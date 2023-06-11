Çoktan aklandılar ama sınırımızı da bilelim

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‘Yanında da bitter çikolata’

Prof. Dr. Ahmet Karabulut, kardiyoloji uzmanı

* Düzenli çay tüketimiyle vücuttaki iltihabi olaylar baskılanır, kolesterol dengesi olumlu etkilenir ve kan basıncı düşer.

* İngiltere’de orta yaş grubunda yapılan

14 yıllık takip çalışmasında günde en az

2 fincan siyah çayın kalp krizi ve inme riskini yüzde 10 düşürdüğü izlenmiştir.

* Kahvenin kalp üzerindeki etkisi çay kadar net değildir. Genelde nötr olarak değerlendirilir. Yoğun kafein alımı çarpıntıyı tetikleyebilir.

* Düzenli kahve tüketimi beyin ve bilişsel fonksiyonları olumlu etkiler.

* Düzenli kahve tüketimiyle depresyon sıklığında, demans ve alzheimer hastalığı riskinde azalma olabileceğine dair yayınlar mevcuttur.

* Günlük 5 fincanın üzerinde telveli kahve tüketimi kolesterol dengesini olumsuz etkileyebilir, çarpıntı ve kan basıncında artış yapabilir.

* Kahve yanında tüketilen yoğun kakao içerikli bitter çikolata kalp sağlığımıza olumlu katkı yapacaktır.

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‘Bağırsak sağlığı için de...’

Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, kardiyoloji uzmanı

* Kahve ve çay günde 2-3 fincan tüketildiğinde yararlıdır. Kalp-damar hastalıklarına ve kansere bağlı ölümleri yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığı gösteriliyor.

* Siyah çayın bağırsak sağlığını olumlu etkilediği ve faydalı mikroorganizmaları arttırdığını gösteren çalışmalar da yapıldı. Kan basıncını düşürerek hipertansiyon hastalarına da yararı olabileceği düşünülüyor.

* Su yerine sadece çay ve kahve tüketilmesi hücrelerimizin su ihtiyacını karşılamaya yetmeyebilir. Su tüketimini dengelemek gerekiyor.

* Çay ve kahvenin içinde bulunan teofilin ve kafein gibi maddelerin nabzı arttırıcı etkileri vardır. Bu nedenle aritmisi olan hastalarda veya ritim düzenleyici ilaç kullananlarda risk oluşturabileceği düşünülmektedir.

* Kahvenin şeker, tam yağlı süt veya kremayla birlikte tüketilmemesi önemli.

‘Yaşlılarda hafızayı güçlendirir’

Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

* Çay içeriğindeki tein ve flavonoidlerden dolayı, kahveyse kafein, niasin, mikroelementler ve antioksidanlar nedeniyle faydalı içeceklerdir.

* Çay ve kahve metabolizmayı hafif de olsa hızlandırır, kişinin istirahatte harcadığı enerjiyi arttırır ve daha kolay kilo vermesine yardımcı olur.

* Bu uyarıcı bileşikler özellikle beyne olan kan dolaşımını arttırır, kişiyi daha dinç hissettirir, dikkatin daha da yoğunlaşmasını sağlar. Yaşlılarda hafızayı güçlendirir.

* Günde en fazla 2 fincan kahve, 3 bardak çay içmeliyiz. Fazlası uyku bozukluklarına, stres seviyesinin artmasına, huzursuzluğa neden olabilir.

* Böbrek taşı olan kişiler taş oluşumuna neden olan oksalat açısından zengin siyah çaydan kaçınmalı, kahve tüketimine dikkat etmeli.

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Çay ve kahve tüketimiyle ilgili birçok araştırma yapılıyor. Geçen aylarda yayımlanan bir çalışma her gün en az iki fincan kahvenin kalp sağlığını güçlendirdiğini gösterdi. Bu alanda yapılan araştırmaları uzmanlara sorduk, tavsiyelerini aldık...