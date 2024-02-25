Haberin DevamÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™nin bir deprem Ã¼lkesi olduÄŸunu zaten biliyorduk. 11 ili etkileyen, bazÄ±larÄ±nÄ± yerle bir eden 6 Åžubat KahramanmaraÅŸ depremlerinde bu gerÃ§eÄŸi bir kere daha hatÄ±rladÄ±k. Depremi unutmayalÄ±m, bir dahakine hazÄ±rlÄ±klÄ± olalÄ±m diye biliminsanlarÄ± sÃ¼rekli aktif fay hatlarÄ±ndan bahsediyor ve bazÄ± illerimizin diÄŸerlerine gÃ¶re daha bÃ¼yÃ¼k bir risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar. Belediyeler, ilgili bakanlÄ±klar her gÃ¼n bir baÅŸka proje aÃ§Ä±klÄ±yor. Rezerv alanlar ilan ediliyor, binalar test ediliyor, arama kurtarma ekipleri oluÅŸturulup hem deprem Ã¶ncesi hem de deprem sonrasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Bu projelerin kimi henÃ¼z kÃ¢ÄŸÄ±t Ã¼zerinde, kimi tamamlanmÄ±ÅŸâ€¦



Elbette yapÄ±lanlar var ama karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz risk iÃ§in yeterli deÄŸil, yapÄ±lacak iÅŸ daha Ã§ok. GeÃ§en yÄ±l deprem riski taÅŸÄ±yan Ä°stanbul, Ä°zmir, MuÄŸla, Ã‡anakkale, BingÃ¶l, TekirdaÄŸ ve Bursa belediyelerine ne tÃ¼r hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±klarÄ±nÄ± sormuÅŸtuk. 2 Nisan 2023 HÃ¼rriyet Pazar ekinde de bu illerimizin depreme karÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± yayÄ±mladÄ±k. 6 Åžubat depremlerinin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ henÃ¼z geride bÄ±rakmÄ±ÅŸken ve yerel seÃ§imler deyaklaÅŸÄ±rken bu kez Ä°stanbul, Ä°zmir, Ã‡anakkale, TekirdaÄŸ,

Bursa, HakkÃ¢ri ve Malatya belediyelerine geÃ§tiÄŸimiz bir yÄ±l iÃ§inde depreme karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± Ã¶nlemleri, projelerini sorduk.

Haberin DevamÄ±

Ã‡ANAKKALE





â€˜500 GÃ–NÃœLLÃœYE EÄžÄ°TÄ°M VERDÄ°Kâ€™



Ã‡anakkale Belediye BaÅŸkanÄ± ÃœlgÃ¼r GÃ¶khan

â—Š Åžubat 2023â€™te olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belediye meclisinde Kentsel Risk YÃ¶netimi Komisyonuâ€™nu kurduk ve ilk olarak belediyemizin sahip olduÄŸu deprem istasyonu sayÄ±sÄ±nÄ± 6â€™dan 11â€™e Ã§Ä±kardÄ±k.

â—Š BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem MÃ¼hendisliÄŸi ile EylÃ¼l 2023 tarihinde imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokol kapsamÄ±nda deprem alarm sisteminin belediye binasÄ±na kurulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. AynÄ± zamanda akademisyenler, yapÄ± denetim ÅŸirketleri ve sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸan deneyimli inÅŸaat mÃ¼hendisleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±k. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden Ã§Ä±kan sonuÃ§larla mevcut deprem yÃ¶netmeliklerine ek Ã¶neriler hazÄ±rlÄ±yoruz.

