Deprem bölgesinin kızları, maviliklere yelken açtı

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Olimpik Değerler Eğitimi projesi kapsamında, deprem bölgesinden davet edilen 20 kız çocuğu Muğla, Bozburun’da farklı bir kampa katıldılar. Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ile hayata geçirilen ve 17-20 Mayıs tarihlerinde Bozburun Yat Kulübü’nde gerçekleşen kampta su sporlarıyla ilgili temel değerler aktarıldı, kano yelken, yüzme gibi sporlar yapıldı. Biz de kampa katılarak gençlerle konuştuk.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle organize edilen etkinlikte hedef çocukları olimpik değerler ve spor yoluyla motive etmekti.

Dünya şampiyonu yelkencimiz Güray Zünbül, Fransa’da düzenlenen Kadınlar Kupası’nda ilk kez bizi temsil eden yelkencimiz Yasemin Akyıl, ‘Sudaki İzler’ programının sunucusu Savaş Karakaş da çocuklarla bir araya gelip hikâyelerini paylaştı. Proje Türkiye genelinde 12 farklı ilde (İstanbul, İzmir, Aydın, Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Ordu, Ankara, Gaziantep ve Van) gerçekleştirilecek. Hedef 11 bin çocuğa bu eğitimleri ulaştırmak.

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‘SENİN GİBİ OLMAK İSTİYORUM DEDİLER’



Yasemin Akyıl, yelken eğitmeni, sporcu

Bir ay önce bu konuşmayı yapmam teklif edildi. Daha önce birçok sunum yapmama rağmen bu kez hazırlık aşamasında çok heyecanlandım. Temel mesajım şuydu: Öncelik, kendinizi iyi hissettiren hayat amaçlarınızı bulun. Bunlar başkalarına bağlı değil, sizin hedefleriniz olmalı. Bu yolda yılmadan çalışmak, etik değerler, kabullenici ve paylaşımcı olmak başlıklarında kendi başarı ve başarısızlıklarımı anlattım. Sanırım etkili olan şey başarılı olmam değil, başarısızlıklarımı kabul edip hayatta kimsenin gitmediği yeni rotalar çizme cesaretini göstermem ve kendime olan inancımı yansıtmamdı. Hepsi benimle fotoğraf çektirdi, “Yasemin Abla, senin gibi olmak istiyorum” dediler. Aslında ben bir aydır her sabah ayna karşısında onlarla konuşuyorum, nasihatler ediyorum. Hislerimiz karşılıklı.

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‘MUASIR MEDENİYETLERE BİR ADIM DAHA...’

Güray Zümbül, yelkenci, spor psikoloğu

Dezavantajlı kız çocuklarımıza denizciliği tanıtmak, onlarla bunu deneyimlemek, birlikte yelken yapmak ve sohbet etmek paha biçilemez. Gelecek nesillerimize umut olma, örnek olma, ilham verme ve vizyon katma fırsatı yakaladığım için çok şanslıyım. Gelecek nesillere denizciliği sevdirebilir ve yaygınlaştırabilirsek, muasır medeniyetler seviyesine bir adım daha yaklaşacağımızı düşünüyorum.

‘ÖZGÜR HİSSETTİM’



Seda Kızılkaya, 13

◊ Malatya, Yeşilyurt’tan geldim. Orada rutin alışkanlıklarım var, deniz olmadığı için denize biraz uzağım. Okula gidip geliyorum. Bazı ev işleri, bahçe işleri oluyor, onlara yardım ediyorum. Haftalık programlarım var; egzersiz yapıyorum, boks yapıyorum.

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◊ Yelkenliye bindik, konferans yaptık. Çok keyifli bir gündü herkes için. En çok sunumlar beni etkiledi. Bazı insanların, sporcuların hayatını anlattılar, güzel anılar biriktirdik. Bütün sunumlar önemliydi. Yüzmeyle ilgili iyi şeyler öğrendim.

◊ Malatya’ya gidince direkt bir kulübe yazılmak istiyorum, imkân olmasa bile. Çünkü denizin bizim için faydasını, zenginlik olduğunu fark ettim. Denizin manevi açıdan iyi olduğunu, hazinemiz olduğunu anladım. Korumamız gerek. Kampa ilk geldiğimde, denizi gördüğüm an özgür hissettim.

‘DENİZE GİRDİM, ÇOK GÜZELDİ’



Cennet Azinere, 10

◊ Denize girdim, etkinlikler çok güzeldi, çok güzel arkadaşlar edindim. Sohbetler de çok güzeldi. İleride ben de böyle sporları yapmak isterim. Yüzmeyi seviyorum. Kahramanmaraş’ta dışarıda oynuyorum, okula gidiyorum, etkinliklere gidiyorum. Gelecekte voleybolcu olmak istiyorum. Milli takım maçlarımızı izliyorum.

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‘OKUDUĞUM KİTAPTA HER ŞEHRİ GEZİYORLARDI, HAYALİM GERÇEKLEŞTİ’



Elif Su Arslan, 12

◊ Hatay’dan geliyorum. Altıncı sınıfa gidiyorum. Çok iyi bir etkinlik oldu. Böyle etkinliklerin daha çok yapılmasını isterim.

◊ Eğlendik, biraz uzaklaşmak iyi geldi. Gezmeyi çok seviyorum. İstiyordum zaten, hayaller kuruyordum. Dördüncü sınıfta bir kitap serisi okumuştum. Orada her yeri geziyorlardı. Her kitapta bir şehir vardı. Ben de çok imreniyordum bu kitabı okurken. Sonunda hayalim gerçekleşti.

◊ Kano çok güzeldi. Kürek çekişi, yavaş gidişi… Yasemin (Akyıl) Ablamızın anlattıkları ve arkadaşlarımla tanışmam benim için unutulmaz oldu.

◊ Tekvando yapıyorum. Kırmızı ve siyah kuşağım. Tekvandoya devam etmek istiyorum ama yazın voleybola başlayacağım. Annem yazın ‘Yüzmeye yazdıracağım’ demişti. Ben de yüzmeye gitmek isterim. Gençlik Bakanlığı’nın yeri evimize yakın. Tekvando salonumuz depremden dolayı hasar gördüğünden taşınmak zorunda kaldık. Tekvando hocamız çarşıda bir yer tutmuş, oraya yerleştik. Bize biraz uzak. Yine de evde antrenmanlarımı yaparım.

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‘BANA DA İLHAM OLDU’



Azra Yaşargün, 14

◊ Adıyaman’dan geldim. Yüzmeye gidiyorum. Okul, yüzme, ev… Yarışlara hazırlandığım için antrenmanlara gidiyorum bol bol. Kaçırmıyorum hiçbir antrenmanı. Babam zaten yüzüyordu, beden öğretmeni. Küçüklüğümden beri yüzüyorum.

◊ Benim için çok verimliydi, hocaların konuştukları, hayat hikâyeleri, bilgilendirdikleri yerler çok güzeldi. Yasemin (Akyıl) Hoca’nın anlattığı hikâye çok güzeldi. Kendi ilhamıyla yola çıkışı bana da yol göstermiş oldu.