Dünyada son durum: Hepimiz normale dönüyoruz

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Bu gazetenin baskıya girdiği 11 Mart 2022 verilerine göre 25.401 yeni vakanın görüldüğü ülkemizde salgının etkisini yitirmesiyle, sosyal mesafenin uygulanabildiği açık alanlarla ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske zorunluluğu kalktı. Okul, hastane, sinema, tiyatro ve toplu taşımadaysa sürüyor. AVM ve tiyatro gibi yerlere girerken ve toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulaması da sona erdi.

Her ne kadar uzmanlar erken olup olmadığı konusunda ikiye bölünse de tüm dünyada koronavirüs kısıtlamaları aşama aşama kaldırılıyor. Açık alanda maske kullanımı birçok ülkede kalktı bile. Aşı kartı ve negatif test sonucu isteme uygulamaları da esnetildi. Omikron vakalarının artmasıyla geçen aralıkta getirilen, gece kulüplerinde saat sınırlaması gibi önlemler de artık uygulanmıyor. Ülke ülke vaka ve vefat sayılarını istatistik sitesi Worldometer’ın 9 Mart 2022 tarihli verilerine göre derledik.

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ABD

Yeni vaka sayısı: 39.200

Toplam vaka sayısı: 81.064.103

Vefat sayısı: 989.534

Okullarda maske zorunluluğu sürüyor

ABD’de birçok eyalette kapalı alanlardaki maske ve aşı kartı gösterme mecburiyeti kaldırıldı. Okul, hastane ve toplu taşıma araçlarındaysa maske kullanım zorunluluğu sürüyor.

FRANSA

Yeni vaka sayısı: 69.190

Toplam vaka sayısı: 23.234.062

Vefat sayısı: 139.773





Aşı kartı göstermek hâlâ mecburi

Fransa’nın yarından itibaren etkinlik alanlarına aşı kartıyla girme uygulamasını sona erdirmesi bekleniyor. Kapalı alanlarda maske gerekliliği de kalmayacak. Toplu taşımada maske uygulaması ve yaşlı bakımevlerine girerken aşı kartı gösterme zorunluluğuysa devam edecek.

ALMANYA

Yeni vaka sayısı: 191. 973

Toplam vaka sayısı: 16.336.336

Vefat sayısı: 125.515





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Aşısızlar otel ve kafelere girebiliyor

Restoranlar, kafeler ve oteller aşısız kişilere yeniden açıldı; geçen aralıktan beri Omikron vakalarının artması yüzünden aşısızların söz konusu yerlere girişi yasaklanmıştı. Artık negatif test sonucunu göstermeleri yeterli olacak. Sadece Berlin’de gece kulüplerine girerken aşılı olanlar da dahil olmak üzere herkesten negatif test sonucu isteniyor.

İNGİLTERE

Yeni vaka sayısı: 67.159

Toplam vaka sayısı: 19.373.884

Vefat sayısı: 162.482





Tüm kısıtlamalar kaldırıldı

İngiltere’de COVID’e bağlı kamusal alanda maske takma ve pozitif vakalarda kendini izole etme de dahil olmak üzere tüm kısıtlamalar kaldırıldı. Herkese ücretsiz antijen testi dağıtımı da sona erdi.

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HOLLANDA

Yeni vaka sayısı: 74.236

Toplam vaka sayısı: 6.912.110

Vefat sayısı: 21.634





Konserlere girerken test sonucu isteniyor

Sosyal mesafe kuralı sona erdi. Maske kullanımı da sadece toplu taşımada, havalimanlarında ve uçakta devam ediyor. Eğlence sektöründe saat sınırlaması kalktı. 500’den fazla kişiye hizmet veren konser salonları gibi yerlere girerken negatif test sonucu istemeye devam ediliyor. Korona pozitif olanların kendini izole etme uygulaması da sürüyor.

İTALYA

Yeni vaka sayısı: 49.409

Toplam vaka sayısı: 13.160.268

Vefat sayısı: 156.357





‘Süper yeşil pasaport’ göstermek gerekiyor

Otel, restoran gibi yerlere ve kapalı alanlara girmek, toplum taşıma kullanmak için kişinin aşılarının tam olduğunu kanıtlayan ‘süper yeşil pasaport’ göstermek gerekiyor, yoksa negatif test sonucu isteniyor. Kapalı yerlerin kapasite sınırı yüzde 50’den yüzde 75’e çıkarıldı. İç mekânlarda maske zorunluluğuysa devam ediyor.

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İSPANYA

Yeni vaka sayısı: 21.936

Toplam vaka sayısı: 11.181.510

Vefat sayısı: 100.992





Restoran ve kafeler eski saatlerine döndü

İspanya’da sosyal mesafenin sağlanamayacağı, büyük açık hava etkinliklerinde maske takma zorunluluğu sürüyor. Geçen aralıktan beri devam eden saat kısıtlaması da esnetildi. Restoranlar, kafeler, barlar ve gece kulüpleri normal saatlerine geri döndü.

YUNANİSTAN

Yeni vaka sayısı: 23.335

Toplam vaka sayısı: 2.561.503

Vefat sayısı: 26.336





Plajlar açıldı ama sosyal mesafeli

Yunanistan’da kapalı alanda maske zorunluluğu devam ediyor. Marketlerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılması isteniyor. Plajlar açıldı ama sosyal mesafe uygulaması sürüyor. Eğlence mekânları da ayakta müşteri kabul etmeye başladı.

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AVUSTRALYA

Yeni vaka sayısı: 33.482

Toplam vaka sayısı: 3.462.661

Vefat sayısı: 5.498





Toplu taşımada maske zorunluluğu var



Avustralya’da sınırlar iki yılın ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Son normalleşme kararları sonrası maske takma zorunluluğu devam eden yerlerse şöyle: Toplu taşıma araçları, hastaneler ve yaşlı bakımevleri...