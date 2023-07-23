Cadde’nin sakinleri coşuyor

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70, 80 ve 90’lı yılların Kadıköy eğlence hayatına damga vuran Caddebostan Maksim’i bir kenara ayırırsak Anadolu Yakası’nın Bağdat Caddesi yakınlarında açılıp da uzun yıllar eğlence hayatına ivme kazandırmış bir mekân olduğu pek söylenemez. Çok defa mekânlar açıldı, Avrupa Yakası’ndaki meşhur eğlence mekânlarının şubeleri de burada denendi ancak beklediği ilgiyi görmedi, başarılı olamadı. Maltepe, Bostancı, Kozyatağı ve Kadıköy’ün diğer semtlerinde oturanlar uzun yıllar Bağdat Caddesi’ne yürüyüş, alışveriş ve yemek yemek için gidip gece 23.00 sularında ya evlerine döner ya da eğlenmek istiyorlarsa Avrupa Yakası’na geçerlerdi. Taksim’den kalkan sarı Bostancı dolmuşlarının önünde özellikle hafta sonları sabaha kadar kuyruk olurdu. Eğer bir barda oturup içmek ya da meyhaneye gitmek istenirse Kadıköy de iyi bir alternatifti.



Pandemiden sonra Bağdat Caddesi büyük markaların geri dönmesi ve art arda açılan restoran ve barlarla eski canlı günlerini yakaladı. 2022’deyse gece eğlencesinin yeni merkezlerinden oldu. Şu an önce bir restoranda akşam yemeği yiyebilir, ardından hafif bir müzik eşliğinde sohbet etmek için bir kokteyl bara geçebilirsiniz. Saatler geceyarısına yaklaştığında geceye müzik ve dansla devam etmek isterseniz de yaka değiştirmenize gerek yok. Anadolu Yakalıları karşıya geçirtmeyecek hatta Avrupa Yakası’ndan eğlenceseverleri Anadolu’ya çekecek mekânların peşine düştük...

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CANLI MÜZİK MEKÂNLARI

YEMEK SONRASI SAHNE





Folks Kitchen&Cocktail

Folks Kitchen & Cocktail, Suadiye’de. Suşileri ve kokteylleriyle ünlenen mekânda eğlence DJ Dimithree’nin müzikleriyle başlıyor, cuma ve cumartesi günleri 23.00 sonrası Begüm Obiz ve Özay Bakır’ın sahnesiyle devam ediyor. Rezervasyon gerekiyor. Programı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. (0530) 251 92 50

HAFTANIN 5 GÜNÜ





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Sahne 17

Hilton İstanbul Kozyatağı’nın 17’nci katındaki Sahne17, yemekli eğlence konseptinde. İki tane menü arasından seçim yapabilirsiniz. Gökçe Kırgız Taner, Selen Görgüzel, Ümit Yaşar gibi isimler sahneye çıkıyor. Pazar ve pazartesi günü kapalı. Sanatçılar devamlı değişiyor, programı sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmeli. (0542) 659 18 17

YAKANIN ÜNLÜLERİNDEN





Rise n’ Fall Suadiye

Alaçatı ve Arnavutköy’den sonra Suadiye Otel’de kapılarını açan Rise n’ Fall Suadiye salıdan pazara kadar haftanın 6 günü canlı müzik yapıyor. Murat Dalkılıç, Baran Bayraktar, Dicle Olay, Sera Tübek gibi gece hayatının tanınmış isimleri çıkıyor. Programı sosyal medyalarından takip edebilirsiniz, rezervasyon gerekiyor. (0530) 881 38 20

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YENİ NESİL MEYHANE

DARBUKADAN ORYANTELE





Efrouz

Hilton İstanbul Kozyatağı’ndaki mekânda yemek saati 20.00. Fiks menü sunan Efrouz’da mezeler de gayet lezzetli. Eğlence ‘Amanda İş Başında Şov’la başlıyor. Daha sonra DJ, bol ritimli Türkçe müziklerle eğlendiriyor. Oryantal şov ve perküsyon sanatçısı Samet Öztürk de DJ’e eşlik ediyor. Rezervasyon gerekiyor. (0531) 381 82 82

RİTİM HİÇ DÜŞMÜYOR





Adı Şahane

Caddebostan barlar sokağında, manzaralı bir terasta... Fiks menülü ve rezervasyon isteniyor. DJ performansının yanı sıra geceye özel dans şovları da olabiliyor. Haftanın 7 günü açık olan, ritmin hiç düşmediği mekânda program gece 2.00’ye kadar sürüyor. Sandalyelere çıkıp dans edenlere sıklıkla rastlanıyor. (0850) 606 23 23

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7 GÜN ELLER HAVAYA





Bittabi

Caddebostan barlar sokağındaki Bittabi yeni nesil meyhane haftanın 7 günü hizmet veriyor. Fiks menü ve rezervasyonla çalışan mekânın hafta içine özel indirimleri oluyor. Yemek 20.00’de başlıyor, gece boyunca DJ performansının yanı sıra zenne, oryantal, davul ve darbuka ritim şovları gerçekleşiyor. Rezervasyon için (0531) 352 40 02.

DJ MÜZİĞİ

HAFTANIN SONUNA "SESS" GETİRİYOR

Sess Cadde

Nişantaşı’nın ünlü Sess’i Kalamış’ta da şube açarak Cadde’de ‘sabaha kadar eğlence’yi başlatan mekânlardan olmuştu. Şimdi Caddebostan’a taşınan mekân sadece cuma-cumartesi geceleri 23.00’ten sabah 4.00’e kadar açık, Türkçe ve yabancı karışık DJ performansı var. Kokteyl ağırlıklı bar menüleri mevcut. Rezervasyon zorunlu. (0535) 825 30 79

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CADDENİN BARI





Porch

Bağdat Caddesi’nin üzerindeki mekân pazartesi hariç her gün açık. Çarşambaları Türkçe gecesi. Diğer günlerde farklı geçmişten günümüze yabancı-Türkçe karışık, rock, funk, disko tarzında müzik var. Cadde’nin dans edilen tek barı olarak bilinen Porch’un mutfağı yok ama ilerleyen saatlerde bazen shot ikramları oluyor. Gece 2.00’ye kadar açık. (0533) 667 26 80

EGE'DEN İstanbul'A

Alaçatı Kafası Suadiye

Çeşme Alaçatı’da ünlenen ve şubelerini birçok şehre açan Alaçatı Kafası’nın bir şubesi de Suadiye sahilde. Mekân fiks menü olarak Ege mutfağından lezzetlerle hizmet veriyor. DJ performansı eşliğinde eğleniyorsunuz. Rezervasyon zorunlu. (0530) 959 56 95