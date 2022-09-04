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Uşak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda çok ağır bedeller ödeyen illerimizden. Uşak’ta çekilen ve görenleri çok etkileyen ‘Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık’ fotoğrafı bunun en anlamlı kanıtı.

29 Ağustos 1920’de Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilen şehir 1 Eylül 1922’de özgürlüğüne kavuştu. İki sene süren bu esarette Uşaklılar maddi manevi çok büyük kayıplar verdi. Diğer yandan Batı Anadolu’da Kuvayı Milliye’nin oluşmasında ve cephe gerisindeki sivil direniş örgütlenmelerinde önemli rol oynadılar. Bu yıl hem 30 Ağustos Zaferi hem de şehrin kurtuluşunun 100’üncü yılı il genelinde coşkuyla kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla 26-29 Ağustos’ta düzenlenen anma programında tiyatro temsillerinden sergi açılışına pek çok kültür-sanat etkinliği gerçekleşti. Hüsnü Kazım Özler’in kadrajından ‘Bir Fotoğraftan Ötesi Kurtuluşun 100 Yıllık Hikâyesi’ fotoğraf sergisi açıldı. Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde Uşak Belediyesi’nin hazırladığı ‘Kurtuluşun 100. Yılında Uşak Kitabı’nın tanıtımı yapıldı. Prof. Dr. İskender Pala’nın yazdığı ‘Kurtuluş’ adlı tiyatro gösterisi Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak sanat merkezinin açılışı yapıldı.

Devrim Erbil sergisi ve ‘Zafer Yolu’ adlı özel konserler de düzenlenen etkinlikler arasındaydı. Bu faaliyetlerin planlanmasında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da büyük emek harcadı.

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Şehit aileleri katıldı

‘Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak’ şehir halkının Milli Mücadele yıllarında yaşadıklarını geçmişten geleceğe aktarmayı hedefliyor. Sanat merkezinin açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz “Burası şehir ve kültür tarihçiliği anlamında önemli bir çalışma. Aslında belediye başkanımız bugün burada bir şehir müzesi kurmuş oluyor” dedi.

Binanın her katında Kurtuluş Savaşı’ndan sahneler balmumu heykeller ve devasa tablolarla anlatılıyor.

Devrim Erbil: “Uşak’ı bir sanat kenti yapacağız”

Ressam, profesör ve devlet sanatçısı Devrim Erbil de topluma mal olmuş bir Uşaklı. Tabloları ve onlarla aynı boyutlarda dokunmuş ipek ve yün halı örneklerine yer verilen sergisinin açılış töreni, sanatsever Uşaklıları buluşturdu. Erbil “Bir Uşaklı olarak Uşak’taki bu kurtuluş şenliklerine katılmayı bir görev saydım. Hepimiz el ele vererek Uşak’ı bir sanat ve kültür kenti yapacağız” dedi.

Törenin ardından çocuklar için boyama şenliği yapıldı ve Erbil ‘Sanat Ülkesi’ adlı kitabını imzaladı.



Devrim Erbil ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz sergiyi gezerken...

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100 kişilik dev kadro...

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala’nın yazıp Murat Çubukçu’nun yönettiği ‘Kurtuluş’ isimli tiyatro temsili de program kapsamında sahnelendi. Eser aynı zamanda Uşak’ın kurtuluşunu anlatan ilk tiyatro çalışması niteliğinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 100 kişilik dev bir kadroyla hazırlanan ‘Son Söz’ adlı müzikli dans tiyatrosunu da izleme fırsatı bulduk.

Dünyanın en uzun ikinci kanyonu burada

Uşak aynı zamanda Blaundus Antik Kenti, dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı, Clandras Köprüsü gibi doğal güzelliklere ve Uşak Arkeoloji Müzesi, Uşak Kent Tarihi Müzesi ve tarihi 15’inci yüzyıla dayanan Ulu Cami’ye de ev sahipliği yapıyor. Geçmişi Selçuklulara kadar uzanan, Avrupalı ressamların bile tablolarında sık sık tasvir ettiği coğrafi işaret tescilli Uşak halı sanatının yaşatıldığı Dokur Evi de kentin simge adreslerinden bir diğeri.

