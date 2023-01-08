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Dünyanın ilk NFT bienali İstanbul’da!

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#NFT#Bienal#Hürriyet Pazar
Dünyanın ilk NFT bienali İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 07:00

Dünyanın ilk NFT’si ‘Quantum’ 2014’te Kevin McCoy tarafından basılmıştı.

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2021’de Christie’s’in düzenlediği müzayedede ‘Beeple’ adlı sanatçının ‘Everydays’ isimli NFT eseri 69 milyon dolara satılınca da dikkatleri iyice üzerine çekti. Dün de dünyanın ilk NFT bienali İstanbul’da Zorlu PSM’de kapılarını açtı.

15 Ocak’a kadar gezilebilecek ‘NFT Biennial’ İstanbul’dan sonra Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Bogota, Los Angeles ve Tokyo’da sanatseverlerin karşısına çıkacak. 100’den fazla NFT sanat eserinin sergilendiği bienale metaverse dünyasından da ulaşılabilecek. Ziyaretçiler sergilerin yanı sıra VR/AR deneyimlere, performanslara, panel ve konuşmalara katılabilecek. Bugün de saat 19.30’da multidisipliner sanatçı Ecem Dilan Köse, dijital müzik bestecisi TKO ile ‘Human’ adlı performansını icra edecek.

Doğa, insan ve teknoloji kavramları etrafında şekillenen bienalin direktörü Rahim Ünlü etkinliğin “post-insan çağının kıyısında, bizi insan olmanın sınırlarında bir yolculuğa çıkmaya, teknoloji ve doğayla ilişkimizi sorgulamaya” çağırdığını söylüyor.

 

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#NFT#Bienal#Hürriyet Pazar

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