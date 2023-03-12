Enkazdaki tehlike devam ediyor

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Depremin acısı hafiflemiyor ve kolay kolay hafifleyecek gibi de değil. Ancak deprem sonrasında pek çok enkazla birlikte ortaya çıkan tehlikeleri, gerekli önlemleri alarak hafifletmek hatta tehlike olmaktan çıkarmak mümkün.

Çevre Mühendisleri Odası’nın ilk belirlemelere dayanan raporuna göre depremle birlikte en az 104 milyon ton inşaat ve yıkım artığı oluştu. Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç şunları söylüyor: “Böylesi büyük çaplı bir moloz yığını zaten partikül madde yönünden oldukça kötü durumda olan hava kirliliğini daha da arttıracak. Hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları dikkate alındığında deprem sonrası dönemde kronik akciğer ve kalp damar hastalıklarının artacağı öngörülebilir.”



Doç. Dr. Nilüfer Aykaç sağlık açısından alınması gereken önlemleriyse şöyle sıralıyor:

* Enkaz kaldırma işlemi yapılırken çevresel riskler ve maruziyet mutlaka hesaplanmalı. Bu çerçevede moloz depolanacak alanlar belirlenmeli ve sulak alanlarla tarım yapılacak bölgeler korunmalı. Aksi halde uygulama sonraki zamanlarda toplum sağlığını tehdit eden bir unsura dönüşebilir.



* Molozun içeriği hakkında da bilgi sahibi olunmalı ve toksik/kimyasal maddeler için özel önlemler alınmalı. Moloz temizleme sırasında, kazaları önlemek için toz önleyici maske (FFP 3-N 99), kapalı çizme veya ayakkabı, kask ve mümkünse koruyucu gözlük kullanılmalı.

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Isınma ihtiyacı için elektrikli cihazlar kullanılmalı

Greenpeace Türkiye, deprem bölgesinde asbest tehlikesine dikkat çekiyor ve asbestli yapıların bölgedeki insanların, kurtarma ve Enkaz kaldırma ekiplerinin kansere yakalanma riskini arttıracağını söylüyor. Ayrıca enkaz kaldırma nedeniyle oluşan yoğun tozun da akciğer kanseri, bronşit ve astım hastaları için var olan riski arttırdığını vurguluyor. Greenpeace Türkiye, zehirli madde içeren atıkların iklim ve çevreye uygun şekilde enkazdan çıkarılması, bu yolla olası felaketlerin engellenmesi gerektiğini de belirtiyor. Bölgedeki insanların ısınmak amacıyla bulduğu pek çok maddeyi yaktığına, bunun da havadaki zararlı madde oranını arttırabileceğine işaret eden Greenpeace; devletin, vatandaşın ısınma ihtiyacını elektrikli cihazlarla karşılaması gerektiğinin altını çiziyor.

KISA KISA

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Afet bölgesindeki hayvanların sahipleri aranacak





Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne ‘Afet Bölgesinden Diğer İllere Gelen Ev Hayvanları’ konulu bir genelge gönderildi. Genelgeye göre afet bölgesinden diğer illere hayvanseverler tarafından götürülen hayvanların sahiplerinin vefat edip etmediği Merkezi Nüfus İdare Sistemi’ne (MERNİS) bakılarak doğrulanacak. Eğer vefat doğrulanırsa, hayvan için acil durumda ulaşılması gereken ikinci kişiye ulaşmaya çalışılacak. Bu da mümkün olmazsa sahip değişikliği yapılabilecek.

Gölgeli tetraka sevindirdi

24 yıl boyunca görülmediği için artık varlığından umut kesilen gölgeli tetraka kuşu, Kuzeydoğu Madagaskar’ın tropikal ormanlarında yeniden ortaya çıktı. Kuşa, bir nehrin yakınında, sık çalılıkların arasında, beklenenden daha alçak bir yükseklikte rastlayan araştırma ekibi, ekolojisi ve biyolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için üreme mevsiminde gölgeli tetraka’yı tekrar aramayı planlıyor.