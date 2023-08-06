Cep telefonu fırlatan da var, peynir tekeri atan da…

Haberin Devamı

Geçen pazar Parkorman’da yapılan Gezgin Salon Müzik Festivali’ndeyiz. İki arkadaşım birazdan sahneye çıkacak Jon Hopkins’e imzalatmak için yanlarında plaklarını getirmiş. Bu sırada Büyük Ev Ablukada sahnede. Grubun solisti Bartu Küçükçağlayan’ın elindeyse az önce sahneye atılan boxer var…

Biz 40 yaş üstü için sevdiğimiz sanatçıyla bağ kurmanın en güzel yollarından biri plak imzalatmaktı. Cep telefonları çıkınca yerini birlikte selfie çektirmeye bıraktı. Günümüzdeyse sahneye farklı cisimler fırlatmak akım haline geldi. Elbette bunun bağ kurmanın ötesinde bir anlamı da var. Artık yeni kuşağı konseri izlemek değil, onun bir parçası olmak, sosyal medya hesapları için içerik oluşturmak ve Warhol’un ‘15 dakikasından’ daha uzun süre ünlü olma ihtimali motive ediyor. Sahneye o gece atılan boxer bu akımın en masum örneklerinden biri bu arada. Cep telefonları, oyuncak ayılar ve hatta kocaman peynir tekeri...

Haberin Devamı

Son akımdan nasibini alanlar arasında Cardi B de var.

Sık sık tartışılan bu konu geçen hafta Cardi B’nin Las Vegas’taki konseriyle tekrar gündeme geldi. Kendisine plastik bardakta içecek atan hayranına o kadar öfkelendi ki elindeki mikrofonu hırsla ona doğru fırlattı. Gerçi yaralanan başka bir seyirci oldu.

Son akımdan nasibini alanlar arasında Pink de var.

Geçmiş örneklere bakacak olursak; haziran ayında sahneye fırlatılan cep telefonu pop şarkıcısı Bebe Rexha’nın alnına çarptı. Şarkıcı gözünün morardığı, alnı dikişli fotoğraflarını sosyal medyada yayımladı. Cep telefonunu fırlatan seyirci ‘komik olacağını’ düşünerek bu hareketi yaptığını söyledi. Kısa bir süre sonra Londra konserinde Pink’in sahnesinde bir torba kül vardı. Torbayı aldı ve seyirciye dönerek “Bu annen miydi” diye sordu. Ve olayın şoku üzerindeyken konserine geri döndü. Ertesi günse payına kocaman peynir tekeri düştü.

Haberin Devamı

İki yıldır turnesi süren Harry Styles da akımın kurbanlarından. Çoğunlukla kendisine oyuncak ayı atılırdı ama geçen ayki Viyana konserinde fırlatılan ve ne olduğu tespit edilemeyen cisim, sanatçının gözünden yaralanmasına yol açtı.

Ece Seçkin yaralandı

Türkiye’de de sık sık buna benzer olaylar yaşanıyor. Geçen yıl Edis sahneye cep telefonu fırlatan hayranına “Neden telefon atıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Çünkü daha birkaç ay önce Ece Seçkin’e sahnede isabet eden telefon sanatçının yaralanmasına yol açmıştı. Sefo da Çatalca konserinde sahneye atılan paket boyalar yüzüne gelince seyirciyi uyarmak zorunda kaldı.

Hatırlayanlar olacaktır; 2010’ların başında gece kulübü Babylon ‘sessizlik politikası’nı hayata geçirdi. Çünkü o yıllarda konser sırasında çıkan uğultudan sanatçının rahatsız olması büyük olaydı. Sanatçı bu konudaki tepkisini sahneden dile getirdiyse bu utanç verici bulunurdu. Günümüzdeyse konser izleyicisi daha kural tanımaz ve hatta küstah. Bunun son örneği geçen günlerde Semicenk’in konserinde yaşandı. İstediği şarkıyı söylemediği için bir izleyici sanatçıya küfretti. Semicenk ise tepki gösterip basit ama güçlü bir karşılık verdi: “Ya söylemek zorunda mıyım?”