Haberin DevamÄ±

â—Š MayÄ±s 2023â€™te Afet Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ kurma kararÄ± aldÄ±k. MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ inÅŸaat mÃ¼hendisleri ve teknikerlerden oluÅŸan â€˜teknik birimâ€™ ve sivil savunma ve arama kurtarma faaliyetlerini organize eden â€˜sosyal birimâ€™ olarak ikiye ayÄ±rdÄ±k. Yani deprem Ã¶ncesine ve olasÄ± deprem sonrasÄ±na ayrÄ± ayrÄ± hazÄ±rlanÄ±yoruz.Â

â—Š Afet Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Teknik Birimi kentteki kÃ¶tÃ¼ yapÄ± stokunun tespiti ve depreme dayanÄ±klÄ± yapÄ±lara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirildi ve Åžubat 2023 tarihli meclis kararÄ±nda da belirtildiÄŸi Ã¼zere SaÄŸlÄ±k Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binalarÄ±ndan baÅŸlayarak kamu binalarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ yapÄ±ldÄ±. Sorumluluk alanÄ±mÄ±zda olan yaklaÅŸÄ±k 10 bin 500 binanÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 50â€™sinin 2001 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce inÅŸa edilmiÅŸ ve yapÄ± denetim hizmeti almamÄ±ÅŸ olduÄŸunu tespit ettik.

Haberin DevamÄ±

â—Š Mahalle Afet GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri projesini 2023â€™te hayata geÃ§irdik. 500 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ye eÄŸitimler verdik. EÄŸitimi baÅŸarÄ±yla tamamlayan 40 gÃ¶nÃ¼llÃ¼yle birinci ekibi oluÅŸturduk. Belediyemiz bÃ¼nyesinde de 35 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla hafif arama kurtarma ekibi Ã‡ASARâ€™Ä± kurduk. EÄŸitim sÃ¼recinin tamamlanmasÄ±ndan sonra Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) ile akreditasyon iÅŸlemleri baÅŸlayacak.

TEKÄ°RDAÄž





â€˜BÄ°LÄ°MSEL Ã‡ALIÅžMA GRUBU OLUÅžTURULDUâ€™



TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir Albayrak

â—Š 6 Åžubat 2023 KahramanmaraÅŸ depremi sonrasÄ± TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve TekirdaÄŸ Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TESKÄ°) yÃ¶neticilerinden oluÅŸan Deprem Koordinasyon Kuruluâ€™nu kurduk.

Haberin DevamÄ±

â—Š Ä°l bazÄ±nda baÅŸlatÄ±lan, binalarÄ±n depreme yÃ¶nelik risk sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 bin talep sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±, bilgiler vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Yeni gelen talepler halen deÄŸerlendiriliyor.

â—Š SÃ¼leymanpaÅŸa Ä°lÃ§esi, AltÄ±nova Mahallesiâ€™nde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve geliÅŸim alanÄ±nda rezerv konutlarÄ±n Ã¼retilmesi ihalesi tamamlandÄ±, konut yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±.

â—Š OlasÄ± afetlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bilimsel normlara uygun ÅŸekilde yÃ¶netilmesi amacÄ±yla Trakya Belediyeler BirliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyemiz ile bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturuldu. HalkÄ±mÄ±zÄ± deprem konusunda bilinÃ§lendirmek amacÄ±yla hocalarÄ±mÄ±z Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r ve Prof. Dr. Åžener ÃœÅŸÃ¼mezsoyâ€™u ilimizde misafir ettik.

Haberin DevamÄ±

â—Š BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri oluÅŸturdu ve ekipler AFAD tarafÄ±ndan akredite edildi. 27 kiÅŸilik gruplardan oluÅŸan 5 arama kurtarma ekibimiz var.

â—Š Uydu telefonu alÄ±narak her ilÃ§enin itfaiye istasyonuna 1 adet daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca deprem konteynerlerinin sayÄ±larÄ± arttÄ±rÄ±ldÄ±.

â—Š Ã–ncelik sÄ±ralamasÄ± yapÄ±larak ilÃ§elerdeki itfaiye istasyonlarÄ±mÄ±z yenileniyor. KÃ¶prÃ¼ ve viyadÃ¼klerin depreme dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilgili tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Gerek gÃ¶rÃ¼lenlere gÃ¼Ã§lendirme projeleri hazÄ±rlanÄ±yor.

