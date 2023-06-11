Çoktan aklandılar ama sınırımızı da bilelim

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‘Yanında da bitter çikolata’
Prof. Dr. Ahmet Karabulut, kardiyoloji uzmanı
* Düzenli çay tüketimiyle vücuttaki iltihabi olaylar baskılanır, kolesterol dengesi olumlu etkilenir ve kan basıncı düşer.
* İngiltere’de orta yaş grubunda yapılan
14 yıllık takip çalışmasında günde en az
2 fincan siyah çayın kalp krizi ve inme riskini yüzde 10 düşürdüğü izlenmiştir.
* Kahvenin kalp üzerindeki etkisi çay kadar net değildir. Genelde nötr olarak değerlendirilir. Yoğun kafein alımı çarpıntıyı tetikleyebilir.
* Düzenli kahve tüketimi beyin ve bilişsel fonksiyonları olumlu etkiler.
* Düzenli kahve tüketimiyle depresyon sıklığında, demans ve alzheimer hastalığı riskinde azalma olabileceğine dair yayınlar mevcuttur.
* Günlük 5 fincanın üzerinde telveli kahve tüketimi kolesterol dengesini olumsuz etkileyebilir, çarpıntı ve kan basıncında artış yapabilir.
* Kahve yanında tüketilen yoğun kakao içerikli bitter çikolata kalp sağlığımıza olumlu katkı yapacaktır.
‘Bağırsak sağlığı için de...’
Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, kardiyoloji uzmanı
* Kahve ve çay günde 2-3 fincan tüketildiğinde yararlıdır. Kalp-damar hastalıklarına ve kansere bağlı ölümleri yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığı gösteriliyor.
* Siyah çayın bağırsak sağlığını olumlu etkilediği ve faydalı mikroorganizmaları arttırdığını gösteren çalışmalar da yapıldı. Kan basıncını düşürerek hipertansiyon hastalarına da yararı olabileceği düşünülüyor.
* Su yerine sadece çay ve kahve tüketilmesi hücrelerimizin su ihtiyacını karşılamaya yetmeyebilir. Su tüketimini dengelemek gerekiyor.
* Çay ve kahvenin içinde bulunan teofilin ve kafein gibi maddelerin nabzı arttırıcı etkileri vardır. Bu nedenle aritmisi olan hastalarda veya ritim düzenleyici ilaç kullananlarda risk oluşturabileceği düşünülmektedir.
* Kahvenin şeker, tam yağlı süt veya kremayla birlikte tüketilmemesi önemli.
‘Yaşlılarda hafızayı güçlendirir’
Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı
* Çay içeriğindeki tein ve flavonoidlerden dolayı, kahveyse kafein, niasin, mikroelementler ve antioksidanlar nedeniyle faydalı içeceklerdir.
* Çay ve kahve metabolizmayı hafif de olsa hızlandırır, kişinin istirahatte harcadığı enerjiyi arttırır ve daha kolay kilo vermesine yardımcı olur.
* Bu uyarıcı bileşikler özellikle beyne olan kan dolaşımını arttırır, kişiyi daha dinç hissettirir, dikkatin daha da yoğunlaşmasını sağlar. Yaşlılarda hafızayı güçlendirir.
* Günde en fazla 2 fincan kahve, 3 bardak çay içmeliyiz. Fazlası uyku bozukluklarına, stres seviyesinin artmasına, huzursuzluğa neden olabilir.
* Böbrek taşı olan kişiler taş oluşumuna neden olan oksalat açısından zengin siyah çaydan kaçınmalı, kahve tüketimine dikkat etmeli.