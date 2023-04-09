‘Fotoğrafı çektikten sonra o anın videosunu izledim... Artık o insanları tanıyordum’

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Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinden biri sayılan Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda gazetemiz dört ödüle değer görüldü. Fotomuhabiri arkadaşımız Murat Şaka, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda çektiği, yakınlarına düşen bomba sonucu hayatlarını kaybeden iki çocuk ve annelerinin karesiyle Yılın Haber Fotoğrafı ödülünü kazandı. Şaka ayrıca Kiev’den kaçan halkın fotoğraflarından oluşan serisiyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Özel Ödülü’ne ve yine Vallatine ve torunu Bella’nın fotoğrafıyla Kızılay Özel Ödülü’ne layık görüldü. Şaka sıcak savaş sırasında Ukrayna’da geçirdiği saatleri ve fotoğraflarının hikâyesini anlattı.

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YILIN HABER FOTOĞRAFI ÖDÜLÜ

‘İki saniyelik bir duman örtüsü ve ardından...’

Rus ordusu Kiev’e en yakın nokta olan Irpin’i ele geçirmişti. Birçok medya kuruluşu günlerce bu bölgeden yayın yaptı. Ben bölgeye ulaştığımdaysa hiçbir basın mensubu yoktu ve garip bir ıssızlık vardı. Sanki günlerdir yayın yapılan yer burası değildi. Sebebini daha sonra öğrendim. Biz ulaşmadan 20 dakika önce sivillerin de kaçış noktası olan bölge birçok kez havan toplarıyla vurulmuş. Yerdeki üstü kapalı cesetleri gördüm. Dikkatimi çeken şey, cesetlerin yanındaki valizdi. Valiz delik deşik olmuştu. Daha sonra bu dört kişilik ailenin valizleriyle yürürken yakınlarına havan topunun düşüşünü gösteren videoyu izledim sosyal medyadan. İki saniyelik bir duman örtüsünün ardından aile yerde cansız yatıyordu. Çektiğim fotoğrafın hikâyesini o videoda izledim. Fotoğrafa tekrar baktığımda o insanları artık tanıyordum.

SGDD-ASAM ÖZEL ÖDÜLÜ

‘Yüzlerde korku ve endişe vardı’





Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar Kiev’deki gara akın etmişti. Büyük izdiham vardı. 50 metre uzaktaki perona ulaşmam neredeyse yarım saat sürüyordu. Koca garın her peronuna yetişmeye çalışıyordum. Yüzlerde korku ve endişe vardı. İnsanların bulundukları bu ortamı ve yüzlerindeki ifadeleri savaşın etkisini göstermek için bir seri haline getirmek istedim.

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KIZILAY ÖZEL ÖDÜLÜ

‘Herkesin aksine tebessüm ediyordu’





Garda gezerken yaşlı bir kadını ve torununu fark ettim. Herkesin aksine yaşlı kadın tebessüm ediyordu. Ellerinde saksılar vardı. Yaşlı kadının torunuyla sohbet ettik. Bitkileri neden taşıdıklarını sordum. “Büyükannem evinden ayrılırken arkasında canlı bırakmak istemedi,

ben de ona yardımcı oluyorum” diye cevapladı.

Demirören Medya’ya 10 ödül

Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda Demirören Medya toplam 10 ödül kazandı. Ankara fotomuhabiri arkadaşımız Selahattin Sönmez, Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda çektiği yüzücüler serisiyle Spor Toto Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Sönmez fotoğrafı hakkında “Benim dikkatimi sporcuların yüz ifadeleri ve gözlerindeki kaybetme korkusu çekti. Bu nedenle yüz ifadelerini çekmeye odaklandım ve ortaya bu seri çıktı” dedi.

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Milliyet gazetesi fotomuhabiri Uğur Yıldırım, Kiev sokaklarında sivillerin yakaladığı Rus casusun fotoğrafıyla Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne değer görüldü. Yıldırım, Günlük Yaşam Kategorisi’nde birincilik ve ikincilik, Yılın Foto Röportajı kategorisinde birincilik ve Yılın Doğa ve Çevre Fotoğrafı kategorisinde üçüncülük ödülünü aldı. Demirören Haber Ajansı’ndan Tuncer Ömer Kuşçu ise Mahsa Amini’nin öldürülmesini protesto eden İranlıların Beyazıt Meydanı’ndaki fotoğrafıyla Haber Fotoğrafı ikincisi oldu.