BURSA





â€˜ÃœCRETSÄ°Z GÃ–ZLEMSEL DEÄžERLENDÄ°RME YAPILDIâ€™



Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ

â—Š Åžehrimizi depreme karÅŸÄ± direnÃ§li kent haline getirmek amacÄ±yla iki bÃ¶lgedeki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projelerinin birinci etaplarÄ±nda 297 konut, 118 ofis ve 46 dÃ¼kkÃ¢nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±k. 12 kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za da hÄ±z verdik. Afet riski en yÃ¼ksek sahalardan biri olan Demiryolu AltÄ± BÃ¶lgesiâ€™nde bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir yaklaÅŸÄ±mla kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projeleri geliÅŸtiriyoruz. SÄ±caksu bÃ¶lgesi, Ä°stanbul Caddesi ve Ã‡elebi Mehmet BulvarÄ±â€™ndan sonra Gaziakdemir BÃ¶lgesiâ€™nde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m faaliyeti baÅŸladÄ±.

â—Š BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisiâ€™nin 2023 yÄ±lÄ± mayÄ±s ayÄ± oturumunda kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesine yÃ¶nelik imar planlarÄ± onaylandÄ±. Projeyle 2 bin 500 konut ve 300 dÃ¼kkÃ¢n inÅŸa edilecek.

â—Š Ã‡evre Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± desteÄŸiyle hayata geÃ§irilen Tarihi Ã‡arÅŸÄ± ve Hanlar BÃ¶lgesi Ã‡arÅŸÄ±baÅŸÄ± Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi kapsamÄ±nda, tarihi bÃ¶lgeyi kuÅŸatan 39 bina yÄ±kÄ±ldÄ±.

â—Š Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Osmangazi Belediyesi, YÄ±ldÄ±rÄ±m Belediyesi ve NilÃ¼fer Belediyesi, UludaÄŸ Ãœniversitesi, Bursa Teknik Ãœniversitesi, Ä°nÅŸaat MÃ¼hendisleri OdasÄ±, Mimarlar OdasÄ± ve Jeoloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼yle binalarÄ±n risk durumlarÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in â€˜GÃ¶zlemsel Bina DeÄŸerlendirme YÃ¶ntemiâ€™ devreye alÄ±ndÄ±. BaÅŸvuru yapan vatandaÅŸlarÄ±n binalarÄ±nda Ã¼cretsiz gÃ¶zlemsel deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±.

â—Š BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Deprem Bilim Kurulu oluÅŸturuldu. Bilim Kuruluâ€™ndaki akademisyenler, uzmanlÄ±k alanlarÄ± doÄŸrultusundan deprem Ã¶ncesi, anÄ± ve sonrasÄ±yla ilgili bir yol haritasÄ± hazÄ±rlÄ±yor.

Ä°STANBUL

Â

HIZLI TARAMA VE TAHLÄ°YEYE DEVAM EDÄ°LÄ°YOR

Ä°BB Deprem Risk YÃ¶netimi ve Kentsel Ä°yileÅŸtirme Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye gÃ¶re...

â—Š Ä°stanbulâ€™un 15 ilÃ§esinde toplam 164 bin 58 hektar alanÄ± kapsayan 21 proje alanÄ±nda kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m proje Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Bu yÄ±l yine bu bÃ¶lgede 1.226 baÄŸÄ±msÄ±z birimin temeli atÄ±lacak.

