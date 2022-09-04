Dünyanın en havalılarından: Akaretler

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Beşiktaş’ta 19’uncu yüzyılda inşa edilen sıra evleriyle, Boğaz’a bakan geniş anacaddesiyle İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Akaretler son yıllarda gastronomi, eğlence ve sanat dünyasının da çekim merkezi haline geldi. Haliyle yerlisinden turistine İstanbul’da gezmek, eğlenmek, yeni tatlar denemek isteyenlerin tercih ettiği ilk adreslerden... Bu hızlı yükseliş yabancıların da dikkatini çekmiş olacak ki İngiltere merkezli kent ve yaşam dergisi Time Out tarafından

20 binden fazla kişi arasında yapılan araştırmada Beşiktaş, Süleyman Seba Caddesi ‘Dünyanın En Havalı Caddeleri’ listesine 27’nci sıradan girdi. Biz de bu bahaneyle Süleyman Seba Caddesi ve onunla birleşen kardeşi Şair Nedim Caddesi’ne doğru yola çıktık, Akaretler’in havalı mekânlarına mercek tuttuk.

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Süleyman Seba Caddesi

- White Mill: 30 yaş üzeri tercih ediyor. Favori lezzetlerinden yufkada karides 75 lira, dana yanağı tandır ve mantarlı kuskus risotto 175 lira. 4.00’e kadar açık. (0212) 292 28 95

-The House Cafe: Akaretler’in en popüler ve kalabalık mekânlarından. En yoğun olduğu saatler 15.00-22.00 arası. Çoğunlukla öğrenciler ve yabancı misafirler ziyaret ediyor. Tavuk şnitzel130 lira, The House pizza 135 lira, limonata 55 lira. (0212) 444 48 42



Gençler hafta sonu kapı önünde 20-25 metreyi bulan kuyruklar oluşturuyor. 18 yaş altı yanında ebeveyniyle 20.00’ye kadar girebiliyor. Her gün DJ performansı var. Trüflü smash burger 65 lira, parmesanlı-trüflü-maydanozlu patates 38 lira. (0850) 711 44 33

-Minoa Book&Coffee: Hem restoran hem de 60 bine yakın seçkisi olan bir kitabevi. Her cuma 21.00’de canlı caz dinletisi var. Çilekli brownie 55 lira, Americano

35 lira, vegan kâse 110 lira, avokadolu fırında dana 175 lira. (0212) 236 94 52

-Monster Teashop: Tayland usulü orijinal bubble tea yapıyorlar. Orta boy 30, büyük 35 lira. (0212) 259 17 40

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-Hungry: Cumartesi-pazar kahvaltı saatleri yoğun oluyor. 10.00-16.00 arası brunch var, kişi başı 140-220 lira arasında. Kale salata 98 lira, kekikli bonfileyle servis edilen rigatoni makarna 140 lira, French tost 65 lira. (0532) 213 31 77

-Akali: Önünde kalabalıklar oluşan yerlerden... Burger 80 gr. 64 lira, 240 gr. 104 lira. Patates 36, soğan halkası 40 lira. Fermente edilmiş ayranları (36 lira) çok seviliyor. (0212) 227 42 42

-La Vie Praliné: İstanbul’un en iyi çikolatacılarından… Hem dekorun hem çalan müziklerin etkisiyle kendinizi Paris’te gibi hissediyorsunuz. Kruvasan kahvaltısı 40-60 lira. Lluvia tatlısı 43, ödüllü

pastaları Madame Praline 42 lira. (0212) 236 16 36

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-Atıştır: 11.30-15.00 arası esnaf lokantası, 17.00-0.30 arası meyhane. Akşam menüsünden anne köftesi 80 lira, zerdeçallı levrek lokum 100 lira.

(0212) 260 86 96

-ShapeUp: Megaformer aleti, yoga ve sağlıklı gıdalar sunan stüdyoda hem grup hem bireysel ders veriliyor.

www.shapeupistanbul.com

- Meet2Talk Cafe: Bu kafede sadece İngilizce konuşuluyor. Yabancı moderatörler eşliğinde ikişer saatlik oturumlar düzenleniyor. Aylık üyelik ücreti 950 lira. Sınırsız çay ikramı var. (0552) 486 52 39

-Şairler Kahvesi: Her köşede bir şairin dizelerini görebileceğiniz kafede içtiğiniz kahvenin bile yanına mutlaka bir şiir iliştiriliyor. Türk kahvesi 22 lira, kendi yaptıkları limonata 34 lira. (0212) 216 15 15

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- Şairler Sofası Parkı: Adını 19’uncu ve 20’nci yüzyıllarda Beşiktaş ve çevresinde yaşayan şairlerden alıyor. Soluklanmak için ideal bir nokta.



