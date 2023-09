Contemporary İstanbul’a geri sayım başladı

Haberin Devamı

Contemporary Istanbul bu yıl 18’inci edisyonunun yeni programıyla 27 Eylül’de ön izleme, 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde de genel ziyarete açılıp Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Fuara bu yıl 22 farklı ülkeden 67 çağdaş sanat galerisi,

4 inisiyatif ve 4 sanat kurumu katılacak. 18’inci edisyon; 591 sanatçının 1.537 eseri, 9 özel küratoryal yerleştirme ve 13 panelle dopdolu bir programa sahip. Akbank ana sponsorluğundaki fuara bu yıl bir de ‘CI Photo Focus’ adlı bir bölüm eklendi. Bu kapsamda fotoğraf sanatçıları, galeriler bir araya gelecek.



Üç gün sürecek panellerde ‘CI Photo Focus’un moderatörlüğünü fotoğrafçı ve sanat danışmanı Simone Klein, ‘Art in Public Spaces’ ve ‘Art in Residency’ moderatörlüğünüyse Cenevre’deki sanat tarihi müzesinin direktörü Marc-Olivier Wahler üstlenecek.

YENİ KATILIMCILAR VAR

Bu yıl katılımcılar arasında Güney Afrika, Kolombiya, Letonya, Kazakistan, Meksika ve Çek Cumhuriyeti gibi yeni ülkeler var.

67 galeri arasında fuara ilk kez katılanlardan biri de Diyarbakır’dan Rıdvan Kuday Gallery. Galeri, şehrin sanat ekosistemine yeni bir görüş alanı yaratmak hedefinde. Bu galeri T8-18 numaralı stantta Nesrin Ademhan, Sedat Akdoğan, Mahmut Aydın, Orhan Başeğmez, Rojbin Ekinci, Erdoğan Kaplan, Sinan Kaplan ve Şeniz Polat’ın eserleriyle katılıyor. Galeri, Diyarbakır bölgesinin sanatçılarının eserlerini sergileyerek uluslararası alanda daha fazla tanınmasına olanak sağlamak istiyor.

ÖZEL PROJELER ÖNE ÇIKIYOR





Sanat ve teknoloji...

- Yeni BMW i5’ten ilhamla sanat ve teknolojiyi sanatseverlerle buluşturan ‘The Electric AI Canvas’ enstalasyonu fuarda dikkat çeken bölümler arasında. Yapay zekânın, 900 yıllık sanat tarihi ve 50 bin görselden yararlanarak ürettiği animasyonlar yeni BMW i5’e yansıtılarak seyircinin karşısına çıkıyor. Enstalasyon yaratıcı teknoloji uzmanı Goodby, Yapay Zekâ Direktörü Nathan Shipley ve çağdaş sanat medya platformu ArtDrunk’ın kurucusu Gary Yeh işbirliğinde, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş.

İnşaattan gelen camlar

- Bir diğer dikkat çeken eserse Artem Matis’in atık materyal ve geri dönüşümün sınırlarını zorlayıp sosyal farkındalığı arttırmayı hedeflediği cam heykelleri. Sanatçı StarGrup ile ortak çalışmasında inşaat projelerinden çıkan cam atıklarını sanat eserlerine dönüştürmüş.

Meditatif yolculuk

- Memo Akten’in video ve ses enstalasyonu ‘Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes’, izleyiciyi görsellerle meditatif bir yolculuğa çıkarıp canlı ve cansız varlıkların birbiriyle olan bağlantısını araştırıyor. Trendyol Sanat, bu sene partner olarak yer aldığı Contemporary Istanbul’a Memo Akten’in eseriyle katılıyor.

‘DİYARBAKIR ÇAĞDAŞ SANATA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR’

Rıdvan Kuday, kurucu

“Sadece uluslararası standartlara sahip bir galeri olmakla kalmayıp aynı zamanda Diyarbakır’dan gelen çağdaş sanatçıları temsil eden ilk galeri olarak, bu fuarda fark yaratıyoruz. Diyarbakır’ın sanat dünyasından çağdaş sanat fuarına katılan bir galeri olmak önemli. Bölgemizin sanatsal zenginliğini ve yeteneklerini uluslararası platformlarda tanıtmak için buradayız. Diyarbakır çağdaş sanata büyük bir ilgi gösteriyor ve 2000’li yıllardan itibaren birçok çağdaş sanat eseri sergileniyor burada. Şehirdeki kurumlar ve sanatçılar, önemli işlere imza atıyor. Dolayısıyla çağdaş sanata ilginin yüksek olması ve şehirdeki sanat sahnesinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunuyor.

Ayrıca güzel sanatlar lisesindeki öğrencilerimizi mezun edip sanat dünyasına kazandırmamız, şehirde sanatın geleceği için önemli bir rol oynuyor. Bu sanatçıların şehirlerine dönmeleri, yerel sanat ekosistemini daha da zenginleştiriyor. Rıdvan Kuday Gallery gibi girişimlerle, sanatın tanıtılması ve desteklenmesi, Diyarbakır’ın kültürel ve sanatsal zenginliğini daha fazla kişiye açık hale getiriyor.

ULAŞIM DAHA KOLAY

Bu yıl Tersane İstanbul’a denizyoluyla ulaşım kolaylaştırılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından özel olarak sağlanan deniz ulaşım hizmeti 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş’tan kalkan Şehir Hatları seferleriyle sanatseverleri Tersane İstanbul’a 500 metre uzaklıktaki Hasköy İskelesi’ne ulaştıracak.

Biletleri contemporaryistanbul.com adresinden temin edebilirsiniz. Biletler hafta içi öğrenci 200, tam 400 lira. Hafta sonu öğrenci 300, tam 450 lira.

‘GİRİŞ ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ’



Erkan Aktuğ-Hürriyet Kültür-Sanat

Fuar giriş ücretlerinin düşürülmesi gerekiyor. Ön izleme gününde 1.100 lira, hafta sonu tam 450, öğrenci 300 lira olan bilet fiyatı çok yüksek. Tamam, fuarlar sektörün profesyonellerine yönelik etkinliklerdir ama Türkiye’de tam öyle değil, çok yoğun izleyici ilgisi de oluyor. Sanatı topluma yayma iddiasındaki bir etkinliğin bu konuda daha yapıcı olmasını bekliyorum. Yerli galerilerin temsil ettiği sanatçıların yeni işlerini merak ediyorum, keza Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen galeri ve inisiyatifleri de... Bu yıl ilk kez düzenlenen ve çağdaş fotoğrafa odaklanan ‘CI Photo Focus’ bölümünde etkileyici işlerle karşılaşma olasılığı var.