â—Š HÄ±zlÄ± tarama bina inceleme yÃ¶ntemiyle riskli binalar tespit ediliyor. Bu hizmete Ä°stanbullular

binatespiti.ibb.istanbul adresinden ya da Ä°BB hizmet binalarÄ±na elden ulaÅŸtÄ±racaklarÄ± dilekÃ§elerle baÅŸvurabiliyorlar. Ã‡oÄŸu 6 Åžubat depremi sonrasÄ±nda olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 160 bin baÅŸvuru oldu ve 35 bin binada tarama yapÄ±ldÄ±. Ä°ncelemeler sonucunda (Ã§oÄŸunluÄŸu 99 Ã¶ncesi) binalarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n D ve E sÄ±nÄ±fÄ± olduÄŸu, yani riskli ve yÃ¼ksek riskli olduÄŸu tespit edildi.

318 binadaysa deprem gÃ¼venliÄŸinin hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± ve bu binalarÄ±n kendi sabit yÃ¼klerini dahi taÅŸÄ±yamayacak durumda olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Bu binalarÄ±n tahliye ve yÄ±kÄ±m iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. Â Åžimdiye kadar 147 bina iÃ§in resmi iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ± ve yÄ±kÄ±m sÃ¼recine girildi. YÄ±kÄ±lanlarla (52 bina), 514 baÄŸÄ±msÄ±z birim tahliye edildi. 147 binanÄ±n sÃ¼reci tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 1.608 baÄŸÄ±msÄ±z birim boÅŸaltÄ±lacak.Â Ä°kinci etapta yine deprem gÃ¼venliÄŸi sÄ±fÄ±r olan 1.238 bina iÃ§in meclis kararÄ± alÄ±ndÄ±. Bu binalarÄ±n tÃ¼mÃ¼ ziyaret edildi ve bina sakinlerine binalarÄ±nÄ±n durumu bildirildi. Bu yapÄ±lardan 75â€™inin yÄ±kÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi, 767 baÄŸÄ±msÄ±z birim tahliye edildi, 20â€™sinin de resmi iÅŸlemleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

Mobil uygulama geliÅŸtirildi

â—Š BinalarÄ±n depremde zarar gÃ¶rebilirliÄŸine iliÅŸkin bir tahmin raporu oluÅŸturabilmek amacÄ±yla â€˜Depreme Yenilmeâ€™ isimli bir mobil uygulama geliÅŸtirildi. Uygulama Ã¼zerinden kullanÄ±cÄ± binayla ilgili bilgileri giriyor. Konumdan elde edilen depremsellik verileri kullanÄ±larak binanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgedeki sismik dereceye gÃ¶re skor hesabÄ± yapÄ±lÄ±yor. Rapor binanÄ±n deprem performansÄ±yla ilgili tahmini deÄŸerler veriyor. Uygulama 2 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 140 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan indirildi, 97 bin civarÄ±nda analiz gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

â—Š Afet eÄŸitmenleri ekibi pandemi sonrasÄ± 2 yÄ±l iÃ§inde her yaÅŸtan 225 bin Ä°stanbulluyla kreÅŸlerde, okullarda, EnstitÃ¼ Ä°stanbul Ä°SMEK eÄŸitim merkezlerinde, iÅŸyerlerinde, atÃ¶lyelerde, mahallelerde eÄŸitimler yaptÄ±.

HAKKÃ‚RÄ°





â€˜KONTEYNER KENTLER PLANLADIKâ€™



HakkÃ¢ri Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamit Zibek

â—Š YapÄ± stoklarÄ± ve heyelan bÃ¶lgesi incelemelerini yaptÄ±k. Toplanma alanlarÄ±nÄ±, lojistik merkezleri belirledik. Arama kurtarma ekipleri oluÅŸturduk. Lojistik depolarÄ± ve konteyner kent alanlarÄ±nÄ±n altyapÄ±larÄ±nÄ± inceledik. Helikopter inebilecek alanlarÄ± belirledik. 600 Ã§adÄ±r temin ettik, hedefimiz 5 bin Ã§adÄ±r.

â—Š HakkÃ¢ri Merkez Otluca bÃ¶lgesine 1.000 adet konteynerden oluÅŸan konteyner kent planladÄ±k. HalkÄ± bilgilendirmek iÃ§in toplantÄ±lar organize ettik. AFADâ€™la ekipman listesini Ã§Ä±karÄ±p temin edeceÄŸiz. Envanterdeki iÅŸ makinelerinin gÃ¼nlÃ¼k olarak takibi yapÄ±lÄ±yor.