Şair Nedim Caddesi

-House of B: Hamburger, hotdog ve milk shake’iyle ünlü. Masadaki karekodu okuttuğunuzda menüdeki ürünleri üç boyutlu olarak telefonunuzda görebiliyorsunuz. Hamburger fiyatları 82-92 lira. Şırıngayla cheddar sos sıkılan Dr. Hob burger çok popüler. (0212) 236 27 47



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Bakery ve Chocolate bölümü olarak ikiye ayrılıyor. İstanbul’da en iyi kruvasan ve çikolata yapan yerlerden biri. Sade kruvasan 30, filtre kahve 30, çikolata bombası 90 lira. (0212) 258 42 22

-Emporio Ristorante: Parmesan tekerinde mantarlı fettucini 140, Emporio Special pizza 160 lira. (0212) 259 44 34

-MUA Gelatieri d’Italia: Tatlı düşkünlerinin uğrak noktalarından... Favori dondurmaları Brüksel kurabiyesi ve Antep fıstığı sorbe. Bir top 30 lira. (0212) 236 86 82

-Doğu Karadeniz Pide&Döner: Rizeli bir ailenin işlettiği pidecinin favori lezzetleri kavurmalı-kaşarlı pide (70 lira), Çayeli kuru fasulye (50 lira) ve yaprak döner (porsiyonu 65 lira). (0212) 259 53 53

- B.Blok Bakery: Şair Nedim Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi’nde iki ayrı şubesi var. San Sebastian cheesecake (50 lira) ve beyaz çikolatalı brownie (50 lira) konusunda bir numara. (0212) 259 13 14

-Pier Habib: Soğuk süt baklavaları meşhur. Kaju ve limonlu (porsiyonu 40 lira), sütlü çikolatalı-fıstıklı (porsiyonu 40 lira), ballı-cevizli şekersiz (porsiyon 35 lira) baklavaları leziz. (0212) 261 49 76

Zübeyde Hanım da burada yaşadı

Hürriyet Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, Akaretler’in tarihini şöyle anlatıyor: “Akaretler, ünlü mimar Sarkis Balyan’ın 1870’lerde Dolmabahçe Sarayı’nın çalışanları için yaptığı dizi evler. 2003’te başlayan restorasyon çalışmaları 2008’de bitirilmişti. Bir kısmı 2008’den beri W Otel olarak hizmet veriyor. Şu anda otel kompleksine dahil olan bir bölümde 1914-1918 tarihlerinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım yaşamış.

Sakinleri

‘Yaşanılası ve sakin bir yer’

Dilek Gün, 38, sosyal medyada etkili kişi





9 yıldır buradayım. Süleyman Seba Caddesi, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi iki merkezi noktanın arasında sakin ve yaşanılası bir yer. Ben tam bir mahalle insanıyım. Mahallede esnafla sohbet etmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Blum, Hungry, Coffee Public, Emporio ve White Mill sevdiğim yerler...

‘Ay, burada oturulur mu demiştim’

Birsen Cebi, 66, emekli

25 yıldır burada yaşıyorum. İlk geldiğimizde “Ay, burada oturulur mu” demiştim, kimse yoktu. Ama sonradan dükkânlar değişti. Nezih bir yer, herkes özgür. Kimse kimsenin kıyafetine bakmıyor. Dışarıdan gelen çok öğrenci oluyor. Bazen Kahve Dünyası’na gidiyorum ama çok kalabalık oluyor. Geceleri geçen arabalar çok gürültü yapıyor. Hem belediyeye hem de ilçe müdürlüğüne ve polislere şikâyet ediyoruz. Gece 3-4’te son ses açıyorlar.

‘İnsan başka yerde yapamıyor’

Yusuf Çavdar, 52, turizmci

Beyoğlu’na artık gidilmediği için ve burasının her yere ulaşımı kolay olduğu için insanlar Akaretler’i tercih ediyor. Beşiktaş Plaza’daki Vogue’a gidiyorum. La Vie Praliné’nin kahvesi ve suflesi iyidir. House of B’nin hamburgerlerini çocuklarım seviyor. Buranın en güzel özelliği insanının çok kaliteli olması. İnsan buradan başka semte çıkamıyor. Etiler’e, Florya’ya, Bebek’e gittim, oralarda yapamadan geri geldim.

İşletmeciler

‘Daha da iyi olacak’

Mustafa Hardal, 62, Doğu Karadeniz Pide&Döner’in sahibi

Süleyman Seba Caddesi’nin seçilmesi bizi gururlandırıyor. Hem ülkemizin, hem İstanbul’un hem de Beşiktaşımızın değerini arttırıyor. 15 sene önce gece geçmeye korkardık buradan çünkü tinerciler, madde bağımlıları, şarapçılar Sıraevler’de barınırlardı. Zamanla değerlendi. Gelecekte daha iyi olacağına eminiz.



‘Gençliğimizin İstiklal Caddesi’

Özgür Bükülmez, 48, White Mill yönetici ortağı

Hak edilmiş bir başarı. Akaretler’in heba olmayıp İstanbul eğlence ve yeme-içme hayatına kazandırılması mutluluk verici. Bizim gençliğimizde Taksim, İstiklal Caddesi neyse şimdi genç nüfus ve öğrenciler için Akaretler o bence. İstiklal Caddesi’nin Arap nüfusuyla başlayan dönüşümü genç nüfusu bu bölgeye kaydırdı.

Sanatın da adresi

Akaretler’in çekim merkezi olmasında Sıraevler’de düzenlenen sergi ve sanat etkinliklerinin payı büyük. İşte, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek sergi etkinliklerinin bazıları:

- Christina Dimitriadis-Island Hoping Fotoğraf Sergisi, 9 Eylül-16 Ekim

- Öktem Aykut Galeri, Renée Levi ve Janiv Oron-İkili Alba Sergisi, 13 Eylül-3 Ekim

- BASE İstanbul, 28 Eylül-2 Ekim

- 212 Fotoğraf Festivali, 6-16 Ekim

- Artweeks@Akaretler’in 7’ncisi ise bu sene kasımda gerçekleşecek.