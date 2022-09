‘Dilinizi öğrenmek için sabırsızlanıyorum, Türk kültürü beni her gün daha çok içine çekiyor’

Haberin Devamı

Amerikalı rap’çi JKsoLA kızıyla Ankaralı Namık’ın ‘Kapıcı İzzet’ şarkısıyla dans etti. Baba-kızın sevimli halleri sosyal medyada o kadar çok paylaşıldı ki... Türkiye’den çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videolara yorum yağdırınca Amerikalı şarkıcı JKsoLA Türkçe şarkıların olduğu yeni videolar yayımlamaya başladı. JKsoLA adıyla tanınan Jonathan Cory

Knight’a Los Angeles’tan ulaştık.



Bir gün kızımla vakit geçirirken aynı şarkının olduğu bir videoya denk geldim. Ben videoyu izleyip gülerken kızım da şarkıyı üst üste dinledi. Sonra kızım bu şarkıyla bir video çekmek istediğini söyledi. Viral olacağını hiç tahmin etmedim.

Haberin Devamı

Şarkıların özellikle hangi bölümlerini sevdiniz?

Tabii ki sözlerini. Çünkü söylediğimiz bölüm İngilizce alfabesiydi. Tempo ilgi çekici ve dans etmesi çok kolay.

Türkiyeli sosyal medya kullanıcılarından nasıl tepkiler geldi?

İnsanların bana karşı sevgi dolu ve misafirperver tavrını sevdim. Ankaralı Namık paylaşımımdan hemen sonra başka videolar yapmam için istek şarkılar almaya başladım.

ABD vatandaşları da bu şarkıları merak ediyor mu?

Video viral olunca insanlar merak etmeye başladı. Amerikalıların Türkçe şarkılar ve Türkiye kültürü ile ilgili sorular sormaya başlayacaklarından eminim.

Siz normalde ne tür şarkılar seviyor ve söylemeyi tercih ediyorsunuz?

Her tür müziği severim. James Brown ve Michael Jackson’dan soul ve R&B dinleyerek büyüdüm. Hip-hop, pop ve alternatif müziği seviyorum.

Türkiye’den bildiğiniz başka şarkılar da var mı?

Son zamanlarda ‘Erik Dalı’ gibi şarkıları, Ümit Besen, Mahmut Tuncer ve Aydın Aydın gibi şarkıcıları öğrenmeye, araştırmaya başladım. Videolarımda dans ettiğim sanatçıların şarkılarının tümünü seviyorum.

Haberin Devamı

‘Konser için gelirim’

Kızınızla dans videoları kaydetmeye ne zaman başladınız?

Biz aslında hep video çekerdik. Son zamanlarda yeniden çekmeye ve paylaşmaya başladık. Yayımlarken böylesine ilgi çekeceğini asla düşünmemiştik.

Türkiye’den konser için bir davet alsanız gelir misiniz?

Evet, kesinlikle konser vermek için gelirim. Sevdiğiniz işi onu seven insanlar için yapmak rüyamın gerçekleşmesi gibi bir şey olurdu.

İçinde Türk ezgilerinin bulunduğu yeni şarkılar yapmayı düşünür müydünüz?

Evet, halihazırda Türkiye’den bazı sanatçılarla Türk ezgilerinden örneklerin bulunduğu yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz. Bakalım, ortaya neler çıkacak... Heyecanlıyım...

Haberin Devamı

‘Tarkan çok istendi’

En son Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısına bir video çektiniz...

Hareket etme şeklimizde birçok benzerlik olduğunu fark ettim. Araştırmalarımda onun büyük bir yıldız olduğunu öğrendim ve sosyal medyada da şarkılarından birinde dans etmem için çok istek geldi.

Türkiye’den başka sanatçılar keşfettiniz mi?

Yeni şarkılar ararken Ezhel ve Bugra Atmaca gibi sanatçılara denk geldim. Onların tarzını da çok beğendim.

Son olarak, Türkiye’den başka eğlenceli şarkı arayışınız devam edecek mi?

Evet, kesinlikle. Dilinizi öğrenmek için sabırsızlanıyorum, Türk kültürü beni her geçen gün çok içine çekiyor.

‘Seni de pavyonlarımıza bekleriz’

JKsoLA’nın Ankaralı Namık paylaşımına gelen yorumlardan bazıları:

Haberin Devamı

@Kayra_fr As bayrakları as as as...

@maaakifff Pavyon stili tüm dünyaya yayılıyor, inanılmaz.

@cannan Dünya starımız, Namık Abimiz, aramızdan erken ayrıldın ama hatıranı, sanatını bizlere armağan ettin....

@senay.demirci.180 Türkçe ve İngilizce başka bir şarkı önereyim. Şarkıcı Ümit Besen, şarkının adı ‘I Love You’

@thekaydan Seni de pavyonlarımıza bekleriz reis.

@redif.bey Harika olmuş. Dostum artık sen Türksün.