â—Š HakkÃ¢ri Ä°l Ã–zel Ä°daresi ve AFAD bÃ¼tÃ§esine toplamda 125 milyon lira finansman saÄŸladÄ±k. Ä°lk etapta 500 konutun risk durumunu tespit edeceÄŸiz.Â

â—Š 10 noktaya, iÃ§ine enkaz arama kurtarma ekipmanÄ±nÄ±n konduÄŸu konteynerler kurulacak.

â—Š Ä°l Ã–zel Ä°daresi ve TOKÄ° ile 400 bin m2â€™lik alana kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yapmayÄ± planlÄ±yoruz.

Ä°ZMÄ°R





Â

â€˜AFET SONRASI Ä°Ã‡Ä°N EYLEM PLANI HAZIRâ€™Â

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§ Soyer

â—Š 3 yÄ±l Ã¶nce 30 Ekimâ€™de 6,9â€™luk bir depremde 117 vatandaÅŸÄ±nÄ± kaybeden bir kent olarak, o tarih itibariyle en hazÄ±r ve donanÄ±mlÄ± ÅŸehirlerin baÅŸÄ±nda Ä°zmir geliyordu. 14 Ã¼niversite, 25 kamu kurumu, 38 STK, meslek odasÄ± ve 29 belediyeden toplam 1.000 katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n katkÄ± sunduÄŸu â€˜Ä°zmir Depremi Ortak AkÄ±l BuluÅŸmasÄ±â€™ kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmeler Ã§erÃ§evesinde yapÄ± envanteri, depremsellik ve tsunami araÅŸtÄ±rmalarÄ±yla mikrobÃ¶lgeleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±zla baÅŸladÄ±k. Bu kapsamda TMMOB Ä°nÅŸaat MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžubesi Ortak Hizmet Projesi ProtokolÃ¼â€™nÃ¼ imzaladÄ±k. GeniÅŸ kapsamlÄ± bir yapÄ± stoku envanter projesi ve bina kimlik belgesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±k.

â—Š YapÄ± envanteri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 30 Ekim depreminden en Ã§ok etkilenen BayraklÄ± Ä°lÃ§esinden baÅŸladÄ±k. 33 bin 100 yapÄ±nÄ±n envanterini Ã§Ä±kardÄ±k. Ä°kinci etaptaysa Bornovaâ€™da 61 bin 673 yapÄ±nÄ±n envanterini oluÅŸturduk. Bu sene de Konakâ€™taki 64 bin 587 yapÄ±nÄ±n envanteri Ã§Ä±karÄ±lacak.

Mahallelerde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ekipler...

â—Š Orta DoÄŸu Teknik Ãœniversitesi, Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi ve Ä°zmir YÃ¼ksek Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼ ile â€˜Ä°zmir Depremsellik ve Tsunami AraÅŸtÄ±rmasÄ± Ortak Hizmet Projesi Protokolleriâ€™ni imzaladÄ±k. AydÄ±n ve Manisaâ€™nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de kapsayacak ÅŸekilde, Ä°zmir il merkezini referans alan 100 kilometre yarÄ±Ã§aplÄ± bÃ¶lgede bilimsel bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Kara ve denizdeki faylar inceleniyor. BÃ¶ylece deprem tehlikesini modelleyerek en kÃ¶tÃ¼ deprem senaryosunu gÃ¶zlemleme imkÃ¢nÄ± elde ediyoruz.

