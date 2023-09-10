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Festival ve birkaç iyi haber

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#Yücel SÖNMEZ#Hürriyet Pazar#Doğa
Festival ve birkaç iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Önümüzdeki hafta Gediz Deltası’nda Flamingo Festivali yapılacak. Çanakkale ve Bilecik’te av sezonu kapatıldı.

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Haydi, flamingoları izlemeye gidelim

Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Flamingo Festivali, 15-17 Eylül’de 20. Türkiye Kuş Konferansı’yla başlayıp pek çok etkinlik ve Gediz Deltası turlarıyla renklenecek. Festivale birçok ülkeden uzman da katılacak. Detaylı bilgi: dogadernegi.org

Kurtulanları avlama!

Çanakkale’de ve Bilecik’te etkili olan orman yangınlarının ardından av sezonu açılmış ve yasak ilan edilmediği için avcılar kaçabilen ve yanmayan bölgelere sığınan hayvanları öldürmeye başlamıştı. Beklenen açıklama önceki gün nihayet geldi ve bu iki ildeki kara avcılığı durduruldu.

Altı tarım zehri daha yasaklandı

Zehirsiz Sofralar Platformu kampanyası, sofraya gelen zehirlerden altısının daha yasaklanmasını sağladı. Tarım ilacı ve bitki koruma ürünü olarak da adlandırılan ve zararları Zehirsiz Sofralar Platformu tarafından dile getirilen zehirler, çevre ve tüm canlılar için yüksek risk teşkil ediyordu. Yasaklanan zehir sayısı da 37’yi buldu.

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#Yücel SÖNMEZ#Hürriyet Pazar#Doğa

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