Biraz deli dolu ama hep olduğu gibi

One Direction grubunu 2010’da İngiliz yetenek şovu ‘The X Factor’le tanıdık. Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Liam Payne ve Niall Horan’dan oluşan ekip 2016’da dağıldıkları güne kadar müzik camiasında fırtına gibi esti.

70 milyonluk albüm satışıyla tüm zamanların en başarılı erkek gruplarından biri oldu. Üyeler solo kariyerlerine devam etmeye karar verdiklerindeyse pek çok kişi kartını Pakistan asıllı Zayn Malik’ten yana kullanmıştı. Fakat zincirlerini kırıp emin adımlarla kariyer basamaklarını tırmanan Harry Styles oldu.

Rekorlara alışık

Gülüşündeki samimiyeti, kendinden emin duruşu, aykırı ama bir o kadar nahif halleri adeta üçüncü albümü ‘Harry’s House’a (Harry’nin Evi) yansımış. Çıkış şarkısı ‘As It Was’ 1 Nisan’da müzikseverlerle buluştu. ABD ve İngiltere listelerine bir numaradan girdi. Spotify tarihinde tek günde en çok dinlenen şarkı oldu. İlk haftasında 182 bin kopya satarak Taylor Swift’in rekorunu kırdı.

Albümün tamamı 20 Mayıs’ta yayımlandı. Şarkıları uzun zamandır birlikte çalıştığı Tyler Johnson, Kid Harpoon ve Mitch Rowland’la birlikte yazdı. ‘Late Night Talking’ ve ‘Cinema’ zarif R&B melodileri içeriyor. ‘Love of My Life’ ve ‘Music for a Sushi Restaurant’ 1970’lerin teknopop tınılarıyla süslenmiş. ‘Boyfriends’, ‘Little Freak’ ve ‘Matilda’ ise güçlü gitarlarıyla öne çıkıyor.

Styles’tan bir stadyum albümü bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilirler çünkü sanatçının yeni çalışması iç dünyasını yansıtıyor. Harry’nin yeni albümünün konser turu ‘Love on Tour’ 11 Haziran’da Glasgow’da başlayacak.

Styles’ın kendi adını taşıyan ilk albümü 2017’de yayınlanmıştı. Soft rock tarzındaki bu çalışmasının çıkış şarkısı ‘Sign

of the Times’tı. Eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. İkinci albüm ‘Fine Line’ ise Aralık 2019’da Columbia Records’tan çıkmıştı. Alkışları rekor kıran ticari başarıyla birleştirip Billboard müzik listesine bir numaradan girmişti. ‘Adore You’ ve ‘Treat People With Kindness’ gibi hit şarkıları bu albümdeydi ama asıl ‘Watermelon Sugar’ ağızlarda çok hoş bir tat bıraktı. Yıldız bu şarkı sayesinde, boynuna taktığı pelüşleriyle katıldığı 63’üncü Grammy töreninden ‘En İyi Solo Performans’ dalındaki ilk ödülüyle döndü. 2021 BRIT Ödülleri’nde de ‘En İyi İngiliz Single Ödülü’nü kazandı. ‘Fine Line’ albümü 20’den fazla ülkede bir numaraya yükseldi ve 5 milyardan fazla dinlenmeyle çift platin plak almaya hak kazandı.

Styles müzik sahnesinde olduğu kadar moda dünyasında ve beyazperdede de adından söz ettirmeye devam ediyor. 2021’de onu süper kahraman filmi ‘Eternals’ta Eros olarak izlemiştik. Şimdi de 2022’nin en çok beklenen filmlerinden ‘Don’t Worry Darling’ ve ‘My Policeman’da rol alıyor. Pek çok fanı Harry Styles’ı androjen moda anlayışını yansıtan ojeli tırnakları, inci kolyeleri, dantelli ve ışıltılı kıyafetleriyle görmeye alıştı. Dolayısıyla Harry’nin gösterişli giyim tarzını yakından takip edenler onun geçen yılın kasım ayında ‘Pleasing’ isimli bir güzellik markasının lansmanını yapmasına şaşırmadı. Mart 2022’de de yeni bahar koleksiyonu ‘Shroom Bloom’u çıkaran Styles iddialı olacağının sinyallerini verdi.

Çapkındı ama...

Harry Styles’ın bugüne kadar en çok konuşulan aşk hikâyesi 2012-2013 yılları arasında Taylor Swift’le yaşadığı birliktelikti. 2013-2014’te adı Kendall Jenner’la anıldı. Sonraki dönemde sık sık çapkınlıklarıyla gündem oldu ama şu sıralar mutlu bir ilişkisi var. Yakında gösterime girecek ‘Don’t Worry Darling’ filminin yönetmeni aktris Olivia Wilde ile 2020’den beri beraberler. Sette tanıştılar, 2021’de birlikte olduklarını açıkladılar ve o gün bugündür de yan yanalar.



Stiliyle de Twitter’ı salladı

Harry, yeni albümünün duyurusunu Twitter’dan 23 Mart’ta yaptı. O günden bu yana albümle ilgili 1.6 milyondan fazla tweet atıldı. Üstelik trend olma gündemi müzikten ibaret değil. Vogue kapağında Gucci elbise giyen ilk erkek olması, 2019’da düzenlenen Met Gala’da giydiği siyah, dantelli, yine Gucci takımı, 2021 Grammy Ödülleri’ndeki deri takım elbisesi ve boynundaki pelüşler de çok konuşuldu. Ayrıca geçen günlerde ünlü rock müzik yıldızlarından Mick Jagger’ın, Harry’nin stilini işaret ederek “Ben daha androjendim” demesi de konuşuldu.



Styles ve sevgilisi Olivia Wilde ( 2020’den bu yana birlikteler. Dantelli, pelüşlü elbiseleriyle gündeme gelen yıldızın Pleasing markasının yüzü olması kimseyi şaşırtmadı.