â—Š Åžehir merkezinde 6 bÃ¶lgede toplam 248 hektar alanda kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda Uzundereâ€™de 817, Ã–rnekkÃ¶yâ€™de 233 olmak Ã¼zere toplam 1.150 baÄŸÄ±msÄ±z birimin anahtar teslimini yaptÄ±k. Bunlardan

190 tanesi 2023 yÄ±lÄ± iÃ§inde Ã–rnekkÃ¶y Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m AlanÄ±â€™nda tamamlandÄ±. Ege Mahallesi Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m AlanÄ±â€™nda yaklaÅŸÄ±k 700 baÄŸÄ±msÄ±z birimin Ã¼retileceÄŸi alanda temel attÄ±k. Uzundere Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m AlanÄ±â€™nda 4â€™Ã¼ncÃ¼ etap olarak belirlenen bÃ¶lÃ¼mde 1.307 baÄŸÄ±msÄ±z birimin yapÄ±mÄ± iÃ§in kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ihale sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.

â—Š Afet sonrasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Ä°zmirâ€™de afet durumlarÄ±nda halkÄ±n acil ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak ÅŸekilde gÃ¼venli toplanma alanlarÄ± oluÅŸturuyoruz. Afet ve Acil Durum MÃ¼dahale PlanÄ± (AADMP) kapsamÄ±nda barÄ±nma, beslenme afet Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± gÃ¼ncelleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hayata geÃ§irdik. AyrÄ±ca mahallelerde afet gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinden oluÅŸan ekipler kuruyoruz. Ä°zmir genelinde 1.293 mahallede 10â€™ar kiÅŸilik ekipler oluÅŸturduk.

Â

MALATYA





â€˜EKMEK VE YEMEK FABRÄ°KASI KURDUKâ€™



Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selahattin GÃ¼rkan

â—Š 6 Åžubat 2023â€™te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z depremlerden Ã¶nce 24 Ocak 2020â€™de meydana gelen ve ilimizi de etkileyen ElazÄ±ÄŸ depreminin hemen sonrasÄ±nda aslÄ±nda biz gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–nceden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirler can kaybÄ±mÄ±zÄ±n daha az olmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ± ancak 6 Åžubat depremlerinden sonra yeni Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± da elzem oldu. Ä°lk etapta zemin etÃ¼dÃ¼nÃ¼n sonucuna gÃ¶re maksimum zemin artÄ± 6 kata izin verilmesi yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±k.

â—Š 6 Åžubat gÃ¼nÃ¼ 4.17â€™de yaÅŸanan ilk depremin ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z evlerinden ayrÄ±ldÄ± ve toplanma alanlarÄ±na geÃ§ti. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve diÄŸer kurumlara ait sosyal tesislerde beklemeye baÅŸladÄ±lar. YaÅŸanan ikinci depremde insanlarÄ±mÄ±z evlerinde deÄŸil, dÄ±ÅŸarÄ±da olduklarÄ± iÃ§in can kaybÄ±mÄ±z az oldu. Ancak AFAD ve Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re yÄ±kÄ±mlarda Hatayâ€™dan sonra Malatyaâ€™nÄ±n geldiÄŸi belirtiliyor.

â—Š OlasÄ± afet durumu iÃ§in ÅŸehir merkezindeki acil toplanma alanlarÄ±nÄ± tek tek belirleyerek, bu alanlarÄ± basÄ±n ve kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±k. BÃ¼yÃ¼k bir afet sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla mevcut ekmek fabrikamÄ±zÄ±n yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rerek gÃ¼nlÃ¼k 1 milyon Ã¼retim kapasiteli yeni ekmek ve yemek fabrikasÄ±nÄ± kurduk.

â€˜Su kaynaklarÄ± bulacaÄŸÄ±zâ€™

â—Š Deprem konutlarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alanlarÄ± Ã‡evre. Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± ile koordineli bir ÅŸekilde belirledik ki bu alanlarÄ± zaten BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi olarak uydu kent olarak planlÄ±yorduk.

â—Š Ä°Ã§me suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yeni ve alternatif su kaynaklarÄ± bularak bu kaynaklarÄ±n merkeze getirilmesi iÃ§in gerekli fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k.

Â