaydı’

Barbaros B. (50)

Ben Fenerbahçeliyim. Keşke bizim olsaydı. Galatasaray taraftarı çok şanslı...

‘Çocuklarımıza anlatacağız’

Mertali A. (22)

Mauro Emanuel Icardi... Bir neslin Galatasaraylı olmasına sebep olacak bir ikon. Gerek geçen sezon attığı goller, gerekse her golünden sonra gerçekleştirdiği sevinç... Yetişkin insanlara bile takım değiştirtecek kadar büyük bir futbolcu... Şimdiden Süper Lig efsanelerinin arasına adını yazdırdı. Hiç görmediğimiz kadar sarı saçlı insanı o geldikten sonra görmeye başladık. Icardi, Z Kuşağı’nın çocuklarına ağzından sular akarak anlatacağı efsane bir santrfor olarak tarihe geçecek.

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'Hepimiz için çok kıymetli’

Hakan K. (42)

Fenerbahçeliyim ama bu konuda takım fark etmez. Gösterdiği performansla, ülkemize kazandırdığı puanlarla hepimiz için çok kıymetli.

Kızlarım Icardi kitabı aldırdı bana. Normalde kitap çok okumazlar, dün baktım 45 sayfa okumuşlar. Fanatikler bayağı.

‘Türk futbolu için nimet’

Emirhan B. (23)

Aşk adam! Uzun zamandır Galatasaray’ı bu

kadar sahiplenen bir yabancı oyuncu görmemiştim. Türk futbolu için nimet! Herkes değerini bilmeli.

‘Onun gibisi gelmedi’

Sabrican O. (34)

Galatasaray’a Hagi’den sonra çok yıldız geldi ama belki ama onun gibisi gelmedi! Muhtemelen bir nesli daha Galatasaraylı yapacak çok büyük bir ikon, büyük bir karakter. Sahada ve saha dışında takımı da, takım arkadaşlarını da, taraftarı da üzecek hiçbir tavrı olmaması takdire şayan.

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'O bizim aşkımız’

Zehra T. (21)

Radamel Falcao geldiğinde çok heyecanlanmıştım ama işler istediğimiz gibi gitmemişti. O yüzden Icardi için heyecanlanamadım. Keşke heyecanlansaydım! Hâlâ pişmanım. O bizim aşkımız!

Zaten dövme yaptırmayı düşünüyordum. Icardi beni çok etkiledi. Dövmemi Icardi görüp paylaştığında sevinçten ne yapacağımı bilemedim. Bu sevdanın cidden tarifi yok.

‘Daha böyle çok saç boyarım’

Kadir Alkan (40), kuaför

Saçını boyatanların sayısı 100’ü geçmiştir. Icardi gol attıktan sonra telefonum susmuyor. Arkadaş gruplarında ‘Icardi gol atarsa saçımı onun gibi yaparız iddiası’ dönüyor. Çılgınlık boyutunda, her geçen gün daha da büyüyor. Talep çok, bence Icardi gollerine devam ettiği sürece daha çok saç boyarız.

Eren Ü. (23)

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Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım ama Icardi’yi gerçekten çok seviyorum, yıllardır takip ediyorum. Bambaşka bir oyuncu, adeta gol makinesi. Türkiye liginde fark yarattı. Bu nedenle stilime onu işlemek istedim. Icardi’si olan kazanır.

Fırat Y. (19)

Icardi’ye olan sevgimizi göstermeye çalıştık. Böylesine değerli bir insanın saç stilini kendi saçımda uyguladığım için çok mutluyum.

Ömer F. (23)

Hayatımın en doğru kararlarından biriydi. Böyle goller atmaya devam ederse kaşlarımı da sarıya boyayabilirim. Fenerbahçe derbisinde formayı çıkarıp yaptığı gol sevinci hâlâ rüyalarımda!